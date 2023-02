US-Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson: „Ein wirtschaftlicher Effekt des Krieges in der Ukraine ist die vollständige Entwaffnung Europas“.

Laut Hudson; Europa verschenkt seine Panzer, Gewehre, Munition, etc. „Es ist jetzt ein riesiger Markt für US-Waffen… Die USA haben ihre Position in Europa gefestigt.



Die Ökonomen Michael Hudson und Radhika Desai analysieren gemeinsam die wirtschaftlichen Aspekte der Ukraine.

