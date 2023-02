Scott Ritter: „Die Schuld Deutschlands an der Krise ist bekannt!“

Der Konflikt in der Ukraine ist mit dem Entscheid, Leopard 2 – Panzer an die Front zu schicken, auch richtig in Deutschland angekommen. Für den Analysten Scott Ritter ist dieser Schritt aber nicht der erste folgenschwere Fauxpas der deutschen Regierung. Schon in der Merkel-Regierung wurden falsche Entscheidungen getroffen und die USA und die NATO somit unfreiwillig gestärkt. Für Ritter sind die Vereinigten Staaten der Impulsgeber für die Eskalation in der Ukraine, und sie werden sich wohl von niemandem abhalten lassen. Jetzt sind es noch Panzer, morgen vielleicht Kampfjets. Wann kommt es zur nächsten Eskalationsstufe? Scott Ritter gibt wieder einmal starke Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Zeit.

Video mit deutschen Untertiteln:

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related