Protestaktion von Thomas Hohnerlein & Christel Buchinger aus Gersheim-Medelsheim im Saarland

Foto zu ihrer Aktion mit folgendem Text zur Erklärung und Anregung:

„Man könnte es ein Samenkorn in der Wüste nennen – der Versuch, in Zeiten politisch-militärischer Ungeheuerlichkeiten seitens der Regierenden in Washington, Brüssel, Berlin und deren medialer Inszenierung durch kriegsgeile Salongeneräle in den Schreibstuben, das bislang schweigende Gegenüber zum Sprießen zu bringen. Eine Gesellschaft, von der die Herrschenden behaupten, sie teile unwidersprochen, wenn nicht begeistert die Kriegsziele des „Westens“.



Dieses Bild bekommt zunehmend Risse und viele von uns kennen eine zivilgesellschaftliche Realität am Arbeitsplatz, beim Bäcker oder beim Abendspaziergang, die in der Tat starke Zweifel aufkommen lässt, daran das diese Gesellschaft freimütig und tapfer bereit ist, ihr eigenes Grab zu schaufeln. Und jede neue Spirale – nach Habecks Defensivwaffen die Offensivwaffen, nach Schützenpanzern die Kampfpanzer, nach Kampfpanzern die Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen, taktische Atomwaffen in Baerbocks „Krieg gegen Russland“ inklusive – jede Spirale macht deutlich, dass Dissens, Unmut, Wut, Angst des vernunftbegabten Teils des Volkes dringend in die Waagschale geworfen werden müssen.



Das historische und skandalöse Versagen der sogenannten Friedensbewegung zu diesem Zeitpunkt erschwert das Gelingen, macht es aber umso notwendiger. Offenbar gibt es niemanden, der in der Lage wäre, ein mächtiges Zeichen in Form einer Riesendemonstration oder eines jedweden weithin sichtbaren Protestes im Lande zu organisieren. So lasst es uns denn selber tun und fangen wir in unseren Vorgärten, Haustüren und Wohnzimmerfenstern an.



Dieses Land wird es irgendwann danken, die ukrainischen Soldaten, die für die „westlichen Werte“ verbluten sollen, vermutlich noch viel mehr, ebenso, wie die mittlerweile bis zu 13 Jahre alten Rekrutierten in der Ukraine, die Bevölkerung im Donbass und nicht zuletzt die russischen Soldaten. Es wäre selbstmörderisch und über die Maßen würdelos den Bellizisten Baerbock, Habeck, Scholz, Klingbeil, Strack-Zimmermann, Kiesewetter, Lederer, Ramelow e tutti quanti zu signalisieren, dass wir gerne mit ihnen untergehen und sogar bereit sind, die Rechnung zu bezahlen.“

