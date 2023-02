Der ukrainische Kommandeur einer separaten taktischen Luftaufklärungsgruppe, Juri Madjar, veröffentlichte ein Video, auf dem FPV-Drohnen mit speziellen Halterungen und Dutzende von Behältern mit chemischer Munition zu sehen sind. Dabei deutete er an, dass das ukrainische Militär den Einsatz verbotener Munition gegen Einrichtungen in Artjomowsk (Bachmut) vorbereite.

Einige der Behälter sind bereits voll, befinden sich in einem Kühlschrank, der ebenfalls demonstriert wird.

Russland berichtete schon mehrmals, dass die ukrainischen Streitkräfte verbotene chemische Waffen einsetzen.

