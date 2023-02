Israels Ex-Ministerpräsident Bennett: „Putin versicherte mir, dass er Selenskij nicht töten werde“. Der frühere israelische Regierungschef fügte im Interview hinzu, dass alle seine Handlungen mit den USA, Deutschland und Frankreich abgestimmt worden seien.

Der frühere israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat in einem am Samstagabend veröffentlichten Interview einige Einzelheiten seines Besuchs in Moskau im März 2022 preisgegeben. In dem fast fünfstündigen Gespräch mit dem Sender Channel 12 sagte der Politiker, er habe den russischen Staatschef Wladimir Putin gefragt, ob dieser vorhabe, Wladimir Selenskij zu töten. Putin habe solche Pläne verneint. Bennet habe dann nach eigenen Worten gesagt:

„Ich muss das so verstehen, dass Sie mir Ihr Wort geben, dass Sie Selenskij nicht töten werden.“

Daraufhin habe der russische Präsident erklärt, er werde Selenskij nicht töten. Nach dem Treffen mit Putin habe Bennett den ukrainischen Staatschef angerufen, um ihm zu sagen, dass diesem nun keine Gefahr drohe.

Der frühere israelische Regierungschef fügte im Interview hinzu, dass alle seine Handlungen mit den USA, Deutschland und Frankreich abgestimmt worden seien.

Im März hatte die britische Zeitung The Times berichtet, dass der ukrainische Präsident innerhalb einer Woche mindestens drei Mordversuche überlebt habe.

