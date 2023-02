Bundeskanzler Scholz: Präsident Putin hat Deutschland nicht gedroht

Der Befürchtung, man werde durch die Lieferung von Kampfpanzern in den Krieg hineingezogen, tritt Scholz entgegen. Putin habe ihm mit Raketen gedroht, behauptete der britische Ex-Premier Johnson. Gegenüber Deutschland habe es solche Ansagen aus Russland nicht gegeben.

Die Aussage des russischen Präsidenten Putin, wonach mit der Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine wieder deutsche Panzer Moskau bedrohen würden, wies Scholz in einem Interview mit Bild am Sonntag zurück.

Allerdings hatte Präsident Putin Deutschland bereits vorgeworfen, sich in einen Krieg mit Russland hineinziehen zu lassen. „Es ist unfassbar, aber eine Tatsache“, Russland werde erneut mit dem deutschen Panzer bedroht, sagte er am Donnerstag. Wie im Zweiten Weltkrieg werde wieder auf dem Boden der Ukraine mit deutschen Waffen gegen Russland gekämpft.

Und der frühere britische Premierminister Boris Johnson behauptete in einem vor wenigen Tagen veröffentlichen BBC-Interview, dass Putin ihm in einem Telefonat im Februar 2022 mit einem Raketenschlag gedroht habe. Gegenüber Deutschland habe es solche Ansagen aus Russland nicht gegeben, sagte Kanzler Scholz. In den Telefonaten mit dem russischen Präsidenten tausche er die „sehr unterschiedlichen Standpunkte auf den Krieg in der Ukraine“ aus. „Putin hat weder mir gedroht noch Deutschland“, fügte Scholz hinzu.

Mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij gebe es die Vereinbarung, dass die aus dem Westen gelieferten Waffen nur auf ukrainischem Territorium, nicht aber auf russischem Gebiet eingesetzt werden dürften. „Darüber besteht Konsens“, antwortete Scholz auf eine entsprechende Bild-Frage.

