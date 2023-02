Bremer Friedensforum dankt Brasiliens Präsident Lula für Friedensinitiative

Bremen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in Lateinamerika eine Abfuhr bei dem Versuch geholt, Militärhilfe für die Ukraine zu gewinnen: In Argentinien gab es ein glattes Nein, in Chile lediglich verbale Solidarität mit dem Verweis auf das Prinzip des Multilateralismus. Chile will der Ukraine nach dem Krieg bei der Beseitigung von Minen helfen.

Besonders harsch war die Reaktion des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula: Er lehnte jede Beteiligung an dem Krieg ab, auch eine indirekte, will also auch keine Munition für deutsche Leopard-Panzer bereitstellen. Mehr noch: Lula sagte, zu einem Krieg gehörten immer zwei; es sei nötig, über die Ursachen zu sprechen; die Rollen der Nato und Europas seien zu klären. Schließlich forderte Lula Verhandlungen unter Beteiligung Chinas. Über eine Friedensinitiative habe er schon mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesprochen und wolle sie noch US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping vorstellen.

Das Bremer Friedensforum hat in einem Schreiben an die Botschaft Brasiliens Präsident Lula für seine Friedensinitiative gedankt. Ein aktuelles Flugblatt „Lula: Friedensinitiative statt Waffenlieferungen!“ *) wird bereits seit mehreren Tagen in Bremen und anderswo verteilt.

An die

Brasilianische Botschaft in Berlin

Wallstr. 57

10179 Berlin Sehr geehrte Damen und Herren, das Bremer Friedensforum dankt für den Beitrag Ihres Präsidenten zum Ukraine-Konflikt. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die Bitte von Bundeskanzler Olaf Scholz um Panzer-Munition für die Ukraine abgeschlagen und sich stattdessen für eine Friedensinitiative stark gemacht. Wir stehen genau hinter den Aussagen Ihres Präsidenten. Bitte teilen Sie ihm das mit und ermuntern Sie ihn, weitere Initiativen gegen den Krieg zu ergreifen. Brasilien kann das! Wo Europa gerade versagt. Das Flugblatt im Anhang*) wird seit Mittwoch in Bremen und umzu verteilt. Mit freundlichen Grüßen Ekkehard Lentz

Sprecher Bremer Friedensforum

https://www.bremerfriedensforum.de







