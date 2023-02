Raketen mit größerer Reichweite in 2-Mrd.-US-Dollar-Zusage der USA für die Ukraine enthalten

Eine neuer Raketentyp, die die Schlagreichweite der Ukraine in ihrem Krieg mit Russland verdoppeln würde, soll in einem 2,175-Milliarden-US-Militärhilfepaket enthalten sein. Dies teilte das Pentagon am Freitag mit.

Die neue Waffe, die Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), würde es dem ukrainischen Militär ermöglichen, Ziele in doppelter Entfernung zu treffen, die mit den Raketen erreicht werden kann, die es jetzt aus dem von den USA gelieferten High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) abfeuert.

„Als Teil des USAI-Pakets werden wir der Ukraine eine vom Boden abgefeuerte Bombe mit kleinem Durchmesser liefern“, sagte Brigadegeneral Patrick Ryder bei einer Pressekonferenz im Pentagon. USAI steht für Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

