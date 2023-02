Plan zur Entsendung von 100 bis 200 US-Fachleuten in die Ukraine enthüllt, um bei Reparaturen auf dem Schlachtfeld zu helfen.

Ein privates Projekt plant 100 bis 200 Fachleute einzustellen, um Ukrainern bei Reparaturen auf dem Schlachtfeld zu helfen. Ehemalige US-Militäroffiziere und private Einrichtungen sammeln Geld, um westliches Wartungspersonal in die Nähe der Frontlinien in der Ukraine zu schicken, berichtet der Blog Politico.

Laut der Nachrichten-Website wird das Projekt mit dem Namen Trident Support, das im März starten soll, die Rekrutierung von 100 bis 200 erfahrenen Auftragnehmern umfassen, die vor Ort in der Ukraine eingesetzt werden sollen. Diese sollen sich dann „mit kleinen Einheiten in der Nähe der Frontlinien einbetten“ und ukrainischen Truppen beibringen, ihre Ausrüstung zu reparieren, ohne diese außer Landes schicken zu müssen, heißt es in dem Bericht.

Weiterhin wird berichtet, dass derzeit alle größeren Wartungsarbeiten, die an vom Westen gelieferten Waffen durchgeführt werden, in Polen und anderen NATO-Staaten stattfinden.

