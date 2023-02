OPCWs neuer „rauchender Colt“ bei der Vertuschung von Douma geht nach hinten los – von Aaron Maté (Grayzone)

Links und Grafiken sind dem im Originaltext zu entnehmen:

In einer neuen Phase einer mehrjährigen Vertuschungsaktion hat die OPCW Syrien eines chemischen Angriffs in Douma beschuldigt. Dabei bricht die OPCW jedoch ihre eigenen Regeln und liefert ein Argument, das ihre eigenen Erkenntnisse untergräbt.

Im jüngsten Kapitel eines internationalen Vertuschungsskandals hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) Syrien definitiv beschuldigt, einen tödlichen chemischen Angriff in der Stadt Douma verübt zu haben. In einem neuen Bericht des Ermittlungs- und Identifizierungsteams (IIT) der Organisation für das Verbot chemischer Waffen wird behauptet, dass syrische Streitkräfte am 7. April 2018 zwei Chlorgasflaschen abgeworfen und 43 Zivilisten getötet haben.

Der Bericht wurde vom US-Außenministerium, dem britischen Außenministerium und dem französischen Außenministerium – den diplomatischen Vertretungen der Länder, die Syrien als Reaktion auf die Ereignisse in Douma bombardiert haben – sofort und unmissverständlich unterstützt.

Die Schlussfolgerung des IIT folgt auf die jahrelange Weigerung der OPCW-Führung, Rechenschaft über die Unterdrückung der ersten Ergebnisse der Douma-Untersuchung abzulegen.

Der erste Bericht der OPCW, der im Juni 2018 von einer separaten Untersuchungsmission (Fact-Finding Mission, FFM) fertiggestellt wurde, ließ Zweifel daran aufkommen, dass in Douma ein chemischer Angriff stattgefunden hat. Er ließ auch die Möglichkeit offen, dass der Vorfall inszeniert war, vermutlich von Aufständischen, die das Gebiet zu der Zeit kontrollierten. Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass dieser ursprüngliche Bericht manipuliert und zusammen mit anderem kritischen Material vor der Öffentlichkeit verborgen wurde. Im darauffolgenden Monat drängte eine Delegation von US-Beamten das FFM-Team zu der Schlussfolgerung, dass in Douma Chlorgas als Waffe eingesetzt wurde und dass die syrische Regierung dafür verantwortlich war. In einem Folgebericht, der im März 2019 veröffentlicht wurde, wurden die wichtigsten Ergebnisse des ursprünglichen Berichts ausgelassen und die von den USA angeführte Darstellung eines Chlorangriffs bestätigt.

Die Manipulation der Douma-Untersuchung wurde von OPCW-Inspektoren, die für die Mission nach Syrien entsandt wurden, in Frage gestellt. OPCW-Generaldirektor Fernando Arias hat sich geweigert, sich mit ihnen zu treffen oder auf ihre Bedenken einzugehen.

Die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich erklärten, der IIT-Bericht „widerlege die russische Behauptung“, Aufständische hätten den Einsatz von Giftgas in Douma vorgetäuscht, um die syrische Regierung zu belasten. Sie lobten auch die „unabhängige, unvoreingenommene und sachkundige Arbeit der OPCW-Mitarbeiter“, wie sie es nannten.

Der IIT-Bericht geht jedoch nicht auf die Bedenken der abweichenden OPCW-Mitarbeiter ein, die den Vorfall in Douma ursprünglich untersucht hatten. Er löst nicht die festgestellten Unterdrückungen, Ungereimtheiten und Fehler in Schlüsselbereichen der Untersuchung, einschließlich Toxikologie, chemische Analyse, Ballistik und Zeugenaussagen. Stattdessen hat die OPCW, nachdem sie die ursprünglichen Ergebnisse begraben und Forderungen nach Rechenschaftspflicht abgewürgt hat, die Täuschung in Douma noch verstärkt.

Dieser erste Teil der Grayzone-Review des IIT-Berichts über Douma konzentriert sich auf den zentralen Untersuchungspfeiler der chemischen Analyse, die einen großen Anteil an den Schlussfolgerungen des IIT hat.

In Douma entdeckt die OPCW einen Magic Marker

Das IIT behauptet, die Schlussfolgerung der Fact Finding Mission (FFM) von 2019 bestätigt zu haben – die von den abweichenden Inspektoren in Frage gestellt wurde -, dass in Douma „wahrscheinlich“ Chlorgas eingesetzt wurde und dass es keine Beweise für eine chemische Inszenierung gibt.

In Douma wurde die erste Gasflasche in einem Wohnhaus mit der Bezeichnung „Standort 2“ gefunden, wo 43 Leichen gefilmt wurden. Die Leichen lagen in den Etagen unter einer Gasflasche verstreut, die in einem Krater auf dem Dach stand. Es wird behauptet, dass die Gasflasche den Krater verursacht hat und dann über dem Loch stehen blieb, während sie ihre Chlorgasladung in die darunter liegenden Räume entleerte. Eine zweite Gasflasche wurde auf einem Bett in einem anderen Wohnhaus mit der Bezeichnung „Standort 4“ gefunden, wo keine Todesopfer zu beklagen waren.

Um zu behaupten, dass Chlorgas mit Sicherheit am Standort 2 einschlug, stützt sich das IIT auf den Fund einer so genannten „Marker“-Chemikalie, Tetrachlorphenol (TeCP), in einer einzigen Probe von Betontrümmern. Das Vorhandensein von TeCP in dieser Probe, so das IIT, „deutet speziell auf die Einwirkung von Chlorgas hin“.

Um diese Behauptung aufzustellen, verstößt das IIT jedoch gegen die eigenen Beweisprotokolle der OPCW und führt ein Argument an, das seine eigenen Ergebnisse untergräbt.

Die vermeintlich belastende Betonprobe ist aus heiterem Himmel aufgetaucht. Das IIT behauptet, die Probe sei im Juli 2018 bei einem von der OPCW benannten Labor eingegangen und analysiert worden. Doch im Bericht der OPCW FFM vom März 2019 – der mehr als sieben Monate später veröffentlicht wurde – wird die Existenz dieser Probe mit keinem Wort erwähnt. Fast vier Jahre später wird daher die folgenreichste Probe der Douma-Untersuchung zum ersten Mal offengelegt.

Die TeCP-haltige Probe wurde nicht von OPCW-Inspektoren entnommen. Sie wurde stattdessen von einer nicht identifizierten dritten Partei gesammelt, was einen direkten Verstoß gegen die Sorgfaltskettenregeln der Organisation darstellt.

Bei der dritten Partei, die die Probe entnommen hat, handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Weißhelme. Diese behaupten zwar, eine neutrale Rettungsorganisation zu sein, sind aber alles andere als das. Die Weißhelme arbeiten eng mit regierungsfeindlichen Aufständischen in Syrien zusammen und werden von ausländischen Staaten finanziert, die im Stellvertreterkrieg in Syrien nach 2011 aktiv sind, darunter die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich. Den Weißhelmen wird auch vorgeworfen, zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Angriffs in Douma in einem nahe gelegenen Krankenhaus eine chemische Dekontaminationsaktion durchgeführt zu haben.

Unter Verstoß gegen ihre eigenen Protokolle hat die OVCW dieser extern entnommenen Probe ungewisser Herkunft vollen Beweiswert zuerkannt. Im Gegensatz dazu wurde eine ähnliche Probe, die am selben Ort in Douma von den eigenen Inspektoren der Organisation entnommen wurde, unerklärlicherweise nicht berücksichtigt und nicht einmal analysiert.

Die OPCW bietet keine Erklärung für diese Mängel in der Beweisführung. Und selbst wenn man sie alle beiseite lässt, wird die Behauptung des IIT, die Probe enthülle eine Chemiewaffe, durch die eigenen Ergebnisse der OPCW widerlegt. Das IIT übersieht irgendwie, dass TeCP auch in einer Probe von einem anderen Ort gefunden wurde, wo kein Chlorgas vorhanden gewesen sein soll.

Kurzum, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass in Douma ein Chlorgasangriff stattgefunden hat, stützt sich die OPCW auf eine neu eingeführte, höchst zweifelhafte Probe und ein wissenschaftliches Argument, das fatal fehlerhaft ist.

„Konkrete“ Beweise

Das IIT behauptet, dass seine Douma-Untersuchung „auf den Ergebnissen“ der ursprünglichen Erkundungsmission (FFM) der OPCW basiert, die im März 2019 einen Abschlussbericht veröffentlichte. Dieser Bericht kam zu dem Schluss, dass es „vernünftige Gründe“ für die Annahme gibt, dass in Douma eine chemische Waffe eingesetzt wurde, bei der es sich „wahrscheinlich“ um Chlorgas handelt. Bei der chemischen Analyse stützte sich die FFM „hauptsächlich auf den Nachweis von Bornylchlorid und/oder Trichlorphenol“ in Holzproben, nachdem sie andere Möglichkeiten wie Haushaltsbleichmittel ausgeschlossen hatte.

Obwohl das FFM den mutmaßlichen Täter nicht benannte, deutete es stark auf die syrische Armee hin.

Die Schlussfolgerungen des FFM wurden von Dr. Brendan Whelan, einem erfahrenen OPCW-Inspektor und Mitglied des Douma-Teams, in einem durchgesickerten Brief an OPCW-Chef Fernando Arias im April 2019 in Frage gestellt. Whelan war der Hauptautor des ursprünglichen Berichts des Teams und leitete die wissenschaftliche Untersuchung, die zu diesem Bericht führte. In dem Schreiben kritisierte Whelan „unbegründete und wissenschaftlich unverantwortliche“ Ergebnisse und „die Art und Weise, wie die Fakten falsch dargestellt wurden“.

Fast vier Jahre später hat das IIT in einer Art stillschweigendem Eingeständnis von Whelans Einwänden gegen die chemische Analyse eine neue Argumentationslinie eingeführt.

In dem IIT-Bericht werden neue Argumente für einen Chlorgasangriff angeführt, die sich in erster Linie auf den Nachweis einer als „Marker“ bezeichneten Chemikalie namens Tetrachlorphenol oder TeCP stützen. Dem IIT zufolge „weist das Vorhandensein von TeCP eindeutig darauf hin, dass Chlorgas das am Tatort vorhandene Chlorierungsmittel ist, und zwar in sehr hohen Konzentrationen“. Das IIT behauptet außerdem, dass der Nachweis von TeCP dazu beiträgt, festzustellen, dass das Chlorgas aus den beiden in Douma gefundenen Gasflaschen stammte, und die Möglichkeit ausschließt, dass der Vorfall inszeniert war.

Dies sind ganz andere Begründungen als die, die im FFM-Bericht vom März 2019 enthalten sind. Beispielsweise lehnte die FFM in diesem Bericht eine Inszenierung mit Bleichmittel mit der Begründung ab, dass „es keine sichtbaren Anzeichen eines Bleichmittels oder einer Verfärbung durch den Kontakt mit einem Bleichmittel gab.“ Einer der bekannten OPCW-Whistleblower hat dieses Argument als „haltlos und unwissenschaftlich“ zurückgewiesen. Indem das IIT es in seinem jüngsten Bericht auslässt, stimmt es offenbar zu.

An Standort 2, dem Wohnhaus, in dem die 43 toten Opfer gefilmt wurden, wurde die Schlüsselchemikalie TeCP in nur einer Probe identifiziert. Nach Angaben des IIT stammt sie aus Betontrümmern, die am 8. April 2018 „in dem Raum unter dem Krater und dem Zylinder“ gesammelt wurden.

Doch der Weg der Probe von der angeblichen Entnahme im April 2018 bis zum angeblichen „rauchenden Colt“ im Januar 2023 wirft mehrere Warnzeichen (red flags) auf.

Die Probe, die jetzt angeblich das belastende TeCP enthält, fehlt auffallend im Abschlussbericht der OPCW zu Douma vom März 2019. In einer vollständigen Liste der „von der Untersuchungsmission gesammelten oder erhaltenen Proben“ wird die neu entdeckte Probe des IIT nicht erwähnt.

Nach Angaben des IIT wurde die TeCP-Probe jedoch „erstmals am 24. Juli 2018 von einem von der OPCW benannten Labor empfangen und analysiert.“ Nimmt man diesen Zeitplan für bare Münze, stellt sich die Frage: Warum wurde diese kritische Probe im Abschlussbericht vom März 2019 nicht als interessant erachtet – oder gar erwähnt? Das IIT unternimmt keine Anstrengungen, um diese Frage zu beantworten oder zu erklären, wie eine so wichtige Probe bis heute nicht offengelegt wurde.

März 2019: Der Abschlussbericht der Douma FFM enthält eine vollständige Liste der „von der Untersuchungskommission gesammelten oder erhaltenen Proben“, in der die vom IIT neu entdeckte „smoking gun“-Probe nicht erwähnt wird. Januar 2023: Obwohl sie im FFM-Bericht vom März 2019 nicht erwähnt wird, behauptet das IIT, dass die TeCP-Probe „erstmals am 24. Juli 2018 von einem von der OPCW benannten Labor empfangen und analysiert wurde.“

Die vermeintliche “ smoking gun “ des IIT wird noch verdächtiger, wenn wir erfahren, wie sie beschafft wurde.

Die wichtige TeCP-Probe fehlt nicht nur im Abschlussbericht der OPCW vom März 2019, sie wurde auch nicht von der OPCW entnommen. Das IIT gibt an, dass die Probe am 8. April 2018 „von einem Dritten entnommen“ wurde, Tage bevor die OPCW-Inspektoren überhaupt in Syrien eintrafen.

Das IIT behauptet, dass es in der Lage war, die Überwachungskette der Probe „zwischen dem Datum der Entnahme und dem Datum des ersten Empfangs“ im Juli 2018 zu rekonstruieren. Wie The Grayzone jedoch bereits berichtet hat, verstößt die Inanspruchnahme externer Akteure durch die OVCW zur Entnahme chemischer Proben in Syrien gegen ihre grundlegenden Regeln, die eine vollständige Kontrolle der Überwachungskette von Anfang bis Ende vorsehen.

Wenn eine Probe zu irgendeinem Zeitpunkt während eines Einsatzes nicht in der Obhut der OPCW war, wird sie laut OPCW-Richtlinien „nicht für Verifikationszwecke der OPCW akzeptiert“. Wie ein Sprecher 2013 erklärte, würde sich die OPCW „niemals an der Untersuchung von Proben beteiligen, die nicht von unseren eigenen Inspektoren vor Ort entnommen wurden, da wir die Verwahrkette der Proben vom Feld bis zum Labor aufrechterhalten müssen, um ihre Integrität zu gewährleisten.“

In Douma und bei anderen Untersuchungen der OPCW in Syrien wurde diese grundlegende Politik stillschweigend über Bord geworfen.

Wenn eine „Probe nicht in der Obhut der OPCW war“, heißt es in der OPCW-Politik, „wird sie nicht für Verifikationszwecke der OPCW akzeptiert.“ (QDOC/LAB/WI/OSA3)

Das IIT nennt nicht den Namen der „dritten Partei“, die die konkreten Proben entnommen hat, aber es handelt sich zweifellos um die als Weißhelme bekannte Gruppe. In einer öffentlichen Erklärung zum IIT-Bericht behaupteten die Weißhelme, sie hätten in Douma „Proben gesammelt“ „und sie der OPCW vorgelegt“. Wie The Grayzone im vergangenen Jahr berichtete, hat die OPCW die Weißhelme dazu benutzt, Proben und andere angebliche Beweise in mehreren Chemiewaffenuntersuchungen in Syrien zu sammeln.

Mit der Einschaltung der Weißhelme hat die OPCW nicht nur ihr eigenes Beweisprotokoll missachtet, sondern sich auch mit einem nicht neutralen Akteur zusammengetan. Die Weißhelme arbeiten in großem Umfang mit bewaffneten regierungsfeindlichen Aufständischen zusammen, was einen syrischen Al-Qaida-Führer veranlasste, ihre Mitglieder als „versteckte Soldaten“ zu bezeichnen. Die Gruppe wird außerdem von denselben ausländischen Staaten finanziert, die die Aufständischen bewaffnet und Syrien wegen der Vorwürfe in Douma bombardiert haben, darunter auch die USA. Laut Zeugenaussagen und mehreren Medienquellen, darunter ein BBC-Journalist, der eine ausführliche Untersuchung durchgeführt hat, haben die Weißhelme in einem Feldlazarett in Douma um die Zeit des angeblichen chemischen Angriffs eine chemische Dekontamination inszeniert.

Die Tatsache, dass sich das IIT auf eine zuvor nicht veröffentlichte Probe einer dritten Partei stützt, wird durch eine weitere unerklärte Entscheidung in Frage gestellt. Das Douma-Team der OPCW entnahm eine fast identische Probe von der gleichen Stelle am Standort 2, analysierte sie aber nicht. Das IIT beschreibt die außerordentlich nützliche TeCP-Probe als aus Beton entnommen, der sich „in dem Raum unter dem Krater und dem Zylinder“ befand. Aus dem Abschlussbericht der OPCW vom März 2019 geht jedoch hervor, dass die Inspektoren der Überwachungsbehörde auch Beton „in dem Raum unter dem Zylinder“ entnommen haben. (Eintrag #28, S. 90).

Während die OPCW die Betonprobe, die sie in Douma entnommen hatte, nicht analysierte, analysierte sie unerklärlicherweise die Probe, die von einer externen Quelle am selben Ort entnommen wurde. Dass diese bisher unbekannte Probe zufällig die von der OPCW neu entdeckte „smoking gun“ ergab, ist entweder ein außergewöhnlicher Zufall oder eine weitere Täuschung.

März 2019: Aus dem Abschlussbericht der OPCW FFM geht hervor, dass die eigenen Inspektoren der Überwachungsbehörde Beton „in dem Raum unter dem Zylinder“ entnommen haben. Doch das IIT stützt sich stattdessen auf eine extern entnommene, bisher nicht veröffentlichte Probe vom selben Ort.

Die neue „smoking gun“

Der unerklärliche Rückgriff des IIT auf eine bisher nicht veröffentlichte Probe, deren Entnahme an einen externen Akteur ausgelagert wurde, der direkt mit bewaffneten Aufständischen in Verbindung steht, ist nur ein eklatanter Aspekt eines Berichts, der von Mängeln durchsetzt ist. Abgesehen von der verdächtigen zeitlichen Abfolge der Probenentnahme und der unzureichenden Überwachungskette ist die Aussagekraft der analytischen Ergebnisse, die der Probe zugeordnet werden, unzureichend.

Die IIT-Autoren berichten, dass Chemikalien, die sie als „hochchlorierte Phenole, nämlich Trichlorphenol (TCP) und TeCP, bezeichnen, in Proben gefunden wurden, die in der Nähe des Zylinders gesammelt wurden, der auf dem Dach von Standort 2 gelandet war. Auf der Straße, drei Stockwerke tiefer, fanden sie verwandte Chemikalien, die sie als „niedrigchlorierte Phenole“ MCP und DCP bezeichnen. TeCP oder TCP wurden nicht gefunden.

Das IIT argumentiert, dass diese „hochchlorierten Phenole“, TeCP und TCP, nur gebildet werden können, wenn Proben, die ursprünglich eine Chemikalie namens Phenol enthielten, einer hohen Chlorgaskonzentration ausgesetzt wurden. „Die Herstellung von TCP und insbesondere von TeCP aus phenolischen Vorläufern erfordert die Anwesenheit einer hohen Chlorgaskonzentration“, heißt es in dem Bericht. (Hervorhebung hinzugefügt)

Nach der Argumentation des IIT bedeutet dies, dass die Chlorgaskonzentration in der Straße vor dem Standort 2 sehr viel niedriger gewesen sein muss, da nur die „niedrig chlorierten Phenole“, MCP und DCP, in Proben gefunden wurden, die von der Straße weit entfernt von der Flasche auf dem Dach genommen wurden. Dies wiederum bedeutet, dass die Gasfreisetzung auf dem Dach stattgefunden haben muss, wo die Gaskonzentration am höchsten gewesen wäre, wenn die dort gelagerte Flasche die Quelle gewesen wäre:

Das Muster der am Tatort nachgewiesenen chlorierten Phenole stimmt mit der Hypothese überein, dass die Flasche auf dem Dach die Quelle des freigesetzten gasförmigen Chlorierungsmittels war. Darauf deutet das Vorhandensein der hochchlorierten Phenole TCP und TeCP an den Probenahmestellen in der Nähe des Zylinders hin (d.h. am Krater auf dem Dach und im Raum unter dem Zylinder), im Gegensatz zu den am wenigsten chlorierten Phenolen MCP und DCP auf der Straße weit entfernt vom Zylinder.

Das Ergebnis veranlasst das IIT auch zu der Schlussfolgerung, dass das in der Betonprobe des Dritten gefundene TeCP es erlaubt, „die Hypothese auszuschließen, dass der Vorfall mit Haushaltsbleichmitteln oder Pestiziden ‚inszeniert‘ worden sein könnte“. Das liegt daran, dass ihrer Ansicht nach „zur Herstellung von TeCP … die hohe Reaktivität von Chlorgas erforderlich ist“. Mit anderen Worten: Bleichmittel sind nicht stark genug, um TeCP zu erzeugen, so dass Chlorgas die Ursache ist.

Das IIT schließt Pestizide als mögliche Quelle aus, indem es eine Hypothese in Betracht zieht, wonach das TeCP in der Probe durch den Kontakt mit einem Pestizid namens PCP entstanden sein könnte, das nach Angaben des IIT normalerweise mit beträchtlichen Mengen an TeCP kontaminiert ist. Sie schließen diese Hypothese jedoch aus, weil „PCP in keiner Probe von Standort 2 nachgewiesen wurde“, was ihrer Meinung nach „stark darauf hindeutet, dass das TeCP in situ“ – d.h. dort, wo es an Standort 2 nachgewiesen wurde – „durch die Wirkung von Chlorgas entstanden ist“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse des IIT in Bezug auf das TeCP in der Betonprobe an Standort 2 drei wesentliche chemische Fragen klären sollen: den Nachweis, dass Chlorgas verwendet wurde; den Ausschluss eines inszenierten Ereignisses mit Haushaltsbleichmitteln; und sogar den Nachweis, dass die gelbe Gasflasche auf dem Dach von Standort 2 die Quelle des Chlorgases war. TeCP, so scheint es, ist der wahre Beweis, der nötig ist, um einen chemischen Angriff in Douma als Tatsache zu belegen.

Doch es ist nicht alles so, wie es scheint. In seinem Versuch, sich auf eine „neue“ Entdeckung zu stützen, hat das IIT übersehen, was die OPCW bereits gefunden hat.

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass das Untersuchungs- und Identifizierungsteam voreilige Schlüsse über die Bedeutung des TeCP gezogen hat. Die Behauptung des IIT, dass das Vorhandensein des TeCP „eindeutig auf Chlorgas hinweist … und zwar in sehr hohen Konzentrationen“ – und jede Möglichkeit einer Inszenierung mit Haushaltsbleichmitteln widerlegt – ist wissenschaftlich nicht belegt. Darüber hinaus hat das IIT irgendwie übersehen, dass seine Behauptung, eine rauchende Waffe gefunden zu haben, ausdrücklich durch die eigenen Ergebnisse der OPCW widerlegt wird.

Die Autoren des Berichts haben auch die Tatsache übersehen, dass ihre neue belastende Chemikalie TeCP (Tetrachlorphenol) zusammen mit TCP (Trichlorphenol) – was sie als „die hochchlorierten Phenole“ bezeichnen – auch in einer Douma-Probe gefunden wurde, die weit entfernt von jeder Gasflasche gesammelt wurde.

Laut dem FFM-Bericht vom März 2019 wurden dieselben Chemikalien, Tetrachlorphenol (TeCP) und Trichlorphenol (TCP), in einem Tunnel tief unter dem Feldlazarett in Douma nachgewiesen, der von der OPCW als „Standort 1“ bezeichnet wird. (Abschlussbericht, Anhang 5, Seite 49, Eintrag Nr. 26).

Wenn die Weißhelme nicht damit beschäftigt waren, im Auftrag der OPCW Proben zu sammeln, die das Spiel verändern, nutzten sie dasselbe Krankenhaus, um dramatische Szenen zu filmen, in denen sie Zivilisten, darunter auch Kinder, mit Wasser übergossen und behaupteten, sie würden Opfer eines chemischen Angriffs der syrischen Regierung behandeln. (Im Februar 2019 behauptete Riam Dalati von der BBC, er könne „zweifelsfrei beweisen, dass die Szene im Krankenhaus von Douma inszeniert war.“ Er verstummte sofort nach seiner verblüffenden Behauptung und hat seinen Bericht nicht veröffentlicht).

Probe aus dem Tunnel unter dem Krankenhaus an Standort 1 (FFM-Bericht, Anhang 5)

Erinnern Sie sich daran, dass das IIT gerade behauptet hat, dass für die Bildung von TeCP und TCP „in situ“ die Anwesenheit einer hohen Chlorgaskonzentration erforderlich ist. Erinnern Sie sich auch daran, dass das IIT die Möglichkeit ausschloss, dass das an Standort 2 gefundene TeCP von dem Pestizid PCP stammen könnte, da in der Probe, in der TeCP gefunden wurde, kein PCP gefunden wurde. Das gleiche Argument gilt für die Tunnelprobe, in der ebenfalls kein PCP gefunden wurde.

Es gibt keine Berichte über einen Chlorangriff oder eine Chlorgasfreisetzung im Tunnel unter dem Krankenhaus, schon gar nicht in „hoher Konzentration“. Aufgrund der Entfernung des Tunnels von den beiden Gasflaschen – und im Widerspruch zur eigenen Logik des IIT – kann das Vorhandensein von TeCP und TCP in der Tunnelprobe nicht das Ergebnis einer Exposition gegenüber Chlorgas sein, geschweige denn einer Exposition gegenüber hohen Konzentrationen von Chlorgas bei einem angeblichen Chlorgasangriff am 7. April 2018.

Wenn das im Tunnel gefundene TeCP nicht von Pestiziden stammt oder nicht das Ergebnis einer Exposition gegenüber hohen Chlorgaskonzentrationen ist, was war dann seine Quelle? Chloriertes Wasser oder die natürliche Umwelt sind nur einige von mehreren Möglichkeiten. TeCP hat eindeutig andere Quellen und ist nicht der einzigartige „Marker“ für Chlorgas, für den ihn das IIT hält. Als solches kann es nicht als Diagnoseinstrument für Chlorgasbelastung in der Douma-Untersuchung verwendet werden, und das Argument des IIT fällt in sich zusammen.

Einbindung der Experten

Um zu seinen Erkenntnissen über das TeCP zu gelangen, behauptet das IIT, es habe „einen anerkannten Chemiker mit spezifischer Expertise in der Analyse von Chlormarkern engagiert“. Dieser angebliche Experte hat nur festgestellt, dass das IIT ein wenig wissenschaftliche Neugierde braucht – nämlich die eigenen

Laborergebnisse der OPCW zu lesen, die die brisanten Schlussfolgerungen des IIT-Berichts untergraben.

Derselbe Bedarf könnte bei einer OPCW-Führung festgestellt werden, die sich geweigert hat, auf die Beschwerden der ursprünglichen Whistleblower des Douma-Teams einzugehen.

In einem Brief an den OPCW-Generaldirektor Arias vom April 2019 wies Dr. Brendan Whelan, wissenschaftlicher Koordinator des FFM-Teams und Hauptautor des ursprünglichen Berichts, auf mehrere Probleme hin, die im Lichte des jüngsten IIT-Berichts neue Bedeutung erlangen.

Der Abschlussbericht vom März 2019, so Whelan, „änderte“ die „wichtigsten Schlussfolgerungen“ des ursprünglichen Berichts vom Juni 2018, obwohl „seitdem keine substanziellen oder stichhaltigen neuen Informationen, insbesondere in Bezug auf die Probenahme- und Analyseergebnisse, zusammengetragen wurden.“ Darüber hinaus habe die OVCW „der Analyse von Proben Vorrang eingeräumt…, für die keine Überwachungskette gewährleistet werden konnte“, wodurch „Proben, die vom FFM-Team entnommen worden waren und daher über eine vollständige Überwachungskette verfügten, heruntergestuft wurden.“ Schließlich argumentierte Whelan, dass die Schlussfolgerungen der OPCW zu den Proben angesichts der Informationen, über die das Team verfügte, „unbegründet und wissenschaftlich unverantwortlich“ seien.

Fast vier Jahre später hat die OPCW auf die von Whelan aufgedeckten wissenschaftlichen und ethischen Verstöße mit noch mehr Verstößen reagiert. Das Ergebnis ist ein IIT-Bericht, der eine disqualifizierende Überwachungskette, Schlussfolgerungen, die den eigenen Informationen der OPCW widersprechen, und eine neu entdeckte „smoking gun“ enthält, die auf spektakuläre Weise nach hinten losgeht.

