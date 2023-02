Kiews Truppen gehörten zu den Testpersonen für die vom Pentagon finanzierte Forschung, so berichtet das russische Verteidigungsministerium Das russische Verteidigungsministerium legte am Montag weitere Beweise dafür vor, dass von den USA finanzierte Labors in der Ukraine arbeiteten.

Dokumente und Materialien, die von russischen Truppen sichergestellt wurden, sollen demnach belegen, dass westliche Pharmaunternehmen, die in Gebieten unter Kiews Kontrolle tätig sind, HIV/AIDS-Forschung an ukrainischem Militärpersonal durchgeführt haben.

Der Kommandeur der russischen nuklearen, biologischen und chemischen Verteidigungskräfte, Generalleutnant Igor Kirillov, präsentierte ukrainischsprachige Dokumente, die sich auf HIV-Infektionsstudien beziehen, die 2019 begannen.

Demnach hat das russische Militär mehr als 20.000 Dokumente und andere Materialien sichergestellt, im Zusammenhang mit den biologischen Programmen in der Ukraine.

Außerdem fand eine umfassende Befragung von Augenzeugen und Teilnehmern statt. Die Beweise „bestätigen den Fokus des Pentagons auf die Herstellung biologischer Waffenkomponenten und deren Tests an der Bevölkerung der Ukraine und anderer Staaten entlang [Russlands] Grenzen“, sagte der General gegenüber Reportern.

