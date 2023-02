US-Außenminister Antony Blinken hat Moskau eine neue Botschaft zum anhaltenden Konflikt mit der Ukraine übermittelt, obwohl die Erklärung laut Außenminister Sergej Lawrow nichts Wertvolles bot. Russlands Top-Diplomat äußerte sich am Dienstag nach Gesprächen mit seinem ägyptischen Amtskollegen Sameh Shoukry.

Während Moskau immer bereit war, einen „ernsthaften Vorschlag“ Washingtons „zur Lösung der aktuellen Situation“ zu hören, enthielt die Nachricht von Blinken keine derartigen Informationen, erklärte Lawrow.

„Minister [Shoukry] sagte, er habe eine bestimmte Botschaft von Außenminister Blinken übermittelt, der kürzlich zu Besuch in Kairo war. Das kann ich bestätigen“, sagte Lawrow. Der russische Diplomat fügte hinzu, dass die Botschaft Moskau erneut aufforderte, „anzuhalten“ und „zu gehen“ und „dann wird alles gut“.

Die wirklichen Ziele der USA und des kollektiven Westens seien jedoch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg viel klarer artikuliert worden, fuhr Lawrow fort.

„In einer seiner Reden sagte er, dass Russland verlieren muss, Russland muss besiegt werden, und der Westen kann nicht zulassen, dass die Ukraine verliert, denn dann wird der Westen verlieren. Und die ganze Welt wird verlieren“, erklärte Lawrow mit Bezug auf die Äußerungen des Nato-Chefs. „Das heißt, er hat es auf sich genommen, nicht nur im Namen von drei Dutzend NATO-Mitgliedern zu sprechen, sondern auch im Namen aller anderen Länder der Welt, [einschließlich] Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.“

Mehrere hochrangige US-Beamte haben Moskau wiederholt aufgefordert, seine Militärkampagne in der Ukraine zu beenden und die ehemaligen ukrainischen Gebiete abzutreten, die nach Referenden Russland einverleibt wurden. Die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, signalisierte letzte Woche, dass dies Washington veranlassen könnte, eine Lockerung der antirussischen Sanktionen in Betracht zu ziehen. Der Vorschlag wurde jedoch in Moskau abgelehnt.

„Wir sehen immer noch nichts [Neues] in Madame Nulands Worten. Wir neigen absolut nicht dazu, ihre Bedeutung zu übertreiben“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow damals gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass die Äußerungen einmal mehr „den Mangel an Flexibilität in der Position der USA“ zeigten.

Russland entsandte am 24. Februar 2022 Truppen in die Ukraine und verwies auf Kiews Versäumnis, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen, die Donezk und Lugansk einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates verleihen sollten. Die von Deutschland und Frankreich vermittelten Protokolle wurden erstmals 2014 unterzeichnet. Der frühere ukrainische Präsident Pjotr ​​Poroschenko hat inzwischen zugegeben, dass Kiews Hauptziel darin bestand, mit dem Abkommen Zeit zu gewinnen und „mächtige Streitkräfte aufzubauen“. Die Idee wurde von der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem damaligen französischen Präsidenten Francois Hollande bestätigt.

https://orinocotribune.com/lavrov-reveals-message-from-blinken/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related