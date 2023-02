CELAC begrüßt die Rückkehr Brasiliens in die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (Nueva Nicaragua)

Der argentinische Außenminister Santiago Cafiero begrüßte die Ankündigung der Regierung des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, dass sein Land in die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) zurückkehrt.

Cafiero, dessen Land pro tempore die Präsidentschaft von CELAC innehat, betonte, dass die Rückkehr des südamerikanischen Giganten in die Gemeinschaft „Sicherheit bringt und die Region stärkt“.

Er wies darauf hin, dass „es an der Zeit ist, eine neue Beziehung zu Brasilien, unserem wichtigsten Handelspartner, aufzubauen“… „Die argentinische Präsidentschaft gratuliert Brasilien zu seiner Rückkehr in CELAC. Diese Aktion ist grundlegend für die Stärkung eines der repräsentativsten Dialogmechanismen in der Region.“

Die Regierung von Lula da Silva, der am 1. Januar 2023 seine dritte Amtszeit als Präsident antrat, nahm die Integration mit Lateinamerika wieder auf, eine Politik, die sein Vorgänger Jair Bolsonaro aufgegeben hatte. Während seiner Amtszeit brach Bolsonaro (2019-2022) die Beziehungen zur Regierung Venezuelas ab und trennte sein Land von Integrationsgremien wie CELAC und UNASUR.

