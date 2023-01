Ein Hoffnungsschimmer ist in Sicht – Xi Jinping über Chinas Reaktion auf COVID-19 (russian.people.com.cn)

von http://russian.people.com.cn

Peking, 18. Januar /Xinhua/ — Der chinesische Präsident Xi Jinping sprach heute über die Reaktion des Landes auf COVID-19 und sagte, es gebe einen Hoffnungsschimmer.

„Wir sind jetzt in eine neue Phase des Kampfes gegen COVID-19 eingetreten. Harte Herausforderungen bleiben bestehen, aber wir sehen einen Hoffnungsschimmer in der Zukunft. Beharrlichkeit bedeutet Sieg“, sagte der chinesische Staatschef.

Xi Jinping, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, äußerte sich am Vorabend des Frühlingsfestes (Chinesisches Neujahr nach dem Mondkalender) über eine Videoverbindung mit medizinischem Personal und einem älteren Patienten im 1.

Das Land habe „die richtige Entscheidung“ getroffen, als es in den vergangenen fast drei Jahren strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie ergriff, sagte Xi Jinping und fügte hinzu, dass China mehrere Ausbrüche der Virusmutation sicher überstanden habe.

Dem chinesischen Präsidenten zufolge hat China die Zahl der schweren Fälle und der Todesfälle so weit wie möglich reduziert, Leben und Gesundheit geschützt und wertvolle Zeit für Folgemaßnahmen gewonnen, was optimierte Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie und eine geringere Reaktionsrate auf COVID-19 ermöglicht.

Der Schwerpunkt des Kampfes gegen COVID-19 hat sich nun von der Eindämmung der Infektion auf die Behandlung verlagert, und die Priorität besteht darin, die Gesundheit der Menschen zu schützen und schwere Fälle zu verhindern, sagte Xi Jinping und wies darauf hin, dass die medizinischen Einrichtungen nun vor schwierigeren Aufgaben stehen.

Der chinesische Präsident forderte, dass Anstrengungen unternommen werden, um die medizinischen Ressourcen, die Versorgung mit medizinischen Dienstleistungen und Medikamenten zu erhöhen und insbesondere die Behandlung von schweren Fällen vorzubereiten.

In einem per Videoschaltung übertragenen Gespräch mit älteren Bewohnern und Mitarbeitern eines Pflegeheims in Fuzhou, dem Verwaltungszentrum der ostchinesischen Provinz Fujian, sagte Xi Jinping heute, dass in Pflegeheimen und sozialen Einrichtungen strengere Präventions- und Kontrollmaßnahmen ergriffen werden sollten, um Herdinfektionen zu verhindern, da ältere Menschen in der derzeitigen Phase der Bekämpfung von COVID-19 oberste Priorität hätten.

In einem per Videoschaltung übertragenen Gespräch mit Dorfbewohnern in der Stadt Mianyang in der Provinz Sichuan (Südwestchina) wies Xi Jinping darauf hin, dass ihm nach der Anpassung der Reaktion des Landes auf COVID-19 vor allem die ländlichen Gebiete und die Landbevölkerung am Herzen liegen.

Xi Jinping betonte, dass Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Gesundheitsversorgung der am stärksten von dem Virus betroffenen Menschen in ländlichen Gebieten zu verbessern und ihre Gesundheit, ihre normalen Arbeitsbedingungen und ihre gewohnte Lebensweise so weit wie möglich zu gewährleisten.

