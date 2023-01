Der brasilianische Präsident fordert Respekt für Venezuela und Kuba (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Brazilian-President-Calls-for-Respect-for-Venezuela-and-Cuba-20230123-0012.html

Am Montag bat der brasilianische Präsident Lula da Silva die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC), bei der Lösung der Probleme Venezuelas und Kubas zu helfen und diese Nationen mit „viel Zuneigung“ zu behandeln.

Diese Erklärungen wurden während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem argentinischen Präsidenten Alberto Fernandez in Buenos Aires abgegeben, wo am Dienstag der 7. CELAC-Gipfel stattfinden wird.

„Venezuelas Probleme werden durch Dialog und nicht durch eine Blockade gelöst. Wir werden persönliche Vergehen durch Dialog und drohende Besetzung lösen“, sagte der brasilianische Präsident und verwies auf die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Brasilia und Caracas.

„Jedes Mal, wenn ein Genosse kritisiert werden muss, gebe ich lieber Ratschläge statt Kritik“, sagte Lula und betonte, dass „Venezuela wieder normal behandelt wird, wie alle Länder behandelt werden wollen.“

„Was ich für Brasilien will, will ich für Venezuela. Ich respektiere die Souveränität und Selbstbestimmung meines Volkes“, sagte der Vorsitzende der Arbeiterpartei und bezog sich dabei stillschweigend auf den US-Interventionismus gegen die von Präsident Nicolas Maduro geführte venezolanische Regierung.

Lula kritisierte auch scharf die Versuche, die venezolanische Demokratie zu destabilisieren, die von dem von den USA kontrollierten Oppositionspolitiker Juan Guaido unternommen wurden, dessen fiktive Präsidentschaft Vermögenswerte des venezolanischen Staates beschlagnahmte.

Die von Washington unterstützte Schikane gegen die Bolivarianische Revolution war auch am Tag vor Beginn des CELAC-Treffens zu spüren.

Am Montag gab das venezolanische Außenministerium bekannt, dass Präsident Maduro aufgrund eines rechtsextremen Angriffsplans auf seine Landesdelegation nicht am Gipfel von Buenos Aires teilnehmen kann.

„Sie beabsichtigen, eine ‚bedauerliche‘ Show abzuziehen, um die positiven Auswirkungen dieses wichtigen regionalen Ereignisses zu stören und zu der bereits erfolglosen Schmutzkampagne beizutragen, die das US-Imperium gegen unser Land gestartet hat“, sagte die venezolanische Diplomatie in einer Erklärung.

