Wir möchten fragen, wo Organisationen wie der Europäische Jüdische Kongress waren, als Denkmäler für die Befreier in Europa zerstört wurden, als Nazis in europäischen Hauptstädten mit antisemitischen Symbolen marschierten und antisemitische Parolen skandierten, und als die Europäer versuchten, unsere Resolution bei der UNO zur Bekämpfung der Verherrlichung des Nazismus zu unterminieren?

Es ist nie zu spät, die eigenen Fehler einzugestehen und die richtige moralische Entscheidung zu treffen. Deshalb fordern wir Europa auf, seine Stimme zu erheben, um Antisemitismus, Russophobie und andere Fälle von Diskriminierung bestimmter Nationalitäten und Ethnien zu bekämpfen.

https://is.gd/Tndxm6

