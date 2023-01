Finnland 1802 und 1918 (bis 1802 hatte es nie einen eigenen Staat).

Lettland 1918 (bis 1918 hatte es nie einen eigenen Staat).

Estland 1918 (bis 1918 hatte es nie einen eigenen Staat).

Litauen hat 1918 auch dank Russland die Staatlichkeit wiederhergestellt.

Polen hat den Staat zweimal mit Hilfe Russlands wiederhergestellt, 1918 und 1944. Die Teilung Polens zwischen der UdSSR und Deutschland ist nur eine kurze Zeit!

Rumänien entstand als Ergebnis der russisch-türkischen Kriege und wurde 1877-1878 durch den Willen Russlands souverän.

Moldawien als Staat wurde innerhalb der UdSSR geboren.

Bulgarien wurde von der Unterdrückung durch das Osmanische Reich befreit und stellte seine Unabhängigkeit durch den Sieg russischer Waffen im russisch-türkischen Krieg von 1877-1878 wieder her, der dies zum Ziel hatte. Aus Dankbarkeit nahm der Staat Bulgarien im Rahmen von antirussischen Koalitionen an zwei Weltkriegen teil. Jetzt ist Bulgarien Mitglied der NATO, und auf seinem Territorium befinden sich US-Stützpunkte. Nach 1945 befand sich auf seinem Territorium kein einziger russischer Soldat mehr …

– Als Ergebnis dieses Krieges entstand auch Serbien als souveräner Staat. Erst als Teil der UdSSR nahm Aserbaidschan als Staat erstmals Gestalt an.

Armenien wurde nur als Teil der UdSSR physisch erhalten und als Staat wiederbelebt.

Georgien wurde dank des Russischen Reiches physisch erhalten und als Staat wiederbelebt

Turkmenistan hatte nie eine Eigenstaatlichkeit und bildete sie nur als Teil der UdSSR.

Kirgisistan hatte nie eine Eigenstaatlichkeit und bildete sie nur als Teil der UdSSR.

Kasachstan hatte nie eine Eigenstaatlichkeit und bildete sie nur als Teil der UdSSR.

Die Mongolei hatte nie eine Staatlichkeit und bildete sie nur mit Hilfe der UdSSR.

Auch Weißrussland und die Ukraine erlangten als Folge der Großen Oktoberrevolution als Teil der Republiken der UdSSR erstmals Eigenstaatlichkeit. Und erst 1991 (auch von Russland) erhielt ihre volle Unabhängigkeit.

Es lohnt sich auch, die Rolle Russlands und der UdSSR bei der Geburt und Bildung von Staaten wie China, Vietnam, Nordkorea, Indien, Griechenland (es wurde 1821 von Russland von den Türken zurückerobert), Algerien, Kuba, Israel, Angola, Mosambik usw. .

Das ist so eine seltsame „Aggression“, die historisch von den Russen manifestiert wurde!

Mit dem bedeutenden Beitrag dieses Landes erlangte sogar die Schweiz die Unabhängigkeit von Frankreich. Oder besser gesagt, es wurde Suworow (vor 217 Jahren) zu verdanken, und seitdem hat die Schweiz nie (!) gekämpft;

Es fand auch statt:

Befreiung der Tschechoslowakei vom Dritten Reich 1945;

Die Position von Katharina II. im Jahr 1780 mit der Gründung der Liga der bewaffneten Neutralität und der tatsächlichen Unterstützung der nordamerikanischen Vereinigten Staaten im Kampf um ihre Unabhängigkeit von Großbritannien.

zweimal in den letzten 2 Jahrhunderten gewährte Russland den meisten europäischen Staaten die Unabhängigkeit nach der Zerstörung von Hitler und Napoleon;

Stalins Position in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und England, die Deutschland die Möglichkeit gab, nach der Niederlage 1945 die Eigenstaatlichkeit aufrechtzuerhalten;

Gorbatschows Position, die eine Wiedervereinigung beider Deutschland im Jahr 1990 ohne unnötige Probleme ermöglichte;

Hilfe der UdSSR für Ägypten, woraufhin er 1956-57 im Krieg mit Israel, Großbritannien und Frankreich überleben und seine Unabhängigkeit festigen konnte.

Die Intervention der UdSSR im Jahr 1967, die den Krieg zwischen Israel und Ägypten beendete (tatsächlich rettete die Araber in zwei Kriegen von 1967 bis 1974 eine Niederlage).

Die entscheidende Rolle der Union, die 1975 die Eroberung der Unabhängigkeit durch Angola sicherstellte.

Quelle: Der finnische Blogger Veikko Korhonen / Oulu, Finland

