DIE WAFFEN NIEDER! – Wolfram P. Kastner – Institut für Kunst und Forschung – Billboard Projekt München

An das Team Public Art, Kulturreferat München

Wolfram P. Kastner

Institut für Kunst und Forschung

DIE WAFFEN NIEDER!

(Bertha von Suttner, 1889)

Vorschlag für das Billboard am Lenbachplatz

Angesichts der aktuellen Kriege in der Ukraine, im Jemen, in Mali, im Irak …

angesichts der Tötung von Tausenden von Zivilpersonen und Soldaten mit Kriegswaffen

angesichts der zunehmenden Waffenproduktion und -lieferungen

angesichts der Notwendigkeit von Waffenstillstand und Frieden

um Menschenleben zu bewahren

wird die Forderung Bertha von Suttners

DIE WAFFEN NIEDER!

aufgegriffen und mit Bild und Text unter Verwendung zweier Gemälde

(Porträt Bertha von Suttner und Antikriegsbild von Wolfram P. Kastner)

auf dem Billboard am Lenbachplatz präsentiert.

Es gibt eine Tradition von Kunst gegen Krieg

(Otto Dix, George Grosz, Goya, Hans und Lea Grundig, Käthe Kollwitz u,v,a,m,)

Befremdlich ist das Schweigen der Kunst zur aktuellen Situation.

Es erscheint um so dringlicher, Kunst gegen Krieg öffentlich zu zeigen.

w.kastner@ikufo.de

