Woche der Antikriegsproteste vom 13. bis 23. Januar: MLK Day – Martin-Luther- King / Antikriegsaktionen in mindestens 50 US-Städten (workers.org)

16. Januar 2023 – Die vom 13. bis 23. Januar geplanten Antikriegsaktionen in mindestens 50 US-Städten finden statt, da eine weitere Eskalation im Stellvertreterkrieg der USA und der NATO gegen Russland in der Ukraine droht.

Seventh Avenue, New York City, 14. Januar 2023. (John Catalanotto)

Die dänische Zeitung The Worker spiegelte die Eskalation der NATO wider und berichtete letzte Woche, dass die USA bereit seien, Panzer im Hafen von Aarhus zu entladen, um über Land in die Ukraine zu fahren. Der deutsche Imperialismus war dabei, dem reaktionären Kiewer Regime eigene Panzer zu schicken. In beiden Ländern planen Antikriegsgruppen Proteste.

Die United National Antiwar Coalition (UNAC) legte ihren Aufruf zum Handeln so fest, dass er mit dem Feiertag am 16. Januar zu Ehren von Dr. Martin Luther King Jr. zusammenfiel. Bei vielen Kundgebungen erinnerten sich die Organisatoren an Kings Rede vom April 1967 oder spielten sie, als der Bürgerrechtler die USA geißelte Krieg gegen Vietnam.

Zu den Berichten an Workers World, die bis zum 16. Januar eingehen, gehören:

Nein zur NATO in New York City, Times Square, 14. Januar. Hunderte nahmen an der Kundgebung teil, die von Answer aufgerufen wurde. Sara Flounders von der UNAC, die Redakteurin bei Workers World ist, gab den Teilnehmern den politischen Ton an und kritisierte die Rolle der NATO als US-geführte Kraft zur Unterdrückung von Völkern und Nationen auf der ganzen Welt. (Hören Sie ihren Vortrag unter: youtu.be/BL2rSDjCI_U)

Times Square, New York City, 14. Januar 2023. (Brenda Ryan

Nach einer Stunde Aufklärung und Aufregung marschierte und rollte die Menge auf der Seventh Avenue in die Innenstadt, um anderen in Manhattan die Botschaft zu bringen. Während der ursprüngliche Aufruf die Forderung nach Verhandlungen betonte, stand auf vielen Schildern der Teilnehmer der Slogan „Nein zur NATO!“.

Boston Common , Park Street Station, 14. Januar. Antikriegsaktivisten versammelten sich bei Schneeregen zu einer Kundgebung und sprachen sich in der Nähe der neu enthüllten Bronzestatue „The Embrace“ aus, die King und seiner Frau Coretta Scott King gewidmet war – die hatte trafen sich in den 1950er Jahren in Boston. Der „Freedom Plaza“-Sockel der Statue ist eine Hommage an 65 weitere Bürgerrechtler. Die Aktivisten verpflichteten sich erneut, den Kampf der US-Arbeiter gegen die Übel der Armut, des Rassismus und des Militarismus zu stärken – wie Dr. King lehrte.

Bostoner Gewerkschaftsaktivisten schließen sich der Antikriegsaktion an, 14. Januar 2023. (Maureen Skehan)

Singen „Geld für Jobs und Bildung, nicht für Krieg und nukleare Feuersbrunst!“ „Cuba sí, bloqueo no!“ und „Kein Krieg, sondern Klassenkampf!“ Gewerkschafter, Einwanderer, LGBTQ+- und Behindertenrechtsaktivisten, Veteranen, Sozialisten und Jugendliche schlossen sich mit einem Chor von Forderungen zusammen – darunter „Defund the Pentagon, Abschaffung der NATO“ und „Funding Human Needs, Not US-NATO Wars!“

Indigene Gebetsopfer wurden dargebracht und die Schwarze Nationalhymne wurde gesungen.

Jugendführer der Workers World Party teilten Neuigkeiten von der kürzlichen 51. Reise der Venceremos-Brigade nach Kuba mit. Mairead Skehan Gillis sagte: „Wir müssen hier für unsere eigene Revolution kämpfen. Wir haben gesehen, wie schön Sozialismus sein kann.“

Wil Hodgkinson sprach über die wachsende imperialistische Kriegsgefahr und Drohungen gegen China. Er war erfreut, als er abschloss: „Die Menschen sagen nein zu endlosem Krieg! Nieder mit dem US-Imperium! Nein zum Imperialismus und ja zum Frieden!“

San Francisco , Innenstadt. 14. Jan. Demonstranten ignorierten die Gefahr von starkem Regen, um gegen den von den USA und der NATO provozierten Krieg in der Ukraine zu protestieren und „keine Erweiterung der NATO“ zu fordern. Mehrere Redner, darunter Mike Wong von Veterans for Peace, warnten vor Plänen des US-Militärs, Kriege sowohl gegen Russland als auch gegen China zu provozieren. Das Thema der von Answer geleiteten Demonstration war „Jetzt verhandeln – Frieden in der Ukraine – keine NATO-Erweiterung“.

San Francisco, 14. Januar 2023. (Antwort – Bay Area)

Mehrere Redner, darunter Judy Greenspan von der Workers World Party, verschärften die Forderungen, den US-Militarismus, die Besatzung und die Drohungen gegen Russland, China, Palästina, Haiti und Kuba zu beenden. Greenspan und mehrere Redner verurteilten die von den USA verhängten Sanktionen gegen ein Drittel der Welt.

West Harlem, New York City , 13. Januar. Menschen füllten die St. Mary’s Episcopal Church zu einer Diskussion, die die gemeinsamen Antikriegsaktivitäten eröffnete. Präsentationen von Rev. Annie Chambers, Co-Vorsitzende der National Welfare Rights Union; Margaret Kimberley, Chefredakteurin des Black Agenda Reports; und Omowale Clay, Bewegung vom 12. Dezember, zeigte die Beziehung zwischen dem Kampf gegen die weiße Vorherrschaft im Inland und gegen den imperialistischen Krieg im Ausland. Kimberly nannte die NATO „eine illegitime Struktur im Dienste des Imperialismus“.

John Parker, Socialist Unity Party, kalifornischer Kandidat für den US-Senat, der kürzlich nach Donbass gereist ist, und Melinda Butterfield, Mitherausgeberin von Struggle-La Lucha und Autorin von „US Proxy War in Ukraine & Donbass“, enthüllten, wie sich das Kiewer Regime in der Ukraine einordnete Macht durch einen von den USA manipulierten Staatsstreich, führte acht Jahre lang Krieg gegen die Menschen in der südöstlichen Donbass-Region der Ukraine, bevor Russland intervenierte.

Vertreter vieler Organisationen, darunter auch Richie Merino von UNAC, gaben vor Ende des Treffens kurze Solidaritätsbekundungen ab.

Seattle, MLK-Tag, 16. Januar. Beim 40. jährlichen MLK-Jr.-Marsch trugen viele Menschen Antikriegsschilder und Transparente und riefen: „Geld für Jobs und Bildung, nicht für Krieg und Besatzung.“ Nach dem Marsch nahmen einige Menschen an der großen Wiedereröffnung des Northwest African American Museum in Seattle teil.

Seattle, 16. Januar 2023. 40. jährlicher Marsch zum Dr. Martin Luther King, Jr. Day (Jim McMahan)

Mitwirkende: Maureen Skehan, Judy Greenspan und Jim McMahan.

