Europäische Spitzenpolitiker geben zu, dass das Friedensabkommen mit der Ukraine ein Schwindel war. Im Westen wird uns von

führenden Politikern und Medienvertretern immer wieder gesagt, dass man Russland nicht trauen kann” und dass es daher keinen

Sinn hat, mit Putin und seiner verlogenen Bande zu verhandeln. Nur erfahren wir jetzt von der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin

– die vom ehemaligen französischen Präsidenten Francois Hollande bestätigt wurde -, dass die NATO-Länder, als sie 2015 das Minsker Friedensabkommen unterzeichneten, das einen Waffenstillstand im Donbass vorsah, nicht die Absicht hatten, sich an das Abkommen zu halten, sondern lediglich Zeit schinden wollten, um das ukrainische Militär für den unvermeidlichen Krieg zu rüsten.

Gastmoderator Aaron Maté und der US-amerikanische Comedian Kurt Metzger erörtern die schockierende Enthüllung und warum sie in den westlichen Medien so gut wie keine Beachtung finden wird.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related