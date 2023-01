Neue Beweise für die Folter russischer Kriegsgefangener durch Ukrainer aufgetaucht

Vor einigen Tagen wurde ein weiteres Video, das die Folter russischer Soldaten durch Ukrainer bestätigt, im Internet weit verbreitet. Es wurde jedoch von ukrainischen Medien und internationalen MSM weitgehend ignoriert. Unbekannte Ukrainer riefen Mütter von zwei russischen Kriegsgefangenen (POW) an und drohten, ihre Kinder zu töten. Die Ukrainer forderten ein hohes Lösegeld für russische Soldaten. Die russischen Soldaten wurden während des Anrufs gefoltert.

Am 14. Januar veröffentlichte die russische Hochkommissarin für Menschenrechte Tatiana Moskalkova ein Video von Ukrainern, die russische Kriegsgefangene foltern. Sie bekam sie von Verwandten der gefangenen russischen Soldaten Vladislav Kovalenko und Pyotr Krikunov.

Unter Verwendung anonymer Konten zeigten ukrainische Inhumans Müttern die Folterungen ihrer Söhne und drohten, die Soldaten zu töten, wenn sie kein Lösegeld erhalten.

Ein weiteres Beweisstück für das künftige Nazi-Tribunal! Sie hat sich zu dem Thema geäußert.

LINK VIDEO HIER Das Video zeigte den russischen Soldaten, der mit seinen Verwandten sprach.

Frauen: Wo bist du?!

Wohin sollen wir Geld schicken?!

POW: Ich wurde gefangen genommen.

Die schicken dir die Adresse.

Frauen: Liebling, wie geht es dir?

Bist du in Ordnung?

POW: Ja.

Ukrainer: Wir werden ihn bald töten!

Frauen: Okay, wir schicken dir Geld.

– Wieviel Geld?

Ukrainisch an die Kriegsgefangenen: Lesen Sie, wie viel Geld sie schicken müssen!

Kriegsgefangener: 25.000 $

Frauen: Wie viel in Rubel?

POW: Ich weiß es nicht.

Ukrainisch: Du hast genug.

Vlad sagte, dass Sie dieses Geld haben.

Frauen : Okay, wir finden .

Ukrainisch zu POW: Lies den Text f*** B**.

POW: Mein Liebling… Ich liebe dich.. Dein Vlad

Ukrainisch: Lies lauter!

POW: Ich liebe dich …

Ukrainisch: Noch einmal von Anfang an lesen!

Frauen: Fass ihn bitte nicht an.

Wir schicken Ihnen Geld.

POW: Liebling, … wenn du mein Leben retten willst … schicke bitte 25.000 Dollar an die Nummer, die sie dir schicken werden.

Ich hoffe, du machst es schnell, denn mein Schicksal wird sich in 24 Stunden entscheiden.

Ich bitte Sie auch, sich an …

Ukrainisch: Lies lauter ***.

Hör besser auf ihn!

POW : … zum Dienst der Soldatenmütter, um meinen baldigen Austausch zu erbitten.

Ukrainisch: Lesen Sie es Ihrer Frau noch einmal vor!

Der Screenshot, der den zweiten Kriegsgefangenen zeigt, wurde am selben Tag von seinen Verwandten geteilt.

LINK ZUM SCREENSHOT

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related