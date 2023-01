FEHLER – SPALTUNG – KRIEG / BERLIN BULLETIN NR. 206 – Von Victor Grossmann

Victor Grossmann

Richtigen Schnee hat Berlin noch nicht gesehen – dafür aber jede Menge „Nebel“. Auf Deutsch bedeutet „Mist“ Mist, BS, oder, um Google zu zitieren: „crap, sh-t, dammit!“). Einige vermuten, dass es ursprünglich von einem Besuch bei amerikanischen Basketballern vor einem Jahrhundert herrührt, die, als ein Schuss fehlschlug, „Missed“ sagten – und missverstanden wurden.

Wahr oder nicht, verdammt, wir wurden davon getroffen. Im September 2021 vermasselte es der zuständige Berliner Minister bei einer komplizierten Wahl; Stimmzettel wurden falsch zugestellt, in Wahllokalen fehlten Stimmzettel, Wähler warteten in langen Schlangen (wie in bestimmten Gegenden in US-Städten), um den nationalen Bundestagsabgeordneten jedes Bezirks, seinen Stadtratsabgeordneten und seinen Bezirksabgeordneten zu wählen, jeder auf einem separaten Stimmzettel, für den jeweils zwei X erforderlich waren (für Person und für Party), dann in drei Kisten fallen gelassen (keine Maschinen). Und auch eine Ja- oder Nein-Abstimmung bei einem Referendum zur „Beschlagnahmung der Deutsche Wohnen“, Berlins größtem Eigentümer (und Verwerter) Berliner Mietshäuser. Die Gerichte entschieden schließlich, dass (mit Ausnahme des Referendums) die Abstimmung vollständig wiederholt werden muss,

Um den ersten Platz buhlen Christdemokraten (CDU), Sozialdemokraten (SPD) und Grüne mit jeweils rund 20 Prozent. Doch die CDU, die jetzt leicht in Führung liegt, findet in Berlin keine Partner; keine Partei wagt es, sich mit der faschistischen Alternative für Deutschland zusammenzuschließen, und sie würde niemals mit der LINKEN (Linke) Hand in Hand gehen! Es scheint unvermeidlich, dass SPD und Grüne erneut mit der LINKEN gleichziehen, deren Stimmen (derzeit 12%) genügend Sitze hinzufügen würden, um die Halbzeitmarke zu übertreffen und das gegenwärtige Triumvirat zu erneuern.

Aber diese drei lieben sich nicht wirklich; Es ist eine obligatorische Ménage à trois, bei der die Grünen auf den ersten Platz hoffen, um Franziska Giffey (SPD) als Bürgermeisterin ablösen zu können. Ihre angenehme Art und ihr gutes Aussehen mögen ihr helfen, einige Wähler zu gewinnen, aber mit der unsichereren Berliner Politik als je zuvor, nicht genug.

Silvester in Deutschland, allen voran Berlin, wird stundenlang vor und nach einem mitternächtlichen Höhepunkt von Millionen privater Feuerwerke geprägt. Gruppen in der Nähe fast jedes Gebäudes lösten sie mit lauten Explosionen aus, oft aus Kisten mit 6, 9, bis zu 36 verbundenen Raketen, die in die Höhe schossen und in funkelnden, bunten Schauern endeten. Viele Enthusiasten sparen monatelang für sie und schmuggeln oft in Polen hergestellte, aber hier verbotene Produkte ein. Es gibt immer Verletzungen und Brände; Eine gängige Verteidigung lautet: „… aber weitaus weniger tödlich als in den USA – hier mit Feuerwerk statt Schusswaffen!“ Alljährlich prangern Kirchen, Umweltschützer und Tierfreunde sie an, immer vergebens, außer dass das offizielle Feuerwerk am Brandenburger Tor durch ein schickes Lichtspiel ersetzt wurde.

Aber vielleicht geriet die Anzeige diesmal aufgrund einer zweijährigen Covid-Pause außer Kontrolle, insbesondere in einem Viertel mit niedrigem Einkommen, in dem Bürgermeister Giffey einst Bürgermeister des Bezirks war. Anstatt in die Luft zu schießen, richteten Gruppen junger Männer Feuerwerkskörper auf die Polizei und sogar auf Feuerwehrleute, die versuchten, einige der Flammen zu löschen. 41 Polizisten und 14 Feuerwehrleute wurden als verletzt und über 140 Personen festgenommen.

Wie immer schnappten sich die üblichen „Law and Order“-Stimmen die Mikrofone, um „knieschwache Politiker der Linken“ (für sie waren SPD und Grüne noch „links“) anzuprangern, die „Jugendkriminalität und -gewalt“ geschont hätten. mit mehr als einem Hinweis darauf, dass „diese Ausländer“ und ihre „anderen Kulturen“ wieder schuld waren, zu denen sich natürlich „Antifa-Terroristen“ gesellten. Soziale Gründe für die Wut der Jugendlichen: „Stop and Frisk“-Diskriminierung und Polizeigewalt, Mangel an anständigen Schulen und Jobs wurden entlassen, während rechte Hoffnungen, Rassismus zu nutzen, um Stimmen in Berlin und drei weitere Landtagswahlen zu gewinnen, offensichtlich waren.

Andere junge Leute in Berlin (und München) machten auf ganz unterschiedliche Weise Ärger, indem sie ihre Hände auf die Straße klebten, den Verkehr blockierten, um gegen das offizielle Nachziehen zum Schutz der Umwelt zu protestieren.

In einer weitaus populäreren Aktion für die gleiche Sache hielten Demonstranten in dem winzigen Dorf Lützerath nahe der niederländischen Grenze wochenlang aus, oft in leeren Gebäuden (die Dorfbewohner mussten sie schon vor langer Zeit verlassen), in kleinen provisorischen Baumhütten und zuletzt auf hohen Stativen oder in tiefen Tunneln sitzen. Ihr Ziel war es, zu verhindern, dass monströse Bagger kilometerweite Tagebaue für Braunkohle ausdehnen.

Letzte Woche wurde ihnen von einer riesigen Polizeitruppe aus ganz Deutschland entgegengetreten, und nach Ablauf eines Ultimatums zogen die Uniformierten ein, mit Kränen, Tränengas, Hunden, sogar zu Pferd, rissen die Hütten nieder, befahlen allen Demonstranten zu gehen und Verhaftung derjenigen, die sich weigerten. Zunächst gab es wenig Gewalt, außer ein paar Feuerwerkskörpern, die an Silvester in Berlin erinnerten – und angeblich ein Molotow-Cocktail, der als wütende Vergeltung auf eine Straße geworfen wurde. Dann, am Sonntag, versammelten sich bis zu vielleicht 35.000 zu einem Massenprotest und trotzten Regenschauern in einer friedlichen Demonstration (auch mit Greta Thunberg). Aber als sich auch eine Gruppe den Anordnungen der Polizei widersetzte und sich aus Protest am Rand der Ausgrabung versammelte, griff die Polizei erneut zu Gewalt und es gab viele Verletzungen, darunter Hundebisse.

Hinter den Bataillonen endlich triumphierender Polizisten standen die Demonstranten zwei weiteren Feinden gegenüber. Einer bestand aus Politikern. Es mag einige noch überraschen, dass sie nicht nur lautstarke rechte „Christdemokraten“ umfassen, sondern auch leise sprechende grüne Kabinettsminister, die mit ihnen in einer gemeinsamen Koalition in Nordrhein-Westfalen regieren. Und auch auf nationaler Ebene ist der Hauptverantwortliche für die Fortsetzung solcher Ausgrabungen kein Geringerer als Robert Habeck, führender Minister in einer anderen Koalitionsregierung an der Spitze sowie Co-Vorsitzender der einst so mitgliedsaktiven Grünen und solche Proteste zu führen. Das war jedoch Jahrzehnte her; peinlich ist es schon allein wegen des Parteinamens. Das war in Habecks Entschuldigung über zwei riesige Kraftwerke hörbar; die bis zum 1. Januar abgeschaltet werden sollen, stoßen sie nun mindestens bis April Rauch und Abgase aus der geförderten Braunkohle aus. „Es war weder mein persönlicher noch der Plan unserer Koalition, die Anlagen wieder ans Netz zu bringen“, sagte er, „aber in der Ukraine herrscht Krieg, und damit fehlt die Hälfte der deutschen Gasimporte.“ Die gleiche Argumentation wird für riesige neue Docks angeführt, die jetzt Flüssiggas aus den USA entladen und die berühmten ausgedehnten Wattflächen gefährden, die von wandernden Küstenvögeln genutzt – und benötigt – werden.

Hinter der Grünen-CDU-Koalition in dem Bundesland, in dem Lützerath liegt – oder lag –, steht ein dritter Widersacher: der Grubenbesitzer. RWE hat einst Hitlers Aufstieg mitfinanziert, im Zweiten Weltkrieg mit Sklavenarbeit Millionen gescheffelt und ist seitdem abwechselnd erster oder zweiter unter Deutschlands vier großen Energieversorgern. Auf die mehrstelligen Gewinne aus Atom- und Braunkohle will sie entschieden nicht verzichten; Allein der CEO steckt jährlich über 5 Millionen Euro persönlich ein. Wer möchte etwas davon verlieren? Also – verdammt die Umwelt oder jeden, der versucht, sie zu retten! Und wie viele festgestellt haben; Etwa zehntausend Euro, die an den richtigen Stellen gespendet werden, können sehr geschätzt werden und sind es wert.

Hier ist eine interessante Fußnote; Größter Einzelaktionär von RWE-Aktien war 2021 der US-Vermögensverwalter BlackRock. Zusammen mit seinem Schwesterunternehmen in Pennsylvania, Vanguard, wird BlackRock bald weltweite Investitionen im Wert von 20 Billionen Dollar kontrollieren. Laut einem Bloomberg-Bericht wird sie damit „zur vierten Regierungsgewalt“.

Und noch eine Fußnote; die Volksabstimmung in Berlin im September 2021 – „Beschlagnahmung Deutsche Wohnen“ – erhielt über eine Million „Ja“-Stimmen (56,4%) und betraf alle Unternehmen, die mehr als 3.000 Berliner Wohnungen besitzen. Die Deutsche Wohnen besitzt 155.000. Es wurde inzwischen von einem weitaus größeren Immobilienraub, Vonrovia, übernommen, der 11.000 Wohnungen in Berlin, aber 550.000 in ganz Deutschland besitzt. Und seltsamerweise war BlackRock mit beiden finanziell verbunden. Es ist eine kleine Welt!

Noch eine große Fußnote; Elon Musk baute seine erste europäische Gigafactory für elektrische Teslas südöstlich von Berlin, nachdem er einen halben Wald abgeholzt hatte. Es gibt bereits Gerüchte über Unzufriedenheit und einen Gewerkschaftsstart. BlackRock hat vielleicht auch den einen oder anderen Finger drin – aber noch keine Rede von der Beschlagnahmung von Tesla.

Diese Forderung nach Beschlagnahme wird trotz ihrer millionenfachen Unterstützer innerhalb des Berliner Trios unterschiedlich gesehen. Franzisca Giffey, die sozialdemokratische Bürgermeisterin (zumindest bis zur Abstimmung am 16. Februar und einem möglichen Rangwechsel), hat ihren Widerstand gegen einen so radikalen Schritt, der mehr öffentliches Eigentum bedeutet, nie verhehlt, riecht zu sehr nach altem DDR-Niedrigmieten-Sozialwohnungen , und missfällt den Immobilien-Raubvögeln, mit denen sie so gemütlich auskommt. Die Grünen kamen zwar auch nicht nur in Lützerath immer besser mit der Wirtschaft zurecht, konnten aber in Berlin Wähler und junge Rebellen in ihren Reihen nicht ignorieren und befürworteten (entschädigungs-)beschlagnahmen mündlich, verzichteten aber auf jede aktive Unterstützung.

Damit blieb im Regierungskoalitionstrio nur die Linke. Und selbst das ist nebulös, denn Berlins „Reformer“-Linke-Führer hatten sich bereit erklärt, ein Jahr lang Beschlagnahmefragen an eine Sonderkommission zu richten, was manche fürchteten, sie an Austrocknung sterben zu lassen. Aber jetzt, möglicherweise motiviert durch die Wahlwiederholung, haben die Führer der Berliner Linken es als Thema wiederbelebt. Berlin leidet furchtbar unter Wohnungsmangel und wie so vieles andere steigen die Mieten in die Höhe – und sind für viele sicherlich das wichtigste Thema.

Der Wohnungsmangel für die Arbeiterklasse und auch für Suchende aus der Mittelschicht ist eine landesweite Notlage. Irgendwie gibt es, angeblich aufgrund steigender Kosten, nie genug Geld, um bezahlbare Häuser zu bauen, Schulen zu reparieren, notwendige Kindergärten zu eröffnen und schädliche Kürzungen im öffentlichen Gesundheitswesen rückgängig zu machen.

Wofür es irgendwie reicht, sind Aufrüstung und immer größere Waffen für die Ukraine, die auch „Nationale Sicherheit“ genannt wird – in einem mächtigen Land, umgeben von Verbündeten und bedroht von niemandem. In der Regierungskoalition blasen die Grünen die lautesten Militärhörner; die Freien Demokraten sind immer begeistert, wenn mehr großes Geld gemacht werden soll und es weniger besteuert wird. Einige Sozialdemokraten (SPD) zögerten, mit voller Kraft auf die militärische Spur zu eilen, und einige Industriegruppen zogen Handel (und Frieden) vor, um sich auf einen Konflikt mit Russland und China zuzubewegen; aber sie wurden fast vollständig von einer Medienoffensive eingeschüchtert, die jede Infragestellung der offiziellen Politik als „Putin-Freundschaft“ abstempelte. Passend zu dieser massiven Zunahme von Mist (der deutschen Definition) forderte Bundeskanzler Scholz 100 Milliarden Euro für die Streitkräfte, eine Forderung, die von deutschen oder amerikanischen Waffenherstellern, die sich immer über die Eskalation der amerikanisch-russischen Konfrontation freuen, gerne begrüßt wird. Obwohl natürlich mit Sympathie für die Ukrainer gepaart, erinnern die aggressiven Töne gegenüber Russland, die fast überall widerhallen, manche Historiker an die Atmosphäre in Deutschland während des größten Teils des vergangenen Jahrhunderts, wie 1914, mit all dem „Hurra“-Geschrei gegen „unsere Feinde“, aber zunächst fast allein von einem mutigen Karl Liebknecht abgelehnt, der es wagte, sich offen gegen Kriegskredite für die Armee zu stellen, die fast alle sozialdemokratischen Führer genehmigt hatten – und für die er zuerst eingezogen, dann ins Gefängnis gesteckt wurde und seitdem rebellisch blieb , vor 109 Jahren endgültig zu Tode geprügelt.

Sein Andenken und das der großen Rosa Luxemburg, die ebenfalls am selben Tag ermordet wurde, wurde am Sonntag in Berlin erneut gedacht. Aber was ist mit seinem politischen Erbe? Und seine legendären Antikriegsworte: „Der Hauptfeind sitzt in der eigenen Heimat“?

Heute ist die Linke tragisch gespalten, sowohl was politische Ansätze als auch Persönlichkeiten betrifft. Einige fordern weniger Konzentration auf die Parlamentskammern und aggressivere Aktivitäten in den Straßen, Fabriken, Geschäften, Hochschulen und Arbeitsämtern, um Widerstand gegen Kräfte wie RWE, Aldi, Vonova, Deutsche Wohnen oder ThyssenKrupp, Daimler-Benz und Rheinmetall aufzubauen die Nation und Europa regieren wollen – oder mehr. Die einen streiten über die Frage der vollständigen Beendigung ihrer Herrschaft, dem Ziel, für das Karl und Rosa lebten und starben. Andere betonen Geschlechterfragen oder Positionen zur Einwanderung.

Am besorgniserregendsten ist jedoch die Spaltung über den gegenwärtigen Krieg. Einige Linke spielen die Rolle der NATO herunter, fordern in Übereinstimmung mit den meisten Medienpositionen die totale Verurteilung des russischen Imperialismus und die totale militärische Unterstützung der Ukraine. Solche Ansichten sind in der Linken zumindest in den oberen Rängen stark vertreten.

Scharf dagegen sind diejenigen, die Putin voll und ganz unterstützen und seine Politik und Aktionen sowie den Krieg im Grunde als Selbstverteidigung ansehen. Sie beschreiben die lange Geschichte der US-Politik so, dass sie ein sozialistisches Russland bereits seit 1918, als es in dieses eindrang, und bis 1993, als es es besiegen konnte, als Bedrohung für sein System der „freien Marktwirtschaft“ betrachtete. Mit Boris Jelzin als Handlanger war Sozialismus kein Thema mehr, aber nach der Machtübernahme Putins im Jahr 2000 wurde das riesige Land wieder zu einer Barriere der Weltherrschaft – nachdem kleinere Barrieren größtenteils beseitigt waren (entweder als links in Chile oder einfach zu unabhängig wie in Libyen und im Irak).

Dieser Analyse zufolge sollten die Ukraine und Georgien über die EU und die NATO genutzt werden, um diese riesige Barriere zu überwinden und gleichzeitig gegen die noch größere im Osten vorzugehen. Sie sehen Putin als Versuch, eine zunehmend erstickende Einkreisung zu verhindern, indem ein vernichtendes Arsenal immer näher an Moskau, St. Petersburg und die einzige Warmwasserbasis Sewastopol heranrückt. Um diese US-Politik zu erreichen, wurde 2014 eine frei gewählte, weitgehend neutrale ukrainische Regierung auf dem Maidan-Platz in Kiew gestürzt, gefolgt von einer Aufrüstung, der Unterdrückung unerwünschter Opposition, Angriffen auf russischsprachige Personen und der Beförderung profaschistischer Bandera-Anhänger. Das war, so wird angenommen, die Grundsituation bis letzten Februar, als Putin beschloss, einer tödlichen Provokation oder einem größeren militärischen Vorgehen gegen den Donbass und die Krim zuvorzukommen, und indem er den ersten Schritt unternahm und,

Wir können die Fakten über geheime Pläne oder Strategien nicht kennen, aber auch ich bin davon überzeugt, dass die US-Führung mit der NATO eine clevere Falle gelegt hat, wie vier Jahrzehnte zuvor in Afghanistan, ohne irgendeinen einfachen Ausgang. Und die Falle funktionierte. Es scheint möglich, dass Putin glaubte, seine Kräfte könnten sehr schnell und nicht allzu schmerzhaft gewinnen. Was für eine Fehleinschätzung! Und ach, wie viele Bemühungen, eine Welt des Friedens zu erreichen, sind in einem Jahr gespalten und geschwächt worden! Und wie glücklich macht das Generäle und Rüstungsmacher!

In all meinen eigenen gequälten inneren Debatten muss ich mich immer den Versuchen der US-Welthegemonie und all ihren blutigen Angriffen widersetzen und das schreckliche Töten und die Zerstörung in Vietnam, Korea, im Irak und in Afghanistan, in Libyen und Serbien und den USA weder vergessen noch kleinreden Mord und Folter, die sie begleiteten. Doch irgendwie erinnere ich mich weder an irakische oder libysche Flaggen noch an Aufrufe, Bush oder Obama zu verurteilen oder ins Gefängnis zu stecken.

Ich weiß auch von den jahrelangen Angriffen von Selenskyjs Asowschen Truppen auf die Menschen im Donbass – und den geschätzten 14.000 Toten in diesen Jahren. Und doch, ungeachtet einer sehr möglichen strategischen Notwendigkeit für die Überfahrt in die Ukraine, mit der Angst vor möglicherweise weitaus schlimmeren Ereignissen als Alternative, kann ich endlosen Tod und Zerstörung nicht gutheißen, selbst zur Verteidigung der Menschen im Donbass. Wenn ich die Schäden sehe, die zu Weihnachten in Charkiw angerichtet wurden, muss ich mich an Weihnachten 1972 in Hanoi erinnern. Aber dann zerstörten US-Bomber in einer Nacht 2.000 Gebäude und töteten 287 Menschen – hauptsächlich Frauen, Kinder und Alte. Olof Palme aus Schweden zog Vergleiche zu Guernica, Babi Jar, Katyn, Lidice, sogar Treblinka mit den Worten: „Jetzt kann dieser Liste ein weiterer Name hinzugefügt werden: Hanoi, Weihnachten 1972.“ Nein, Charkiw ist nicht gleich Charkiw, der Unterschied ist immens (aber vergessen), und doch – trotz alledem – fällt mir das Herz schwer beim Anblick der Zerstörung in der Ukraine, beim Gedanken an das Elend dort, in Ost und West.

Diese schwierigen Themen haben eine tiefe Spaltung innerhalb der Linken geschaffen. Die bekannteste Theoretikerin und beliebteste YouTube-Sprecherin der Partei, Sahra Wagenknecht, hielt in der eine kurze, leidenschaftliche Rede Bundestag, der mit seinen Forderungen nach schwereren, härteren Waffen für die Ukraine und einem dauerhaften, sanktionierten Bruch der Handelsbeziehungen mit Russland ein Ende der Kriegsbegeisterung mit seiner fast schon schadenfrohen Steigerung der deutschen Kampfbereitschaft fordert, eine Politik, die es sein könnte gut für einige amerikanische Produzenten, aber ungeheuer schädlich für die Menschen in Deutschland. Sie wurde vom „Reformer“-Flügel der Linken wütend angegriffen, mit einigen Ausschlussforderungen. Ihre Gegner, der derzeit stärkere Flügel der Partei, weisen der kriegerischen Osterweiterung der Nato und der USA weitgehend die Schuld zu und unterstützen Selenskyj pauschal; mit anderen Worten, sie steigen auf den fahrenden Zug auf. Viele erhoffen sich auf diese Weise mehr Stimmen bei der diesjährigen Landtagswahl – nach Berlin in Hessen, Bayern und Bremen. Aber das gegenteilige Ergebnis ist sehr gut möglich.

Einige, die Sahra unterstützen (wie sie meistens genannt wird) , und andere, die sie ablehnen, sprechen über einen Bruch, um eine neue, militantere Partei zu gründen, die vor allem Friedensverhandlungen befürwortet, sowie eine ausgesprochene, gegnerische Unterstützung für die Rechte der Arbeiterklasse , mit etwas von dem Geist, der in Lützerath gezeigt wurde (wo auch Linke-Co-Vorsitzende Janine Wissler anwesend war).

Ich habe Freunde mit sehr unterschiedlichen Ansichten über den Krieg. Ich diskutiere sie gerne, oft weniger gerne als traurig. Meine Ansichten ändern sich auch, aber ich fühle mich in einem Hauptthema am stärksten; wie schwierig es für beide Seiten auch sein mag und ungeachtet unserer eigenen tiefen Differenzen müssen wir uns der Forderung nach einem Waffenstillstand und Verhandlungen anschließen. Dieses Ziel wird nicht dadurch gefördert, dass hier 100 Milliarden Euro oder in den USA 857,9 Milliarden Dollar mehr für mehr und schnellere, größere und weiterreichende Waffen ausgegeben werden.

Die Bedrohungen sind groß, in Deutschland – in den meisten Teilen der Welt, fast überall. Man muss wieder auf das Wort „Mist“ zurückgreifen – sowohl deutsche als auch englische Bedeutungen. Im Februar, nach der Berliner Wahl, sehen wir vielleicht klarer. Aber jede Woche davor und danach sollten Demonstrationen gegen universellen Tod und Zerstörung stattfinden! Mit der Linken an der Spitze!

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related