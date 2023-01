Einladung zur Kundgebung am 19.1.2023 mit Sahra Wagenknecht in Schöneberg: Wir fordern Heizung, Brot und Frieden!

am Donnerstag wird Sahra Wagenknecht Hauptrednerin einer Kundgebung in Berlin Schöneberg sein:

Sahra Wagenknecht in Schöneberg: Wir fordern Heizung, Brot und Frieden!

Donnerstag, 19.1., 17 Uhr, Crellestaße (Marktplatz), nahe S 1 Yorckstraße

Unter den weiteren Rednern wird unser Aufstehen-Mitstreiter Alexander King sein.

Kommt zahlreich! Alle Infos zur Kundgebung findet Ihr hier:

https://www.alexander-king.de/aktuelles/termine/detail/sahra-wagenknecht-in-schoeneberg-wir-fordern-heizung-brot-und-frieden-1/

