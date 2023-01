Hinter dem Terroranschlag auf die brasilianische Regierung – Margaret Kimberly interviewt Brian Mier  (Black Agenda Report)

https://www.blackagendareport.com/bolsonaro-supporters-attack-brazilian-government

Margaret Kimberly interviewt Brian Mier über die Invasion des brasilianischen Kongresses, des Obersten Gerichtshofs und des Präsidentenpalastes am 8. Januar

Am 8. Januar 2023 griffen Tausende Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast dieser Nation in der Hauptstadt Brasilia an und verwüsteten sie. Bolsonaro behauptet, dass Wahlbetrug für seine Niederlage gegen Lula da Silva bei den Wahlen 2022 verantwortlich war. Seine Anhänger hatten zuvor nach der Wahl demonstriert und ihre Versammlung in den vorangegangenen Tagen und Wochen über soziale Medien bekannt gemacht. Die Chefredakteurin des Black Agenda Reports, Margaret Kimberley, sprach mit dem in Brasilien lebenden Journalisten Brian Mier von Telesur English, der diese Ereignisse analysierte.

Margaret Kimberley: Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro flog am 30. Dezember nach Florida, zwei Tage vor der Amtseinführung von Lula da Silva. Was sagt uns das darüber, wie er in die USA einreisen konnte?

Brian Mier: Bolsonaro verließ Brasilien im Präsidentenjet, ohne die Macht offiziell an seinen Vizepräsidenten zu übergeben, und ließ Brasilien technisch gesehen 36 Stunden ohne amtierenden Präsidenten zurück. Da er bei seiner Ankunft offiziell noch Präsident war, garantierte sein Diplomatenstatus seine reibungslose Einreise in die USA. Ich würde davon ausgehen, dass er noch keine Formalitäten für die Statusänderung erledigt hat, aber es scheint relativ einfach für ihn zu sein, in Orlando, Florida, auf ein Touristenvisum umzusteigen.

MK: Bolsonaro hat die Randalierer verurteilt. Aber ist es plausibel, dass sie ohne seine Beteiligung gehandelt haben?

BM: Bolsonaro hat nur die Faschisten verurteilt, die gestern versuchten, einen Militärputsch zu provozieren, nachdem es so aussah, als wären sie gescheitert. Er war vielleicht nicht direkt an der Planung beteiligt, aber es ist schwer vorstellbar, dass sein Sohn Eduardo, der am 5. Januar 2021 am sogenannten „War Council“-Treffen in Washington DC teilnahm, nicht in direktem Kontakt mit den Putschisten stand. Bolsonaro wird beschuldigt, die Aktion angestiftet zu haben, und es gibt einen Berg von Beweisen dafür, dass er dies getan hat, und dies ist auch in Brasilien ein Verbrechen.

MK: Bolsonaros Präsidentschaft war zum Teil das Ergebnis von „Lawfare“-Angriffen gegen Lula und seine Nachfolgerin Dilma Rousseff, die mit Kräften in den USA koordiniert wurden. Aber es gibt bereits Forderungen, dass er die USA nach den Unruhen verlassen soll. Glaubt er, dass die USA ihn noch schützen werden, nachdem seine Anhänger den amtierenden Präsidenten angegriffen haben?

BM: Lava Jato (Autowäsche auf Englisch) begann während der Obama-Regierung und repräsentierte eine Partnerschaft zwischen der Staatsanwaltschaft von Curitiba, dem US-Justizministerium und der Sicherheits- und Börsenkommission (SEC), die Milliarden von Dollar an Bußgeldern von Brasilianern einkassierte Unternehmen im Laufe der Ermittlungen. Drei Tage nach der Absetzung von Dilma Rousseff ohne rechtliche Begründung im Jahr 2016 traf sich Vizepräsident Joe Biden mit dem unrechtmäßigen Putschpräsidenten Michel Temer zu einem Zeitpunkt, als mehrere südamerikanische Regierungen sich weigerten, seine Präsidentschaft anzuerkennen, und ihm sagten, dass er die volle Unterstützung von ihm habe die Obama-Administration.

Nach Trumps Amtsantritt wurden die Ermittlungen fortgesetzt und gipfelten in der willkürlichen politischen Inhaftierung von Lula während der Wahlsaison 2018. Damals führte er in den Umfragen mit mehr als doppelt so viel Unterstützung wie der Zweitplatzierte Jair Bolsonaro. Seine Verhaftung und das rechtswidrige Verbot, hinter Gittern für ein Amt zu kandidieren, wo er in den Umfragen immer noch mit großem Abstand führend war, führten direkt zur Bolsonaro-Präsidentschaft, und Bolsonaro ernannte sofort den US-Vermögens- und Lava-Jato-Richter Sergio Moro, der durch a Schlupfloch im brasilianischen Recht, das auf die Inquisition zurückgeht, konnte als „Oberjustizminister“ sowohl über die Ermittlungen als auch über den Prozess (ohne Geschworene) entscheiden. Zusammen besuchten Moro und Bolsonaro fast unmittelbar nach ihrem Amtsantritt das CIA-Hauptquartier.

Nachdem Biden sein Amt angetreten hatte, unternahm seine Regierung große Anstrengungen, um zu versuchen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan flog nach Brasilien, um sich mit Bolsonaro und seinen Top-Generälen zu treffen, dann stattete CIA-Direktor William Burns einen Besuch ab. Aufgrund seiner eigenen Dummheit ergriff Bolsonaro jedoch Partei in einem Streit, mit dem er nichts zu tun hatte. Monate nach der Tat. Aus diesem Grund und der anhaltenden engen Beziehung zwischen Bolsonaros Kindern zu Steve Bannon und anderen Akteuren der von Milliardären finanzierten extremen Rechten der USA wie Jason Miller und Mathew Tyrmand wurde es für die DNC unmöglich, die Unterstützung für die Bolsonaro-Regierung aufrechtzuerhalten – wenn auch nur aus aus eigenem opportunistischem Eigeninteresse. Darüber hinaus hat eine Gruppe, deren Größe zwischen einem und zwei Dutzend demokratischen Gesetzgebern unter der Führung von Hank Johnson schwankt und denen Menschen wie Raul Grijalva, Susan Wild und Danny Davis angehören, während der gesamten Zeit wiederholt ihre Solidarität mit Lula und der Arbeiterpartei gezeigt Putschprozess und leitete sogar eine Kongressuntersuchung zur Rolle des US-Justizministeriums in Lava Jato ein. All diese Faktoren haben zu der unglaublich ironischen Situation eines politischen Parteiapparats geführt, der die Lawfare-Untersuchung, die zu der willkürlichen Amtsenthebung von Dilma Rousseff und Lulas politischer Inhaftierung führte, ins Leben gerufen und aktiv unterstützt hat, nun öffentlich die Lula-Regierung zu unterstützen, ebenso wie die Regierungen unter anderem von Russland, China, Kuba und Venezuela. Aufgrund dieser Faktoren werden die USA Bolsonaro möglicherweise nicht so sehr beschützen, wie er erwartet hatte. Selbst Trump sagte offenbar seine Einladung an Bolsonaro ab, Silvester mit ihm in Mar-a-Lago zu verbringen. Bolsonaro ist so giftig geworden, dass sogar ein großer Teil der internationalen Rechtsextremen ihn abzulehnen scheint, trotz der besten PR-Bemühungen von BBC/PBS mit ihren„Aufstieg der Bolsonaros“-Wahlpropaganda -Dokumentarserie und ständiger internationaler Social-Media-Unterstützer von hybriden Kriegsagenten, die mit den Mercers und Steve Bannon verbunden sind.

MK: Lula hat versprochen, die Randalierer zu bestrafen. Wird das nicht schwierig?

BM: Lula hat zu seiner Ehre und gelegentlich meiner Meinung nach zu seinem eigenen Nachteil immer fest an die demokratische Rechtsstaatlichkeit geglaubt. Was er damit meint, ist, dass das Justizministerium, das jetzt vom ehemaligen Gouverneur der Kommunistischen Partei von Maranhao, Flavio Dino, geleitet wird, alle seine rechtlichen Befugnisse nutzen wird, um die begangenen Verbrechen zu untersuchen, und alles tun wird, um sicherzustellen, dass jeder eine bekommt ein faires Verfahren und werden, falls sie für schuldig befunden werden, entsprechend der Schwere ihrer Verbrechen verurteilt. Diese Äußerungen sollten nicht als Warnzeichen des Autoritarismus interpretiert werden – schließlich wird ihnen, wann immer ein Linker in Lateinamerika die Macht übernimmt, entweder von Anglo-Progressiven vorgeworfen, „selbstgefällig mit dem Neoliberalismus“ zu sein oder „Autoritarismus zu praktizieren“.

MK: Die Bolsonaro-Anhänger kündigten öffentlich ihre Absicht an, sich in Brasilia zu versammeln, aber die Offiziellen schienen unvorbereitet gewesen zu sein. Wird es Rückwirkungen geben?

BM:Es gibt bereits Auswirkungen. Brasilia, die modernistische Stadt des Weltraumzeitalters aus der Mitte des Jahrhunderts, die tief im Hinterland liegt, umgeben von Kuhweiden und Sojafeldern, ist ein sehr konservativer Ort voller rechter Wohlstands-Gospel-Christen. Bundesdistrikt-Gouverneur Ibaneis Rocha war einer von Bolsonaros treuesten Verbündeten. So sehr, dass er am 2. Januar Anderson Torres, Bolsonaros ehemaligen nationalen Justizminister/Sicherheitschef, zu seinem Sicherheitssekretär ernannte. In Brasilien werden zivile und militärische Polizeikräfte vom Gouverneur und seinem oder ihrem Sicherheitssekretär kontrolliert. Nun hat sich herausgestellt, dass die Militärpolizei von Brasilia den Putschisten einfach die Tore geöffnet hat. Es kursieren Dutzende von Videos, die zeigen, wie sie lächeln, sich umarmen und Selfies mit den Faschisten machen, während in der Ferne einige machten eine Show, indem sie ein paar Tränengasgranaten abfeuerten, weit entfernt von einer größeren Menschenansammlung. Im Laufe der Ereignisse stellte sich heraus, dass Torres bereits nach Orlando, Florida, geflogen war. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, und dann suspendierte der Oberste Gerichtshof Ibaneis Rocha für 90 Tage von seiner Position als Gouverneur, bis Ermittlungen eingeleitet wurden. Es ist hier wichtig anzumerken, dass Lula vier Stunden nach Beginn des Putschversuchs, als klar war, dass der Gouverneur sehr wenig tat, um ihn zu stoppen, ein Dekret erließ, das die Kontrolle über Brasilias Sicherheit bis zum 31. Januar der Bundesregierung übergab. Zwanzig Minuten Später waren alle Regierungsgebäude von der Zivilpolizei von Brasilia und der Bundespolizei vollständig von Randalierern geräumt worden. Florida. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, und dann suspendierte der Oberste Gerichtshof Ibaneis Rocha für 90 Tage von seiner Position als Gouverneur, bis Ermittlungen eingeleitet wurden. Es ist hier wichtig anzumerken, dass Lula vier Stunden nach Beginn des Putschversuchs, als klar war, dass der Gouverneur sehr wenig tat, um ihn zu stoppen, ein Dekret erließ, das die Kontrolle über Brasilias Sicherheit bis zum 31. Januar der Bundesregierung übergab. Zwanzig Minuten Später waren alle Regierungsgebäude von der Zivilpolizei von Brasilia und der Bundespolizei vollständig von Randalierern geräumt worden. Florida. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, und dann suspendierte der Oberste Gerichtshof Ibaneis Rocha für 90 Tage von seiner Position als Gouverneur, bis Ermittlungen eingeleitet wurden. Es ist hier wichtig anzumerken, dass Lula vier Stunden nach Beginn des Putschversuchs, als klar war, dass der Gouverneur sehr wenig tat, um ihn zu stoppen, ein Dekret erließ, das die Kontrolle über Brasilias Sicherheit bis zum 31. Januar der Bundesregierung übergab. Zwanzig Minuten Später waren alle Regierungsgebäude von der Zivilpolizei von Brasilia und der Bundespolizei vollständig von Randalierern geräumt worden.

MK: Brasilien hat eine große schwarze Bevölkerung. Welche Beziehung hat Lula zu Schwarzen? Welche Rolle spielten sie bei der Wahl und danach?

BM: Lula stammt aus einer Region Brasiliens, dem Nordosten, deren arme Bewohner im wohlhabenden Süden und Südosten traditionell als Untermenschen gelten, und seine Mutter war Schwarze. Da wir, auch aus Ihrem Buch Prejudential , wissen, dass afrikanische Abstammung nichts garantiert, werde ich mich auf die Workers Party und ihre Politik konzentrieren und warum Lulas größte Wählerbasis bei den diesjährigen Wahlen Afro-Brasilianer waren. Lulas größte Unterstützung in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung waren afro-brasilianische Frauen, afro-brasilianische Männer, Menschen aller Ethnien, die den Mindestlohn oder weniger verdienten (rund 70 % der Bevölkerung) und Frauen aller sozialen Schichten.

Es gibt viele Beschwerden über die Workers Party aus den afro-brasilianischen Bewegungen. Ganz klar ist derzeit, dass Lula nicht die Zahl der afro-brasilianischen Kabinettsminister ernannt hat, die im Verhältnis zu der etwa 52-prozentigen Vertretung in der Gesamtbevölkerung steht. Andererseits erreichte die Workers Party im vorletzten Wahlzyklus Rassengleichheit in Bezug auf gewählte Amtsträger. Der wichtigste politische Fortschritt in Bezug auf die Menschenrechte während der Jahre der Workers Party war die Einführung eines klassen- und rassenbasierten positiven Aktionssystems. Die Regierung der Arbeiterpartei öffnete 52 % aller Plätze im freien öffentlichen Universitätssystem – das durch den Bau von 17 neuen öffentlichen Universitäten erweitert wurde – für Mitglieder der Arbeiterklasse, mit einem kleinen Unterschied für Schwarze und indigene Studenten der Arbeiterklasse. Dadurch stieg der Anteil schwarzer Studenten im öffentlichen Universitätssystem von etwa 2 % seit seinem Amtsantritt auf heute über 50 %. Die Workers Party war weniger erfolgreich darin, den Völkermord durch Polizeimorde an Schwarzen, hauptsächlich männlichen Jugendlichen, an den Randgebieten der Städte zu stoppen. Man muss ihr zugutehalten, dass die Gesetzgeber der Workers Party dreimal Verfassungsänderungen im Kongress und im Senat eingebracht haben, um die Militärpolizei abzuschaffen, die laut Studien der Hauptschuldige ist. Jedes Mal wurden die Gesetzentwürfe von konservativeren Parteien in der Regierungskoalition der PT abgelehnt. Die Streichung Brasiliens von der Welthungerkarte der Vereinten Nationen und die Entfernung von 30 Millionen Menschen von unterhalb der Armutsgrenze sind Beispiele für Maßnahmen, die das Leben eines großen Teils der schwarzen Bevölkerung Brasiliens verbessert haben.

Dieser Artikel erschien ursprünglich im Black Agenda Report.

