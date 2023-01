EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen plädiert für Panzerlieferungen an Kiew

„Ich denke, die Ukraine sollte die militärische Ausrüstung bekommen, die sie braucht und benutzen kann, um ihre Heimat zu verteidigen.“

Dies umfasse moderne Flugabwehrsysteme und andere moderne militärische Ausrüstung. Die Ukrainer verteidigten nicht nur ihr Land, sondern auch die Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen, der Grundrechte und des Völkerrechts, fügte sie hinzu.

Ausserdem hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel erklärt, dass die EU neue Sanktionen gegen Minsk verhängen werde, „um der Rolle Belarus‘ in diesem russischen Krieg in der Ukraine Rechnung zu tragen.“ Die bereits gegen Moskau verhängten Sanktionen würden auf alle Länder ausgeweitet, die den Krieg militärisch unterstützten, fügte von der Leyen hinzu. Als Beispiele nannte sie neben Weißrussland auch den Iran. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen über eine mögliche russische Offensive von Weißrussland aus gegeben.

EU-Ratspräsident Michel ergänzte, er teile die Position von der Leyens zu den Panzerlieferungen.



