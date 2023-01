Die Biden-Regierung trampelt auf der pazifistischen Verfassung Japans nach dem Zweiten Weltkrieg herum, indem sie die Wiederaufrüstung des Landes vorantreibt – Von Sara Flounders (Covert Action-Magazine)

https://covertactionmagazine.com/2023/01/09/biden-administration-tramples-on-japans-post-world-war-ii-pacifist-constitution-by-pushing-countrys-rearmament/

Hauptziel ist China mit einer gefährlich provokanten Politik, die in den USA auf keine sichtbare Opposition im Inland stößt.

Am 16. Dezember kündigte Japans Premierminister Fumio Kishida eine neue Verteidigungsstrategie an, die Japans Militärausgaben bis 2027 verdoppeln würde. Japan stimmte ferner zu, Offensivwaffen zu erwerben und seine militärische Kommandostruktur für seine erweiterten Streitkräfte umzugestalten.

Am 23. Dezember wurde der Haushaltsentwurf von Kishidas Kabinett genehmigt.

Japans gefährliche Militärexpansion dürfte international Alarm schlagen. Diese große Eskalation findet auf der Grundlage des intensiven Drucks des US-Imperialismus statt. Es ist der nächste Schritt im „Pivot to Asia“, der darauf abzielt, China zu bedrohen und einzukreisen und zu versuchen, die US-Dominanz im asiatisch-pazifischen Raum wieder zu behaupten.

[Quelle: indrastra.com ]

Die Bewegungen, die gegen endlose US-Kriege sind, müssen anfangen, Material vorzubereiten und die Aufmerksamkeit der Massen auf diese unheilvolle Bedrohung zu lenken.

Der Plan, die Militärausgaben zu verdoppeln, wird Japans Verteidigungshaushalt in den nächsten fünf Jahren um 315 Milliarden Dollar erhöhen und Japans Militär nach den USA und China zum drittgrößten der Welt machen. Die Verteidigungsausgaben werden auf 2 % des Bruttoinlandsprodukts eskalieren, was dem Ziel entspricht, das die USA ihren NATO-Verbündeten setzen. Japans Wirtschaft ist die drittgrößte der Welt.

Die japanische Regierung plant, bis zu 500 Lockheed Martin Tomahawk-Raketen und Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) zu kaufen, mehr Marineschiffe und Kampfflugzeuge zu beschaffen, die Fähigkeiten zur Cyberkriegsführung zu erhöhen, ihre eigenen Hyperschall-Lenkflugkörper herzustellen und ihre eigenen zu produzieren fortschrittliche Kampfjets, zusammen mit anderen Waffen. Der Plan verlagert sich von der reinen Raketenabwehr hin zur Einbeziehung von „Gegenschlag“-Fähigkeiten.

Diese japanischsprachige Grafik zeigt die beiden geplanten Hyperschallwaffen des Landes: (1) die Hypersonic Cruise Missile und (2) das Hyper Velocity Gliding Projectile. [Quelle: defencenews.com ]

In einem scharfen Leitartikel bezeichnete die linksgerichtete Asahi, eine der größten Tageszeitungen Japans, Kishidas Plan als „radikale und gefährliche Abkehr von der Vergangenheit“ und warf der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) vor, „kopfüber in die Stärkung des Militärs der Nation zu eilen ohne Pläne zu entwickeln oder Maßnahmen zu ergreifen, um das Umfeld für die Schaffung von Frieden zu verbessern.“ Der Leitartikel kritisierte auch die neuen Counter-Strike-Fähigkeiten und sagte, sie würden „das seit langem etablierte Prinzip der Nation aushöhlen, an einer strikt defensiven Sicherheitspolitik festzuhalten“.

Das Außenministerium der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), das jetzt von dem erfahrenen Unterhändler Choe Sun-hui geleitet wird, erklärte unterdessen, Japan habe „die Fähigkeit zu präventiven Angriffen“ effektiv formalisiert, während es die US-Regierung dafür kritisierte, „Japans Aufrüstung zu dulden und anzustiften und Reinvasionsprogramm.“

Artikel 9 – Ein Klassenkampf gegen die militärische Aufrüstung

Drei wichtige Sicherheitsdokumente – die National Security Strategy (NSS) sowie die National Defense Strategy (NDS) und das Defense Buildup Program (DBP) – beseitigen einige der Nachkriegsbeschränkungen für das japanische Militär.

Obwohl die US-Besatzungsmacht Japan nach dem Sieg über das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg eine „pazifistische“ Verfassung auferlegte, haben US-Strategen die japanische Regierung jahrzehntelang unter Druck gesetzt, aggressiv aufzurüsten, in den USA hergestellte Waffen zu kaufen und als Juniorpartner aufzutreten zu den US-Bemühungen, den asiatisch-pazifischen Raum zu dominieren.

Artikel 9 der auferlegten japanischen Verfassung verbietet Japan, eine Armee, Marine und Luftwaffe zu unterhalten. Um dies zu umgehen, werden die „Japanese Self-Defense Forces“ (JSDF) seit 1952 als rechtliche Verlängerung des Polizei- und Gefängnissystems behandelt. Die US-Besatzer betrachteten die JSDF als ein wesentliches repressives Instrument zur Verteidigung der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse gegen die Arbeiterbewegung.

Die Entscheidung für eine aggressive militärische Expansion verstößt offen gegen die angeblich pazifistische Verfassung Japans.

Der Versuch, Artikel 9 „neu zu interpretieren“, war ein anhaltender politischer Kampf in Japan. Massenkundgebungen von Hunderttausenden haben viele Male zur Verteidigung von Artikel 9 mobilisiert, der ein klares Verbot der Aufrechterhaltung einer militärischen Streitmacht durch Japan vorsieht. Die weit verbreitete Opposition gegen das japanische Militär und gegen Verfassungsänderungen kommt von der arbeitenden Bevölkerung, mobilisiert von den Gewerkschaften und den kommunistischen und sozialistischen Bewegungen.

Diese Bewegung zeigte allen, wie das militaristische Kriegsregime der 1930er und 1940er Jahre brutale Unterdrückung durchführte und Japan in den Zweiten Weltkrieg führte. Die Menschen wissen aus bitterer Erfahrung, dass diese ultrarechten Kräfte, deren Wurzeln im historischen japanischen Kolonialismus liegen, die wirkliche Bedrohung ihrer Rechte und der von ihnen erzielten sozialen Errungenschaften darstellen.

Die gegenwärtige Verdopplung des Verteidigungshaushalts wird durch Steuererhöhungen finanziert. Ein riesiges Militärbudget wird unweigerlich zu drastischen Kürzungen der begrenzten Sozialausgaben des Landes führen.

Die LDP, die seit den 1950er Jahren fast ununterbrochen an der Macht ist, ist rechtsgerichtet, pro-militärisch und mit dem US-Imperialismus verbündet, insbesondere gegen China und die DVRK. Sie haben auf ein Ende der verfassungsmäßigen und gesetzlichen Beschränkungen für das Militär des Landes gedrängt.

Die Ermordung des pensionierten Präsidenten Shinzo Abe am 8. Juli 2022, nur zwei Tage vor der Wahl in Japan, brachte der LDP zusätzliche Stimmen. Es war in der Lage, die Supermehrheit von zwei Dritteln im Nationalrat (japanisches Parlament) zu gewinnen, die erforderlich war, um seine militärischen Pläne aggressiv voranzutreiben.

Ausrichtung auf China

Japans militärische Expansion passt zu Washingtons Aggression gegen China, die DVRK und Russland. Das Ziel der US-Strategen ist es, das US-Bündnis mit Japan, Südkorea und Australien zu nutzen, genauso wie es das US-geführte NATO-Bündnis in Europa nutzt.

Die Verdopplung der NATO-Mitgliedschaft und die Angriffe der NATO auf Russland haben zu einem Krieg in der Ukraine geführt, während die US-Regierung zugleich Tausende neuer Sanktionen gegen Russland verhängte und die USA den für beide Seiten vorteilhaften Handel der Europäischen Union mit Russland unterbrachen.

China ist Japans größter Handelspartner sowohl im Import als auch im Export. Frühere nationale Strategiedokumente besagten, dass Japan eine „für beide Seiten vorteilhafte strategische Partnerschaft“ mit China anstrebe. Plötzlich begannen japanische Strategen, China als „die größte strategische Herausforderung bei der Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit Japans“ zu bezeichnen. (US Institute of Peace, 19. Dezember)

Japan hatte den Handel mit Russland mit Gas, Öl, Autos und Maschinen ausgeweitet. Zuvor forderte Japans Dokument zur Nationalen Sicherheitsstrategie vom 17. Dezember 2013 „verstärkte Beziehungen und Zusammenarbeit mit Russland“. Jetzt betrachtet Japan Russland als „starkes Sicherheitsproblem“. (USIP, 19. Dezember)

Ein amerikanisch-japanisches Bündnis wird nun als „Eckpfeiler“ der japanischen Sicherheitspolitik definiert. ( Japan Times , 17. Dezember)

Lob der USA für Japans wachsenden Militarismus

Die US-Medien lobten Japans neues Dokument zur Sicherheitsstrategie als „mutigen und historischen Schritt“. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, lobte die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die „das Bündnis zwischen den USA und Japan stärken und modernisieren wird“. US-Außenminister Antony Blinken nannte Japan einen „unverzichtbaren Partner“ und jubelte, dass die geänderten Sicherheitsdokumente die Fähigkeit neu gestalten, „die regelbasierte Ordnung in der indo-pazifischen Region und auf der ganzen Welt zu schützen“. (Zitate, whitehouse.gov , 16. Dezember)

Die Macht der US-Unternehmen ist der unmittelbare Nutznießer dieser scharfen Wende in der Politik, die auf militärischen Drohungen und Wirtschaftssanktionen aufbaut.

Das Magazin Foreign Affairs nennt die Ankündigung „eine tiefgreifende Transformation“ und stellt fest, dass „die neue nationale Sicherheitsstrategie jedoch eine erstaunliche Veränderung darstellt … [D]ie Regierung erlässt eine Politik, die seit Jahrzehnten diskutiert wird, aber immer blockiert wurde. Bis jetzt . . . Japans neue nationale Sicherheitsstrategie sollte begrüßt werden.“ ( Auswärtige Angelegenheiten , 23. Dezember)

Die USA brauchen Kollaborateure

Die US-Politik gegenüber der besiegten Kapitalistenklasse in Deutschland, Italien und Japan war bemerkenswert ähnlich. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden viele der Industrieführer, die diese faschistischen Regime unterstützt hatten, stillschweigend in Japan, Deutschland und Italien geschützt und rehabilitiert, zusammen mit den faschistischen Kollaborateuren, die vor der Arbeiterkontrolle in Osteuropa flohen.

Die USA und später die NATO setzten die rehabilitierten Faschisten gegen eine aufstrebende Arbeiterbewegung in Westeuropa und gegen den sozialistischen Aufbau in Osteuropa ein. US-Konzerne, die aggressiv in die besiegten Achsenländer vorgedrungen waren, brauchten Versicherungen, um ihre Investitionen vor den Streikwellen zu schützen.

Bis 1950 befanden sich die USA im Krieg auf der koreanischen Halbinsel und brauchten, während sie US-Truppen in Korea einsetzten, eine militärische Streitmacht zur „Friedenserhaltung und Selbstverteidigung“ der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse in Japan. Deutschland, Italien und Japan begannen in dieser Zeit mit der Aufrüstung.

Die Auswirkungen auf Okinawa

Eine Kette von 150 Inseln namens Ryukyu-Archipel, von denen die größte Insel Okinawa ist, 400 Meilen vom japanischen Festland entfernt, ist in Wirklichkeit eine Kolonie Japans. Seine 1,74 Millionen Einwohner leiden unter der Herrschaft Tokios und der Besetzung durch US-Militärbasen. Okinawa liegt geografisch näher an Taiwan als an den Hauptinseln Japans.

Die Aufrüstung und Stärkung japanischer Bodeneinheiten auf Okinawa ist Teil der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS). Andere Inseln, die Teil der Kette südwestlich von Japan sind, werden weiter militarisiert.

Die Aufrüstung der 15. japanischen Brigade auf diesen Inseln für zukünftige elektronische Kriegsführung, Cyber-Kriegsführung und gemeinsame Operationen der Boden-, See- und Luftstreitkräfte sind eindeutig ein Zeichen für Pläne, in der Taiwanstraße einzugreifen.

In den letzten Jahren hat Japan auf seinen südwestlichen Inseln Amami Oshima, der Hauptinsel Okinawa, der Insel Miyako und einer Raketenbasis auf der Insel Ishigaki, der Insel, die Taiwan am nächsten liegt, Schiffsabwehr- und Luftverteidigungsraketen stationiert.

[Quelle: thailanddaily.com ]

Mehr als 50.000 US-Truppen verbleiben als Besatzungsmacht in Japan, derzeit die größte US-Besatzungsmacht in jedem Land. Mehr als die Hälfte der US-Truppen sind auf Okinawa stationiert.

Die Bewohner von Okinawa, das indigene Volk der Ryukyu, haben Jahrzehnte damit verbracht, gegen die ständige Präsenz des US-Militärs in ihrem täglichen Leben zu protestieren. Mittlerweile gibt es 31 US-Militäranlagen auf der Inselpräfektur Okinawa, die 74 % der Fläche aller US-Militärbasen in Japan ausmacht, obwohl Okinawa nur 0,6 % des japanischen Territoriums ausmacht.

Die USA unterhalten 73 Militärbasen und 28.500 Soldaten in Südkorea. Sowohl Südkorea als auch Japan sind gezwungen, für die „Beherbergung“ dieser Besatzungstruppen zu zahlen.

„Nordkorea-Bedrohung als Deckmantel nutzen“

Japan hat seine Remilitarisierung zuvor mit der Behauptung gerechtfertigt, Nordkorea sei eine Bedrohung. Der pensionierte Admiral der Maritime Self-Defense Force (MSDF), Tomohisa Takei, sagte den Medien jedoch, China sei das Hauptziel gewesen, auf das sich Japan vorbereitet habe, „indem es die Drohung Nordkoreas als Deckung nutzt“. (AP, 17. Dezember)

Sowohl Japan als auch Südkorea beteiligen sich regelmäßig an koordinierten Militärübungen unter US-Kommando, die Korea DVRK bedrohen. Auf diese militärischen Provokationen reagieren massive Demonstrationen in Südkorea und Raketen, die gezielt aus Nordkorea abgefeuert werden.

Dieses zynische Eingeständnis der Kriegsplanung und -vorbereitung, während es behauptet Selbstverteidigung zu sein, ähnelt dem Eingeständnis der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 8. Dezember, dass die Unterzeichnung des Minsker Abkommens von 2014 kein Friedensvertrag mit Russland war. Merkel bestätigte, dass die Nato von Anfang an Krieg wollte, aber Zeit brauche, um die Ukraine militärisch vorzubereiten. (Interview in Die Zeit , 7. Dezember)

Nachdem die USA Russland zu einer Invasion der Ukraine angestachelt haben, um Russland zu schwächen und zu zersplittern, versuchen die USA als nächstes, Taiwan in einen militärischen Sumpf für China zu verwandeln. Die Biden-Regierung erleichtert Taiwans Kauf fortschrittlicher Waffen von den USA und engere diplomatische Beziehungen mit der Insel.

Ein Teil der Bemühungen, die politische Aufmerksamkeit durch Informationsblätter, Diskussionspunkte, Videos und Webinare auf die wachsende Bedrohung durch den Druck der USA zur Aufrüstung Japans zu lenken, ist das kurze Video, das auf der Website des International Action Center veröffentlicht wurde und den Titel trägt: „Japans Verfassungsänderung: ein gefährliches Signal .“ ( tinyurl.com/mwjdt8rm )

