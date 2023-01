Kriege formen Nationen. Förderung einer multipolaren Weltordnung – Von Gilbert Doctorow (gilbertdoctorow.com)

Translations below into German (Andreas Mylaeus), Italian (Roberto Pozzi) and French (Youri)

https://gilbertdoctorow.com/2023/01/02/wars-make-nations/

In unseren Mainstream-Medien gab es viele Kommentare darüber, wie der Krieg mit Russland, der am 24. Februar 2022 begann, in der Ukraine unter der brillanten Führung von Präsident Selenski eine Nation mit einer gemeinsamen Identität geformt hat. Diese Nation fand Selbstvertrauen in ihrer scheinbaren Fähigkeit, einer bewaffneten Invasion durch den mächtigen Nachbarn im Osten zu widerstehen und sogar erfolgreich zurückschlagen zu können, wie anhand der großen Geländegewinne in dem Oblast Charkow und dann in dem Oblast Cherson zu sehen war. Die Schwierigkeiten wurden gemeinsam ertragen. Träume vom Sieg halten die Stimmung aufrecht, wird uns erzählt.

Dass ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung aus dem Land geflüchtet ist, wird nicht diskutiert. Ich zähle hier nicht nur diejenigen, die in den Westen geflüchtet sind, sondern auch diejenigen, die nach Russland geflüchtet sind. Und warum sollte die Bedeutung dieser Tatsache diskutiert werden? Ein Viertel der Bevölkerung aller drei baltischen Staaten, ein Viertel der Rumänen und Bulgaren sind auch aus ihren Ländern geflüchtet, als sie zu Beginn der 1990er Jahre wirtschaftlich ruiniert waren, nachdem die Beziehungen zu Russland zerbrochen waren und sie versucht haben, anfangs erfolglos, die Integration in die europäischen Märkte herzustellen. Dass die Ukrainer vor dem Krieg fliehen, während die anderen vorgenannten Wirtschaftsflüchtlinge waren, das Endergebnis für die verbleibende Bevölkerung und ihre rekonstituierten Nationen: eine Art von selbst verursachter ethnischer Säuberung und Konzentration der „treueren“ Schichten der Bevölkerung in den Nationen, die aus der Krise hervorgegangen sind.

In der Zwischenzeit wurden keine Beobachtungen über Nation-Building im Hinblick auf Russland seit Beginn der militärischen Sonderoperation angestellt. Das ist keine Überraschung, da sich unsere Experten in den amerikanischen und europäischen Universitäten und in den Thinktanks von der Russlandforschung wegbewegt haben, die seit Beginn des Kalten Krieges im Jahr 1949 eingerichtet und finanziert worden war. Das Harriman Institute an der Columbia University und das Davis Center (früher das Russian Research Center) an der Harvard University sind in allen Belangen ungeachtet ihres Namens zu Studienzentren für die Ukraine geworden. Dies unabhängig davon, dass es an der Harvard University bereits seit den 1970er Jahren ein entsprechend benanntes und gesondert gefördertes Ukrainian Center gab. Universitätsverwaltungen folgen dem Geld und die Professorenschaft geht mit.

Die Studien über die neu entstehende ukrainische Nation haben jedoch ein „Verfallsdatum“ in der nahen Zukunft. Diese von Ultranationalisten geführte Nation ist durch die bevorstehende Niederlage auf dem Schlachtfeld und die Absetzung derer, die die Entstehung der Nation falsch in die Richtung von ethnischer Säuberung und Völkermord geführt haben, zum Scheitern verurteilt. Währenddessen wird uns das Neue Russland, das ebenfalls durch die Herausforderungen des umfassenden Krieges geformt wird, noch lange erhalten bleiben. Wir werden es in der Verschiebung der geopolitischen und militärischen Machtverhältnisse auf der ganzen Welt sehen. Ich würde unseren Gelehrten in den USA und in Europa empfehlen, ihr Tun zu überdenken, wenn sie für zukünftige politische Entscheidungen von Belang sein wollen.

Im Folgenden werde ich einige besonders interessierende Bereiche skizzieren, in denen ich Änderungen in der russischen Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der außenpolitischen Haltung sehe, während ein Neues Russland durch den Krieg geformt wird.

*****

Die Konsolidierung der russischen Gesellschaft ist in letzter Zeit ein oft diskutiertes Thema in russischen Talk-Shows. Eine Dimension davon war die politische Säuberung, der freiwillige Abschied oder die Entfernung der westfreundlichen Liberalen aus den 1990er Jahren, die weitgehend ihre Mitbürger verachteten und, wann immer möglich, ihre Freizeit in Europa oder den Staaten verbrachten.

Einer der führenden freiwilligen Exilanten, die das Land kurz ihrer Verhaftung verließen, weil sie sich vor Gericht wegen Korruptionsvorwürfen hätte verantworten müssen, war Anatoly Chubais, der sich in den 1990er Jahren als Direktor der Privatisierungsprogramme einen Namen gemacht hatte, die dazu beitrugen, den Kreis der sogenannten Oligarchen zu schaffen, der die russische politische Landschaft beherrschte, bis sie von Präsident Putin Anfang des neuen Jahrtausends gezähmt, eingesperrt oder ausgewiesen wurden. Natürlich gab es Hunderte und Tausende von kleineren Teufeln, die während der gesamten Präsidentschaft Putins ein Gegengewicht zu den Kräften des Patriotismus gewesen sind.

Diese anti-Putin-Persönlichkeiten haben in Institutionen wie der Higher School of Economics in Moskau oder dem Jelzin-Center in Jekaterinburg einen unantastbaren Status genossen.

Letzterer wurde seit mehreren Jahren von dem russischen Filmregisseur und politischen Kommentator Nikita Mikhalkov in dessen eigener Fernsehsendung Besogon angegriffen. Mikhalkov verurteilte das Jelzin-Center wegen der Verbreitung verräterischer Propaganda und wegen der Konspiration mit dem amerikanischen Konsulat in Jekaterinburg.

Das Jelzin-Center besteht unter der Schirmherrschaft von Jelzins Witwe Naina und sie, wie auch die Witwe des früheren Bürgermeisters Anatoly Sobchak und deren Tochter sowie andere verhasste Figuren aus der Zeit von Boris Nikolayevich an der Macht, genossen den persönlichen Schutz von Putin. Im Gegensatz zu westlichen Führern hat Vladimir Putin nie sein Wort gebrochen, und der Schutz „der Familie“ war Teil des Deals, der ihm 1999 das Präsidentenamt brachte.

Vor etwa 18 Monaten wurde Mikhalkovs Programm vom Netz genommen. Man kann davon ausgehen, dass seine Bemerkungen über das Jelzin-Center ein wichtiger Faktor für diese politische Entscheidung von oben waren. Jetzt wurde Mikhalkov jedoch wieder rehabilitiert. Seine jüngsten Sendungen von Besogon auf YouTube finden. Seine Gedanken wurden unter anderem von Vladimir Solovyov aufgegriffen. Und so wird das Jelzin-Center heute von den korrekt-denkenden politischen Kommentatoren auf dem Staatsfernsehen als „Jelzin Sedition Center“ verurteilt. Die meisten seiner Direktoren befinden sich heut im Ausland im freiwilligen Exil.

Die Hochschulen werden von ihren aus Sicht der neuen patriotischen Führung Russlands schlimmsten Elementen gereinigt. Ich werde hier nicht versuchen, die Legalität oder Wirksamkeit der im Gange befindlichen Prozesse zu beurteilen. Aber dass sie im Gange sind, ist unbestreitbar. Dass die Reinigung bei der breiten russischen Bevölkerung beliebt ist, ist ebenfalls unbestreitbar.

Die Konsolidierung der russischen Gesellschaft ist jedoch nicht so sehr wegen des Schunds bemerkenswert, den sie ausgeschieden hat, sondern wegen der engeren Bindungen, die sie in der Bevölkerung im Allgemeinen aufgrund des neuen Selbstbewusstseins und der Unterstützung für die Kriegsanstrengungen in der Ukraine hervorbringt.

In früheren Essays habe ich das Phänomen der Freiwilligenarbeit in der gesamten Russischen Föderation erwähnt, bei der Beiträge in Geld und Sachleistungen gesammelt werden, um die russischen Soldaten vor Ort zu unterstützen. Ich habe über Briefe von Schulkindern an die Soldaten, über die Nahrungsmittel und die Kleidung gesprochen, die von neu gegründeten lokalen NGOs an die Front geschickt werden. Ich füge dem das Phänomen des freiwilligen Kriegsdienstes hinzu, das bemerkenswert in seinem Umfang und hinsichtlich der Personen ist, die sich melden. Dazu gehören Mitglieder der Duma, Verwaltungsbeamte und Abgeordnete aus den Oblast-Parlamenten, die sich über Europa bis nach Sibirien und Kamtschatka und den Fernen Osten erstrecken. Diese Freiwilligen erhalten militärische Ausbildung in spezialisierten Einheiten, darunter eine namens „Akhmat“ zu Ehren des Vaters des tschetschenischen Führers Ramzan Kadyrov und unter dessen direkter Supervision.

Die Zeit, die die russischen Freiwilligen im Donbass verbringen, ist nicht risikofrei, selbst wenn sie nicht direkt im Kampf eingesetzt werden. Vor einer Woche haben wir alle von den fast tödlichen Verletzungen erfahren, die Dmitry Rogozin davongetragen hat, ehemaliger RF-Botschafter bei der NATO in Brüssel und während einiger Jahre Leiter von Roskosmos. Wir wissen nicht, welche Aufgaben er als Freiwilliger im Donbass erfüllte, aber wir wissen, dass er in einem Artilleriebeschuss gefangen war und operiert werden musste, weil Metallfragmente aus seinen Halswirbeln entfernt werden mussten.

Inzwischen haben russische Städte, angeführt von Moskau und St. Petersburg, gemeinsame Beiträge in Form von Arbeitskräften geleistet, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen, etwas, was Sie in der Financial Times nicht lesen werden. Seit der September-Mobilisierung haben die Russen daran gearbeitet, sicherzustellen, dass es entlang der 1.000 km langen Front keine weiteren Durchbrüche der Ukraine geben wird, wie dies im späten Frühjahr in der Charcow-Oblast passiert ist, auch wenn die Voraussetzungen für einen großangelegten Angriff gegen die ukrainische Armee noch nicht gegeben sind. Sie haben sich eingegraben und zweite und dritte Verteidigungslinien in Form von gut ausgeführten Gräben und kleine ebenerdige Bunker errichtet. Und wer hat viel davon gemacht? Es waren die 20.000 kommunalen Arbeiter, die von Moskaus Bürgermeister Sobyanin in den Donbass geschickt wurden, sowie zusätzliche 10.000 zivile Arbeiter, die von St. Petersburg geschickt wurden.

Die Nachrichten über diese Freiwilligenarbeiten haben in ganz Russland Stolz hervorgerufen. Gleichzeitig ist die Widerstandsfähigkeit des Landes gegenüber der wirtschaftlichen Kriegsführung durch den kollektiven Westen für jeden offensichtlich geworden. Die Import-Ersatz-Politik hat sich zu einem breiten Programm der Reindustrialisierung entwickelt. Täglich werden Erfolgsgeschichten in den Nachrichten vorgestellt.

Die Regierung vergibt billige Kredite an produzierende Start-Ups, um Anreize zu schaffen. Angesichts der neuen, gut bezahlten Stellen, die geschaffen werden, ist es kein Wunder, dass die Arbeitslosenquote in Russland unter 3% gesunken ist. All das fördert Vertrauen und Stolz in der Gesellschaft.

Die andere Seite derselben Medaille ist die wachsende Verachtung für Europa und den kollektiven Westen. Die russischen Nachrichten bieten eine genaue, nicht propagandistische Berichterstattung über die Energiekrise, die ansteigende Inflation und die Angst der europäischen Bevölkerungen. Dies, in Kombination mit den Aktionen des Vandalismus und der Zerstörung, die gegen russische Kriegsdenkmäler in den östlichen EU-Staaten verübt wurden, in Kombination mit anderen Manifestationen von Russophobie in Europa in den kulturellen und touristischen Bereichen, hat sogar die bisher dem Westen zugewandte russische Intelligenzija notwendigerweise zu Patrioten gemacht.

In meinen jüngsten Kommentaren zur Neujahrsfeier im russischen Staatsfernsehen habe ich darauf hingewiesen, dass die Rekrutierung von Russlands Führungskräften in der Zukunft wahrscheinlich aus der Reihe der Helden auf dem heutigen Schlachtfeld stammen wird.

Als Orientierung in dieser Angelegenheit schaue ich zurück auf das, was in den mehreren Jahrzehnten nach dem Start von Yuri Gagarin in den Orbit passiert ist. Diejenigen, die Gagarin gefolgt sind, haben auch neue Rekorde und Leistungen im Weltraum aufgestellt, die andere Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, erst Jahre später nachvollzogen haben. Dazu gehörten die erste Frau im Weltraum, der erste Weltraumspaziergang oder die längste Zeit im Orbit. Diese heldenhaften Männer und Frauen wurden nicht nur mit Konfettiparaden in der Hauptstadt geehrt. Sie wurden in den (weitgehend zeremoniellen) Gesetzgebungsorganen der UdSSR platziert.

Wir können davon ausgehen, dass den heutigen ausgezeichneten Soldaten ebenfalls Vorzugsbehandlungen und Plätze in den Gesetzgebungs- und Verwaltungsorganen der Russischen Föderation angeboten werden. Aber es ist heute noch viel mehr zu erwarten hinsichtlich der Förderung. Da Feldoffiziere sehr praktische und nützliche Erfahrungen für die Führung von Wirtschaftsunternehmen haben, die Astronauten nicht hatten und haben, können wir erwarten, dass die dekorierten Offiziere einen Ehrenplatz in der obersten Managerkaste in Russland einnehmen werden, während es sich umrüstet und industrialisiert. Das ist nichts Außergewöhnliches. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Koreakrieg gingen die meisten Spitzenpositionen in amerikanischen Unternehmen an Veteranen.

Ich habe über Reindustrialisierung gesprochen. Aber es gibt auch andere Veränderungen in Russland, die aus diesem Krieg resultieren und die von den von den USA getriebenen Sanktionen getrieben werden. Die erzwungene Aufgabe Europas als größter wirtschaftlicher Partner hat Russland dazu gezwungen, die Beziehungen zu China, zu Indien und zum globalen Süden auszubauen. Dies wird zögerlich in der Financial Times und anderen westlichen Medien beachtet, die über die neuen Infrastrukturen berichtet haben, die gebaut und geplant werden, um beispielsweise Energieexporte nach China und Indien zu erhöhen. Vor einer Woche hat ein Gasfeld in Ostsibirien mittels einer kürzlich fertig gestellten 800 km langen Pipeline Gas direkt in die Power of Siberia Hauptpipeline nach China eingeleitet.

Es wird sogar in unseren Medien von der erstaunlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und Iran gesprochen, in der ein Nord-Süd-Logistikprojekt umgesetzt wird, das zum ersten Mal im Jahr 2.000 geplant, aber nie praktisch umgesetzt wurde. Heute verwirklicht dieser multimodale Bahn-, Fluss- und Seekorridor, der von St. Petersburg im Norden bis nach Mumbai im Süden und durch Iran verläuft, beeindruckende erste Lieferungen von Getreidefrachten und hält das Versprechen, die Lieferketten in Eurasien in einer grundlegenden Weise zu verändern und die Transitzeiten und die Kosten deutlich zu reduzieren.

Natürlich betreffen die wichtigsten Veränderungen innerhalb Russlands, die durch den Krieg in der Ukraine erzwungen werden, die Außenpolitik. Unsere Medien haben bereits ausführlich über die russisch-chinesische Beziehung spekuliert, die als enger als eine Allianz beschrieben wird. Es gibt aber auch neue wirtschaftliche, politische und militärische Beziehungen zwischen Russland und Iran, zwischen Russland und Nordkorea. Und es gibt die russische Annäherung an Afrika, Lateinamerika und Südostasien, d.h. an den globalen Süden, um die De-Dollarisierung des Handels und die Förderung einer multipolaren Weltordnung zu erreichen.

Diese letztgenannten Veränderungen im globalen Handel und der Förderung einer multipolaren Welt haben, wie gesagt, im Westen etwas Expertenaufmerksamkeit erhalten. Was noch zu tun bleibt, ist, sie mit den Veränderungen innerhalb der russischen Gesellschaft in Verbindung mit dem neuen russischen Selbstbewusstsein und dem Vertrauen in Zusammenhang zu bringen, über die ich am Anfang dieses Essays gesprochen habe. Es wird für die westliche Expertengemeinschaft noch viel Nachholarbeit geben, sobald ihre Schwärmerei für Selenskis neu geformte Ukraine in den Mülleimer der Geschichte wandert.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related