Bundesweiter Friedensratschlag in Kassel am 10. und 11. Dezember 2022: Unterwegs zu einer neuen Weltordnung– Weltkrieg oder sozialökologische Wende zum Frieden

Eröffnungsplenum des 29. Friedensratschlages am 10.12.2022

https://www.youtube.com/watch?v=4V1mRMJQHs0

Rede von Sevim Dagdelen beim 29. Friedensratschlag in Kassel am 11.12.2022

https://www.youtube.com/watch?v=HeB_kqsazfU

Rede von Hans-Christoph von Sponeck beim 29. Friedensratschlag am 11.12.2022

https://www.youtube.com/watch?v=KEecvbaokv4

Ukraine-Krieg, die CIA, strategische Kommunikation & Feindbildpflege –

29. Friedensratschlag am 11.12.2022 – Ekkehard Sieker (Die Anstalt)

https://www.youtube.com/watch?v=IV1qfi1jj8Q

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related