Fortschrittliche Nachbarn Brasiliens verurteilen Putschversuch gegen den Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador:

„Der Putschversuch der brasilianischen Konservativen, der von der Führung der Oligarchen, ihren Wortführern und Fanatikern vorangetrieben wird, ist verwerflich und undemokratisch. Lula ist nicht allein, er hat die Unterstützung der fortschrittlichen Kräfte seines Landes, Mexikos, des amerikanischen Kontinents und der Welt.

Der chilenische Präsident Gabriel Boric:

„Die brasilianische Regierung hat unsere volle Unterstützung angesichts dieses feigen und abscheulichen Angriffs auf die Demokratie.“

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro:

„Meine ganze Solidarität an @LulaOficial und das Volk von Brasilien. Der Faschismus hat beschlossen, einen Putsch zu inszenieren. … Die OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) muss sich dringend treffen, wenn sie als Institution weiterleben will.“

Der argentinische Präsident Alberto Fernández:

„Ich möchte meine Ablehnung dessen zum Ausdruck bringen, was in Brasília geschieht. Meine und die bedingungslose Unterstützung des argentinischen Volkes für @LulaOficial angesichts des versuchten Staatsstreichs, dem er ausgesetzt ist.“

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro:

„Wir lehnen die Gewalt, die von Bolsonaros neofaschistischen Gruppen ausgeht, die die demokratischen Institutionen Brasiliens angegriffen haben, kategorisch ab. Unsere Unterstützung für @LulaOficial und das brasilianische Volk, das sich sicherlich zur Verteidigung des Friedens und seines Präsidenten mobilisieren wird.“

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel:

„Wir verurteilen energisch die gewalttätigen und undemokratischen Handlungen in Brasilien, die darauf abzielen, Chaos zu stiften und den Willen des Volkes zu missachten, der zur Wahl von Präsident Lula geführt hat.“

Der Präsident der Republik Nicaragua:



Nicaragua verurteilt im Namen des Volkes und der Familien Nicaraguas nachdrücklich den Putschversuch, der in Brasilien gegen die kürzlich gewählte legitime Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gestartet wurde. Von diesem gesegneten und immer freien Nicaragua aus sprechen wir uns gegen den Putsch-Terrorismus aus, der sich wieder einmal manifestiert hat, gegen Bewegungen, Parteien und fortschrittliche Führer, die die Interessen und Rechte der Völker vertreten. Demokratie und Freiheiten gehören den Völkern, und der Putsch, der erfolglos versucht hat, die unverletzlichen Rechte der Völker an sich zu reißen, wird erneut von Ignoranz und allgemeiner Verachtung für den abscheulichen Egoismus begraben werden, der Ambitionen und kriminelles Verhalten vorantreibt und verfassungswidrig ist nicht durchsetzen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related