Chinas Nationale Verwaltung für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten erklärt aktualisiertes Protokoll: Herabstufung der Reaktion auf COVID-19 bedeutet „nicht auf Kontrolle zu verzichten“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202301/1283442.shtml

Der Sonntag war der erste Tag, an dem China das Management von COVID-19 von Klasse A auf Klasse B herabgestuft hat, und der gemeinsame Präventions- und Kontrollmechanismus des Staatsrates gegen COVID-19 erklärte die neueste Ausgabe von Chinas Protokoll zur Reaktion auf Epidemien als einen Schritt zur weiteren Verfeinerung des Managements zur Wiedereröffnung, basierend auf der Wissenschaft und der epidemischen Situation.

Am Freitag hat China sein Diagnose- und Behandlungsprotokoll für COVID-19 aktualisiert. Das neue Programm enthält mehrere wichtige Änderungen, darunter die Umbenennung von „neuartiger Coronavirus-Pneumonie“ in „neuartige Coronavirus-Infektion“, die Aktualisierung der Überwachungs- und Alarmmethoden und die Anpassung der Erkennungsstrategien, sagte Lei Zhenglong, ein Beamter der Nationalen Verwaltung für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten , bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag.

Die Herabstufung auf Klasse B sei kein Fall von Kontrollverzicht, sagte der Sprecher der National Health Commission (NHC), Mi Feng. Vielmehr liegt der Schwerpunkt auf einer wissenschaftlicheren, präziseren und effizienteren Kontrolle und ihrer Integration in die wirtschaftliche Entwicklung. Die neue Version des Protokolls befürwortet verstärkte Impfungen und Selbstschutz und fordert eine verstärkte Überwachung neuer Varianten und die Nutzung des nationalen Influenza-Überwachungsnetzes.

Was das Epidemie-Überwachungssystem betrifft, so wird sich das chinesische Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) gemäß dem neuen Protokoll auf die Überwachung von Virusvariationen, die Meldung von Fällen, die Überwachung von Wächterkrankenhäusern, die Überwachung von Lungenentzündungen unbekannter Ursache und die Überwachung von städtischen Abwässern konzentrieren. In Notfallsituationen werden Nukleinsäuretests, Antigentests und die Überwachung wichtiger Institutionen hinzugefügt.

Die Abwasserüberwachung wird in Städten durchgeführt, die dazu in der Lage sind, sagten Beamte der National Administration of Disease Prevention and Control auf der Pressekonferenz am Sonntag. Sowohl Gemeinden als auch Kläranlagen werden über entsprechende Überwachungsstellen verfügen, um die Intensität der Epidemie in Städten und Gemeinden besser einschätzen zu können.

Darüber hinaus wird ab Sonntag kein Massen-Nukleinsäure-Screening mehr in ganz China durchgeführt. Die Gemeinden werden jedoch gebeten, genügend Standorte für Nukleinsäuretests zu unterhalten, um die Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen, sagte Chang Zhaorui, ein CDC-Beamter, auf der Pressekonferenz. Die Bewohner werden außerdem aufgefordert, bei Symptomen selbst Antigentests durchzuführen.

Online- und stationäre Apotheken werden eine ausreichende Versorgung mit Antigen-Testreagenzien bieten, sagte sie.

Die CDC verbessere auch die Überwachung viraler Mutationen in China weiter, sagten Beamte.

Die CDC hat die Probenahme und den Versand für Tests und Sequenzvergleiche für eingehendes Personal, Patienten, die Kliniken, Schlüsselzentren und Schlüsselpopulationen besuchen, verstärkt. Es hat auch die enge Zusammenarbeit mit dem Zoll bei der Überwachung importierter Viren gestärkt.

In Bezug auf die innerstaatliche Überwachung wurden bestimmte Städte und Krankenhäuser in jeder Provinz als Überwachungsstandorte ausgewählt, um eine dynamische Überwachung von COVID-19-Mutationen durchzuführen und neue Mutantenstämme rechtzeitig zu erkennen und zu melden.

Bisher wurden in der letzten Welle des Ausbruchs in China keine international nicht gemeldeten Stämme beobachtet.

„Diese Anpassungen stehen im Einklang mit unserer allgemeinen Strategie zur Verhütung und Bekämpfung von Epidemien, was bedeutet, dass wir kein strengeres Management durchführen müssen, da wir beschlossen haben, das COVID-Management herunterzustufen und den Fokus von der Prävention auf die medizinische Behandlung und Prävention schwerer Krankheiten zu verlagern“, so ein Experte in der Nähe Die China CDC, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, teilte der Global Times am Samstag mit.

Statistiken zeigen, dass etwa 8 Prozent der Omicron-Infektionen in China im Jahr 2022 zu Symptomen einer Lungenentzündung führten, was ein relativ geringer Prozentsatz ist, sagte Jiao Yahui, ein Beamter des NHC, am Sonntag in einem Interview mit CCTV.

