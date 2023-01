Die Soldaten der Gruppe „Zentrum“ – Marschieren durch die Ukraine – Von Wladimir Wyssozki

LINK VIDEO HIER

Ein Soldat ist immer gesund,

Ein Soldat ist zu allem bereit, –

Und den Staub wie aus Teppichen,

Klopfen wir aus den Wegen heraus.

Und man kann nicht stehen bleiben,

Und man kann nicht den Schritt wechseln, –

Unsere Gesichter strahlen,

Die Stiefeln glänzen!

Durch die verbrannte Ebene –

Meter um Meter –

Marschieren durch die Ukraine

Soldaten der Gruppe „Zentrum“.

Nach „Ersten – Zweiten“ abzählen!

Erster – Zweiter …

Der Erste, einen Schritt vortreten! – Und ins Paradies.

Erster – Zweiter …

Und jeder Zweite – ist auch ein Held, –

Das Paradies kommt dir nach.

Erster – Zweiter,

Erster – Zweiter,

Erster – Zweiter …

Aber vor uns blüht alles,

Hinter uns brennt alles.

Man braucht nicht zu denken – mit uns ist jemand,

Wer für uns alles entscheiden wird.

Fröhlich – nicht finster –

Werden wir nach Hause zurückkommen, –

Unsere hellhaarigen Bräute

Werden für uns wie eine Auszeichnung sein!

Alles ist vor uns, aber jetzt –

Meter um Meter –

Marschieren wir durch die Ukraine

Soldaten der Gruppe „Zentrum“.

Nach „Ersten -Zweiten“ abzählen!

Erster – Zweiter …

Der Erste, einen Schritt vortreten! – Und ins Paradies,

Erster – Zweiter …

Und jeder Zweite – ist auch ein Held, –

Das Paradies kommt dir nach.

Erster – Zweiter,

Erster – Zweiter,

Erster – Zweiter

