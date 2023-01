Wer Kiew hat kann Rußland zwingen – Komm und sieh Orangen/иди и смотри – Zum historischen Hintergrund des Konflikts in der Ukraine – Von Ana Barbara von Keitz

Impressum: Ana Barbara Gabriele Banausin von Keitz, Berlin

Der ursprüngliche Redaktionschluß sollte der 27. Oktober 2022 sein. Aus aktuellen Anlässen, meinem nicht beherrschen der digitalen Techniken und nun mein immerwährender Dank an die freundlichen und mit fast unendlicher Geduld der helfenden Wissenden und Könnenden in diesem Metier ist der Redaktionsschluß der 6. Januar 2023 geworden.



Um mein immer wieder für Ergänzungen, Zusätzen, Korrekturen u.ä. habe ich mir für mein unvermeidliches, Hilfe suchendes Auftauchen bzw. Erscheinen, diesen Satz ausgedacht: ‚Die Bibel wurde in mehreren Jahrhunderten geschrieben und korrigiert und mein Essai „1000 Jahre Kreuzzug – 1000 Jahre Kampf der Abendländer gegen das (slawische) Morgenland“ harrt nun schon seit mehreren Jahren (s.o.) einer Bearbeitung.



Vielleicht muß er auch nicht geschrieben werden – vielleicht ermöglicht uns eine „göttliche Intervention“ die Fähigkeit zu innerem und äußerem Frieden – fern und nah, nah und fern



Der 6. Januar ist einer der Festtage der Christen, Tag der „Heiligen Drei Könige“, gleichwohl ist es der Tag des Beginns des russisch-orthodoxen Weihnachtsfestes.



Die Wintersonnenwende, richtiger die Wintersonnenwenden = sind jetzt beendet: die Morgensonne geht nun wieder jeden Tag früher auf und jeden Abend später unter.



Für die Zeit, ab dem 6. Januar 2023, hat der Präsident der Russischen Föderation, Vladimir Putin, am 5. Januar 2023 eine Feuerpause für 36 Stunden in der militärischen Auseinandersetzung mit der Ukraine erklärt.

Wer Kiew hat, kann Rußland zwingen!‘ „Komm und sieh Orangen…“ ˆ «Иди и смотри…»

Über die historischen Hintergründe der in Deutschland, und in großen Teilen des Westens grassierenden Russophobie.

