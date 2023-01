Weiße Leben zählen in der Ukraine mehr (Black Agenda Report)

von Margaret Kimberley , veröffentlicht im Black Agenda Report , 4. Januar 2023

Die offene weiße Vorherrschaft und der Faschismus, die in der Ukraine zur Schau gestellt werden, werden bequemerweise unter den Teppich gekehrt. Nazis sind schlecht, es sei denn, sie dienen den Interessen des US-Staates.

Die Richtigkeit des Titels dieses Kommentars wird durch Aussagen und Maßnahmen der Ukrainer selbst bestätigt. Im Jahr 2020 protestierten Millionen Menschen weltweit gegen Rassismus nach dem Polizeimord an George Floyd. Die Ukrainer machten deutlich, dass sie nicht zu dieser Masse der Menschheit gehören sollten, und bekundeten tatsächlich ihre Unterstützung für die Vorherrschaft der Weißen.

Im Juni 2020 entfaltete eine Gruppe von Fußballfans bei einem Spiel in der Ukraine ein Transparent mit der Aufschrift „ Free Derek Chauvin “. Chauvin ist der Mann, der George Floyd ermordet hat. Um nicht übertroffen zu werden, marschierten Mitglieder der Neonazi-Gruppe Nazionalny Sprotyv, Nationaler Widerstand, am 14. Oktober 2020 mit einem Banner, das den Punkt sehr deutlich machte. Die Worte „ White Lives Matter “ waren auf Englisch und in viel größerer Schrift geschrieben als der Name der Organisation, der unten in kleiner Schrift erschien. Der 14. Oktober wird als Tag der UPA gefeiert, der ukrainischen Aufständischen Armee, die an der Seite Nazideutschlands kämpfte, nachdem es im Zweiten Weltkrieg in die Ukraine einmarschiert war. Die Worte in der rosa Grafik auf dem Video lauteten: „ Auf dem Marsch der UPA haben die Nazis das Plakat der BLM sorgfältig verbrannt.“ Nazionalny Sprotyv ist bekannt für seine rassistischen, antirussischen, anti-LGBTQ- und antikommunistischen Überzeugungen.

Die Kriegspropaganda, die von der Biden-Regierung und ihren Freunden in den Konzernmedien verbreitet wird, fordert uns auf, Hakenkreuze, Hitlergrüße und andere klare Anzeichen für Nazi-Sympathien zu ignorieren, wenn sie in der Ukraine auftauchen. Plötzlich werden Symboliken, die uns als unbestreitbare Zeichen von Hassreden verabscheut werden sollten, nun als Hirngespinste unserer kollektiven Vorstellungskraft akzeptiert oder wegerklärt.

Nazi-Insignien und -Symbolik sollten die Unterstützung der ukrainischen Regierung zu einem automatischen Deal Breaker machen. Aber die USA waren immer ziemlich flexibel in ihrer Herangehensweise an den Nazismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachte ein Geheimdienstprogramm namens Operation Paperclip mehr als 1.600 deutsche Wissenschaftler in die USA, um im neuen Kalten Krieg gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Ihre Verbindungen zur NSDAP wurden vertuscht, damit sie den USA helfen könnten. Werner von Braun und andere mit den Nazis verbundene Wissenschaftler waren maßgeblich an der Schaffung des US-Weltraumprogramms beteiligt.

Die Ukraine war seit ihren Anfängen nach dem Ersten Weltkrieg eine geteilte Nation, wobei die Hälfte des Landes die Sowjetunion so sehr hasste, dass sie sich auf die Seite der Deutschen stellte und an ihrer Seite kämpfte. Der 1. Januar wird offiziell nicht nur als erster Tag des Jahres gefeiert, sondern auch als Geburtstag des wichtigsten Nazi-Kollaborateurs der Ukraine, Stepan Bandera. Die Feier 2023 war keine Ausnahme, aber nicht ohne Verlegenheit. Das ukrainische Parlament musste einen Twitter-Beitrag löschen, der ein Foto des Armeekommandanten General Valerii Zaluzhny neben einem Bild von Bandera enthielt. Bandera massakrierte während des Krieges Tausende von Polen, und die Ukrainer mussten auf diplomatischem Weg daran erinnert werdendass nicht jeder so nachsichtig ist wie ahnungslose Amerikaner. So wie die Operation Paperclip eine unbequeme und selten diskutierte Wahrheit ist, werden die anhaltenden Verbindungen der Ukraine zu Nazis und weißen Rassisten jetzt vom US-Staat und seinen Medienpartnern totgeschwiegen.

Es ist in der Tat unangenehm für Joe Biden, Präsident Zelensky im Weißen Haus zu begrüßen und im Kongress zu sprechen, wenn diese Tatsachen offen diskutiert werden. Natürlich ist Selenskyj Präsident, weil die Obama-Regierung 2014 geholfen hat, einen Putsch gegen einen gewählten ukrainischen Präsidenten zu inszenieren. Kongressabgeordnete wie Senator Chris Murphy und der verstorbene John McCain sind unter denen, die nach Kiew gereist sind und auf Kundgebungen gesprochen haben, die vom rechten Flügel Svoboda gesponsert wurden und Parteien des Rechten Sektors und unterstützten die Putschversuche.

Die Einladung der Biden-Regierung an Selenskyj war ein Versuch, sicherzustellen, dass der Ukraine vor Ende der Kongresssitzung weitere 45 Milliarden US-Dollar zugewiesen wurden. Die Standing Ovations und die blauen und gelben Fahnen und Rufe von „ Slava Ukraini ! wurden orchestriert, um mehr Zustimmung zu einer Zeit zu erhalten, in der sich viele Amerikaner fragen, warum ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden und warum die Ukraine die Verhandlungen, die sie vor Monaten mit Russland geführt hat, nicht wieder aufnehmen kann. Es wurde berichtet, dass die USA den damaligen Premierminister des Vereinigten Königreichs, Boris Johnson, entsandt haben, um Selenskyj mitzuteilen, dass alle Friedensgespräche beendet werden müssten. Russland war bereit, sich im Austausch für Sicherheitsgarantien und ein Ende der Bemühungen der Ukraine um eine NATO-Mitgliedschaft zurückzuziehen. Aber die Ukraine ist der jüngste Krieg der USA für immer und ihre Bevölkerung muss aufgrund ihres Diktats leiden und sterben.

Der vielleicht traurigste Anblick der Nacht von Selenskyjs Kongressrede war die Bewunderung, die er von einigen Mitgliedern des Congressional Black Caucus (CBC) erhielt. Die CBC-Mitglieder Sheila Jackson-Lee und Barbara Lee versuchten eifrig, ihm die Hand zu schütteln. Vielleicht sind sie sich der weißen rassistischen Neigungen der Ukraine nicht bewusst. Aber das kann nicht wahr sein. Immerhin hat ihr CBC-Kollege, der verstorbene John Conyers, 2015 eine Änderung mitgetragen, die die US-Finanzierung des Asow-Bataillons und anderer ukrainischer Neonazi-Gruppen untersagt hätte. Die Änderung wurde schließlich aus der endgültigen Ausgabenrechnung entfernt.

CBC-Mitglied Gregory Meeks ist Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses und sagte: „ In diesem Krieg geht es um die russische Aggression gegen die Ukraine und die Sicherheit Europas, und es geht auch um Demokratie statt Tyrannei und Freiheit statt Unterdrückung .“ Die Ukraine hat linke Parteien und Kollektivverhandlungsrechte verboten. Seine Leute sind offen rassistisch. Barbara Lee, die ihre Kollegen jetzt mit dem Ellbogen zu einem kleinen Gespräch mit Selenskyj drängt, war das einzige Kongressmitglied, das nach den Anschlägen vom 11. September gegen die Genehmigung zum Einmarsch in Afghanistan gestimmt hat. Jetzt prahlt sie mit ihrer Rolle bei der Sicherung von mehr Finanzmitteln für einen weißen rassistischen Staat.

Weiße Leben sind in den USA genauso wichtig wie in der Ukraine. Sogar schwarze Politiker schließen sich der rassistischen Ideologie an. Während der Krieg weiter voranschreitet und die Verluste und die öffentlichen Ausgaben immer weiter steigen, ist es ratsam, sich daran zu erinnern, dass es weltweit nur sehr wenige Antirassisten in Autoritätspositionen gibt. Offenbar haben die Kriegspropagandisten recht. Die USA und die Ukraine sind sich in jeder Hinsicht einig.

*Ausgewähltes Bild: Aktivisten und Unterstützer ukrainischer nationalistischer Parteien halten Fackeln, als sie an einer Kundgebung zum 112. Geburtstag von Stepan Bandera am 1. Januar 2021 in Kiew, Ukraine, teilnehmen. Bildnachweis: Valentyn Ogirenko/Reuters (heute the Der einzige Ort, an dem Sie diese Bilder in der MSM sehen, ist in Israel [jb])

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related