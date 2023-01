Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete am Donnerstag eine 36-stündige Waffenruhe in der Ukraine an, um das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest zu feiern, wie der Kreml mitteilte.

Die Anordnung folgt einem Vorschlag des Oberhaupts der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, der von einem Beamten des ukrainischen Präsidialamtes als Propaganda abgetan wurde.

„Angesichts der Tatsache, dass in den Kampfgebieten eine große Zahl orthodoxer Bürger lebt, fordern wir die ukrainische Seite auf, einen Waffenstillstand zu erklären und ihnen die Möglichkeit zu geben, an Heiligabend sowie am Tag der Geburt Christi an den Gottesdiensten teilzunehmen“, heißt es in Putins Befehl, der an Verteidigungsminister Sergej Schoigu gerichtet ist und auf der Website des Kremls veröffentlicht wurde.

Die russischen Truppen werden ihre Angriffe und offensiven Artillerieangriffe während der angekündigten Zeitspanne einstellen.

Das ukrainische Militär wird sich wahrscheinlich dem Waffenstillstand widersetzen. Es wird versuchen, diesen für lokale Angriffe zu nutzen, die auf gut vorbereitete Verteidigungsstellungen stoßen werden.

Für den größten Teil der Frontlinien wird dieser Waffenstillstand daher im Grunde keine Rolle spielen. Sein Wert besteht darin, dass er die Stimmung der Menschen in Russland und in den mit Russland verbundenen Gebieten der Ukraine hebt.

Geschrieben von b am 5. Januar 2023

