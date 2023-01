Auch wenn es sich um Fotomontagen handeln sollte. Es ist unfassbar, dass so etwas massenhaft im Internet geteilt und gefeiert wird.

Porträt des Nazis Stepan Bandera an dessen Geburtstag dem 1. Januar

Schrift aus Körpern im Schnee:

– „Brauchen Sie eine Tüte?“

„Verkaufe Garage“

„Zerstückelt, umgelegt, zusammengeschustert – schwarzes, zuverlässiges Gold!“ (Die Leichen)



„uns dreht sich von dem hin und her gelegt werden schon der Kopf und Arme und Beine fallen aus“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related