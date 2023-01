Lula verspricht, Elend und Hunger in Brasilien wieder zu beenden (teleSUR)

https://www.telesurtv.net/news/brasil-discurso-inaugural-lula-20230101-0015.html

Brasiliens Präsident Luiz I. Lula da Silva hat den Kampf gegen Elend und Hunger in dem südamerikanischen Land erneut ins Zentrum seiner Politik gestellt, als er an diesem Sonntag in der Hauptstadt Brasilia sein Amt für eine neue Amtszeit antrat.

Seine Rückkehr in die brasilianische Präsidentschaft sei „dem politischen Bewusstsein der brasilianischen Gesellschaft und der von uns gebildeten demokratischen Front zu verdanken“, so der Präsident.

„Die Demokratie war der große Gewinner, der die größte Mobilisierung öffentlicher und privater Ressourcen, die es je gab, die gewalttätigsten Bedrohungen der Freiheit der Völker und die erbärmlichste Kampagne von Lügen und Hass überwunden hat. Trotz allem war es die Entscheidung der Wahlurnen.“

Lula brachte zum Ausdruck, als er zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, habe er seine „Antrittsrede mit dem Wort Veränderung begonnen. Die Veränderung, die wir wollten, war einfach die Umsetzung der Verfassungsvorschriften. Das Recht auf ein würdiges Leben, ohne Hunger, mit Zugang zu Beschäftigung, Gesundheit und Bildung“.

Er erinnerte daran, dass er bei dieser Gelegenheit sagte, dass die Mission seines „Lebens erfüllt wäre, wenn jeder Brasilianer und jede Brasilianerin 3 Mahlzeiten am Tag essen könnte. Diese Verpflichtung heute wiederholen zu müssen, ist das schwerwiegendste Symptom der Verwüstung, die es gegeben hat und dem Land in den letzten Jahren auferlegt wurde“.

Lula erinnerte daran, dass keine Nation unter Bedingungen des Elends überleben kann und versprach daher, 33 Millionen Menschen vor dem Hunger und insgesamt 100 Millionen vor der Armut zu retten.

Obwohl er die von der Regierung von Jair Bolsonaro geleistete Arbeit als „Zerstörung“ bezeichnete, sagte er, dass er nicht von einem Geist der Rache motiviert sei, obwohl er Gerechtigkeit anwenden werde, um alle in den letzten Jahren begangenen Verbrechen aufzuklären.

„Die Demokratie in unserem Land muss wieder aufgebaut werden“, sagte Lula. In diesem Sinne erläuterte er einige grundlegende Ideen seines Regierungsprogramms in wirtschaftlichen Angelegenheiten, das darauf abzielt, das Land zu reaktivieren und die Beschäftigung anzukurbeln. Er versprach, „die schändliche Reihe der Arbeitslosigkeit“ zu beenden.

Der Präsident sagte, dass „Brasilien an der Spitze der Weltwirtschaft stehen muss“. Andererseits versprach er, im Amazonas eine „Null-Abholzung“ zu erreichen.

Lula erläuterte die Gründe für die Schaffung oder Rettung der Ministerien, die Teil seines Kabinetts sein werden: unter anderem Menschenrechte, Frauen, Justiz, indigene Völker und Umwelt.

Zu letzterem erklärte er: „Kein anderes Land hat die Voraussetzungen wie Brasilien, um eine große Umweltmacht zu werden.

In Bezug auf die Opfer der Covid-19-Pandemie, deren Verantwortung er dem ehemaligen Präsidenten Bolsonaro zuschrieb, sagte Lula, dies sei das Ergebnis „der kriminellen Haltung einer Regierung, die das Leben verleugnet und unsensibel ist. Die Verantwortlichkeiten dieses Völkermords müssen untersucht werden und darf nicht ungestraft bleiben. Was wir in diesem Moment tun müssen, ist, Solidarität mit den Angehörigen von fast 700.000 Opfern zu zeigen.“

In Bezug auf die internationale Projektion erklärte der neue Präsident: „Die Bedeutung der Wahlen in Brasilien bezieht sich schließlich auf die Bedrohungen, denen das demokratische Modell ausgesetzt war. Eine Welle des autoritären Extremismus artikuliert sich auf dem ganzen Planeten, die Hass und Lügen durch Technologie verbreitet bedeutet, dass sie keinen transparenten Kontrollen unterliegen“.

Kurz gesagt, Lula bekräftigte, dass es nun seine „wichtigste Mission sein wird, das erhaltene Vertrauen zu würdigen und auf die Hoffnungen eines leidenden Volkes zu reagieren, das nie den Glauben an die Zukunft oder an seine Fähigkeit verloren hat, Herausforderungen zu meistern“.

„Es gibt keine zwei Brasilianer“, bestätigt Lula vor der Menschenmenge, die ihn an diesem Tag begrüßte

Nach den Zeremonien innerhalb des Kongresses wandte sich Lula an diejenigen, die sich vor dem Planalto-Palast versammelt hatten, um ihn zu begrüßen: „ Ein Weg, mich an die Liebe und Kraft zu erinnern, die ich jeden Tag vom brasilianischen Volk, vertreten durch die Vigil Lula Livre, erhalten habe, in einem zu erinnern und zurückzugeben der schwierigsten Momente meines Lebens“, betonte er zu Beginn seiner Rede.

Der Präsident ratifizierte die Hauptzeilen der eine Stunde zuvor im Parlament übermittelten Botschaft.

Ebenso wies er darauf hin, dass er „ für die 215 Millionen brasilianischen Männer und Frauen regieren werde, und nicht nur für diejenigen, die für mich gestimmt haben. Ich werde für jeden einzelnen regieren und dabei auf unsere glänzende gemeinsame Zukunft blicken und nicht durch den Rückblick Spiegel einer Vergangenheit“.

Unter Hinweis auf seine Antrittsrede im Jahr 2003 sagte Lula, dass die Hauptverpflichtung, die er damals eingegangen sei, darin bestand, „Ungleichheit und extreme Armut zu bekämpfen und allen Menschen das Recht auf Frühstück, Mittag- und Abendessen zu garantieren, und wir haben diese Verpflichtung erfüllt“. er bedauerte, dass“ 20 Jahre später kehren wir in eine Vergangenheit zurück, die wir für begraben hielten.

Er bestätigte andererseits, dass die Regierung, die diesen Sonntag übernimmt, sich verpflichtet, „Tag und Nacht alle Formen der Ungleichheit zu bekämpfen. Einkommen, Geschlecht und Rasse. Ungleichheit zwischen denen, die Lebensmittel wegwerfen, und denen, die nur die Reste essen. Es Es ist unzulässig, dass die reichsten 5 Prozent den gleichen Einkommensanteil haben wie die unteren 95 Prozent“, sagte er.

In einem anderen Teil seiner Rede wies der Präsident auf die Errungenschaften der PT-Regierungen (2003-2016) hin, schränkte jedoch ein, dass „wir nicht daran interessiert sind, in der Vergangenheit zu leben. Daher wird unser Vermächtnis, weit entfernt von aller Nostalgie, immer der Spiegel sein.“ der Zukunft, die wir für dieses Land aufbauen werden“.

Lula kam zu dem Schluss, dass der Putsch von 2016 gegen Präsidentin Dilma Rousseff am 30. Oktober 2022 endgültig niedergeschlagen wurde.

Kurz gesagt, Lula schloss seine Worte mit der Bitte an die Anwesenden, „dass die Freude von heute der Rohstoff für den Kampf von morgen und für alle kommenden Tage ist. Möge die Hoffnung von heute das Brot sein, das unter allen geteilt wird.“

