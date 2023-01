Aufruf zur Teilnahme an Antikriegsaktionen vom 13. bis 22. Januar (Workers.org)

„Der größte Gewaltlieferant der Welt: meine eigene Regierung; Ich kann nicht schweigen.“ Dr. Martin Luther King Jr., 4. April 1967

Mit diesem Zitat kündigte die United National Antiwar Coalition (UNAC) ihren Aufruf zu koordinierten Aktionen in Städten in den Vereinigten Staaten für den Zeitraum vom 13. bis 22. Januar an, der Zeit um den Feiertag, an dem Dr. Kings Leben gefeiert wird.

Es ist passend, dass UNAC zusammen mit World Beyond War, Code Pink, Black Alliance for Peace und vielen anderen während dieser 10 Tage zu Aktionen aufgerufen hat, die sich auf den Beitrag von Dr. King konzentrierten. Der Aufruf der UNAC verdeutlicht die Rolle des US-Imperialismus, der seit dem Zweiten Weltkrieg „mehr als 60 militärische Interventionen im Ausland initiiert hat.

„Heute sind arbeitende Menschen mit steigenden Lebensmittel- und Energiekosten, Rezession, wachsender Unsicherheit und Angriffen auf die Bemühungen um gewerkschaftliche Organisierung konfrontiert. Die anhaltenden Kriege und militärischen Provokationen haben uns an den Rand eines Atomkriegs gebracht.“ (unacpeace.org)

Der UNAC-Aufruf enthält die Forderungen: „Stoppt US/NATO-Kriege und -Sanktionen! Stoppen Sie Washingtons Kriegsbewegungen in Richtung Russland und China! Schluss mit endlosen Kriegen: Irak, Syrien, Somalia, Palästina. . . . überall! Menschliche Bedürfnisse finanzieren, nicht Krieg! Nein zur Nato!“

Workers World appelliert an alle in den USA, die den Krieg in der Ukraine beenden wollen, den UNAC-Aufruf und alle in dieser Zeit aufgerufenen Demonstrationen zu unterstützen. Wir rufen die revolutionären Kräfte auf, bei jeder solchen Versammlung eine klare Position einzubringen, die den USA und ihren imperialistischen Verbündeten in Westeuropa, Japan und Australien die Verantwortung für den Kriegskurs zuweist.

Dies sind die Staaten und Militärs, die im 18. und 19. Jahrhundert einen Großteil der übrigen Welt eroberten und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegeneinander um die Vorherrschaft kämpften und zwei mörderische und sich gegenseitig zerstörerische Weltkriege entfesselten.

Sie zielten auf den Versuch der Arbeiterklasse ab den ersten Tagen der Russischen Revolution von 1917, den Sozialismus aufzubauen. Seit der Konterrevolution von 1989-1991 haben die USA und ihre Verbündeten, angeführt vom Pentagon, versucht, alle Teile des globalen Südens zurückzuerobern, denen es gelungen war, ein gewisses Maß an Souveränität zu erlangen.

Mit der NATO, einem Bündnis von Unterdrückerstaaten, die sich als „die freie Welt“ tarnen, hat Washington seit 1999 Kriege entfesselt, die Jugoslawien, Libyen, den Irak und Afghanistan zerstörten und in Syrien Chaos anrichteten. Inzwischen hat es die saudische Monarchie in ihrem Krieg gegen den Jemen bewaffnet und in ganz Afrika Chaos gestiftet, um seine natürlichen Ressourcen zu plündern. Diese Allianz der Kriegsmacher hat ihren militärisch-industriellen Komplex mit Waffen versorgt, die das Töten von Russen und Ukrainern stark ansteigen lassen.

Die Antikriegsbewegung sollte diese Tatsachen offenlegen, während sie gegen die Kriege in der Ukraine und im Pazifik mobilisiert. Wie die revolutionären Kräfte seit 1914 wiederholt haben, ist der Hauptfeind zu Hause, und das ist die Front, an der wir kämpfen müssen. Der nächste Schritt in diesem Kampf besteht darin, einen Protest in Ihrer Stadt auszurufen, die UNAC zu informieren und auf die Straße zu gehen, um andere Aktionen im Januar zu unterstützen.

Liste der Aktionen in den USA, Kanada und Europa:

https://unac.notowar.net/martin-luther-king-jr-week-of-actions

Samstag, 14. Januar 2023

Mercure Hotel MOA Berlin

Frente Unido America Latina

Internationale Rosa-Luxemburg Konferenz

Samstag, 21. Januar 2023

ab 14 UhrBrandenburger Tor, Pariser Platz – vor der US-Botschaft

Frente Unido America Latina

