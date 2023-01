Der Mangel an guten Analysen trägt zum Niedergang des „Westens“ bei (moonofalabama.org)

https://www.moonofalabama.org/2022/12/lack-of-good-analyses-contributes-to-the-decline-of-the-west.html#more

Der „westliche“ Plan war es, Russland in die Ukraine hineinzuziehen, um es dann durch Wirtschaftssanktionen zu “ killen“. Wie Biden sagte https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/, als er diese ankündigte:

„Wir haben diese Sanktionen absichtlich so gestaltet, dass sie die langfristigen Auswirkungen auf Russland maximieren und die Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten minimieren.

Und ich möchte klarstellen: Die Vereinigten Staaten tun dies nicht allein. Seit Monaten haben wir eine Koalition von Partnern aufgebaut, die weit mehr als die Hälfte der Weltwirtschaft repräsentieren.

Siebenundzwanzig Mitglieder der Europäischen Union, darunter Frankreich, Deutschland, Italien – sowie das Vereinigte Königreich, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und viele andere – um die gemeinsame Wirkung unserer Reaktion zu verstärken.

Ich habe gerade heute Morgen mit den Staats- und Regierungschefs der G7 gesprochen, und wir sind uns voll und ganz einig. Wir werden Russlands Möglichkeiten einschränken, Geschäfte in Dollar, Euro, Pfund und Yen zu machen, um Teil der Weltwirtschaft zu sein. Wir werden ihre Möglichkeiten dazu einschränken. Wir werden die Fähigkeit Russlands zur Finanzierung und zum Ausbau des russischen Militärs einschränken.

Wir werden erhebliche – und wir werden ihre Fähigkeit beeinträchtigen, in einer hochtechnologischen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts zu konkurrieren.

Wir haben bereits die Auswirkungen unserer Maßnahmen auf die russische Währung, den Rubel, gesehen, der heute früh seinen niedrigsten Stand in der Geschichte erreicht hat. Und der russische Aktienmarkt stürzte heute ab. Der Kreditzins der russischen Regierung ist um über 15 Prozent in die Höhe geschnellt.“

Die diesen Sanktionen zugrunde liegenden Annahmen über den Zustand der russischen Wirtschaft waren komplett falsch. Russland hatte keine Wirtschaft auf niedrigem Niveau mehr. Ja, sein BIP war in Dollar ausgedrückt viel niedriger als das der meisten europäischen Staaten. Aber sein Pro-Kopf-BIP, gemessen an der Kaufkraft des Rubels, war recht hoch. Das russische BIP enthält auch einen viel höheren Anteil an realer Produktion und einen geringeren Anteil an dubiosen „Dienstleistungen“. Der Anteil des Gesundheitswesens am BIP beträgt 5,6 %. In den USA liegt er bei 16,7 %, ohne dass dies zu einem wesentlich besseren Ergebnis führt. Betrachtet man Russlands Pro-Kopf-Produktion von Stahl, Beton und Elektrizität, also von Dingen mit realem Wert, so stellt man fest, dass das Land genauso weit entwickelt ist wie andere große Länder mit mittlerem Einkommen in Europa.

Die Sanktionen sind nicht nur gescheitert, sondern haben auch auf diejenigen zurückgeschlagen, die sie verhängt haben. Schauen Sie sich nur die Energiekrise in Europa an. Als Russland 2014 die Krim reintegrierte, wusste es aufgrund der Sanktionen, was es erwartet, und hatte sich darauf vorbereitet. Innerhalb weniger Wochen stieg der Rubel so stark an, dass die Zentralbank intervenierte, um ihn zu senken. „Westliche“ Unternehmen in Russland wurden schnell übernommen oder durch russische Unternehmen ersetzt. Der Handel mit China und anderen nicht-westlichen Ländern nahm immens zu. Der Gesamtrückgang des russischen BIP im Jahr 2022 wird 2,5-2,9 % betragen, nicht die 20+ %, die einige westliche „Experten“ vorhergesagt hatten. In einigen der europäischen Länder, die die Sanktionen verhängt haben, wird der Rückgang viel stärker ausfallen.

Russland war und ist reich. Es produziert viele Lebensmittel und verfügt über alle natürlichen Ressourcen, die es sich nur wünschen kann. Seine Wirtschaft ist weitgehend autark. Seine Bevölkerung ist gut ausgebildet. Es hat die militärischen Mittel, sich zu verteidigen. Wie jemand glauben konnte, dass Russland durch Sanktionen in die Knie gezwungen werden könnte, ist mir unbegreiflich.

