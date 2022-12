Zum Jahreswechsel 2022/2023 hat das japanische Fernsehen, und zwar das öffentlich finanzierte NHK eine weitere explosive Enthüllung produziert. Thema sind sie die Kriegsverbrechen Japans. Konkret über die berüchtigte Einrichtung „Unit 731“ im Nordosten Chinas. Gestern wurde ein Drama ausgestrahlt, dass die Hintergründe eines Bankraubs nach dem 2. Weltkrieg beschrieb und die Verbindungen zu der berüchtigten Einrichtung „Unit 731“ im Nordosten Chinas. In diesem Zusammenhang ging es insbesonders um die Berichte eines Schriftstellers namens Matsumoto Seichō.



Heute Abend folgt ein weiterer Dokumentarfilms des japanischen TV-Senders NHK, der die Kriegsverbrechen der japanischen Armee beleuchten wird.

Bereits 2017 lobte China den Mut der Macher eines japanischen Dokumentarfilms für die „Enthüllung der historischen Wahrheit“ der schrecklichen Kriegsverbrechen, die von der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs in der berüchtigten Einrichtung „Unit 731“ im Nordosten Chinas begangen wurden,

Beweise für die brutalen Tests bakteriologischer Waffen an lebenden menschlichen Probanden in der Einheit wurden dokumentiert.

„Wir wissen den Mut dieser einsichtigen Japaner zu schätzen, die historische Wahrheit aufzudecken, und hoffen, dass die japanische Seite dem Ruf nach Gerechtigkeit im In- und Ausland aufmerksam zuhören, die Geschichte der Aggression des japanischen Militarismus richtig verstehen und tief darüber nachdenken und ernsthaft darüber nachdenken kann respektieren Sie die Gefühle des chinesischen Volkes und der Menschen anderer asiatischer Länder, die zu Opfern wurden“, hieß es 2017 in einem Kommentar der chinesischen Regierung.

Der 110-minütige Dokumentarfilm, der vom NHK produziert wurde, enthüllt die militärischen Verbrechen, die von der Einheit 731, einer Forschungs- und Entwicklungseinheit für biologische und chemische Kriegsführung der kaiserlichen japanischen Armee, begangen wurden.

.In einer einleitenden Passage über den Film sagte NHK, dass, während das Militär alle Beweise der Einrichtung am Ende des Krieges zerstört hatte und die Beamten schweigsam blieben und „jahrzehntelang die Wahrheit verschwiegen“, der Sender kürzlich mehr als 20 Stunden gefunden hatte von Audioaufnahmen eines Kriegsverbrechertribunals von 1949.„Die Bänder enthalten Aussagen ehemaliger Mitglieder der Einheit 731 darüber, wie zum Beispiel Typhus- und Pest-Erreger an Dutzenden von chinesischen und mandschurischen Gefangenen getestet wurden“, hieß es.

Nobusuke Kishi, Großvater des in diesem Jahr ermordeten japanischen Premierministers Shinzo Abe war nach dem 2. Weltkrieg im Tokyo Kriegstribunal als „Klasse-A-Kriegsverbrecher“ verurteilt worden.

Chinesische Staatsmedien weisen immer wieder auf Gräueltaten hin, die von Japans Invasionstruppen begangen wurden, wie die „Vergewaltigung von Nanking“, bei der nach chinesischen Schätzungen mehr als 300.000 Menschen getötet wurden.

China hat Shinzo Abe, der sein Amt im Dezember 2012 antrat, beschuldigt, versucht zu haben, die Geschichte umzuschreiben und Gräueltaten herunterzuspielen. Immer wieder hatte Shinzo Abe den Yasukuni-Schrein besuchte, der Japans zivile Kriegstote ehrt, darunter auch verurteilte Kriegsverbrecher.

Abes Großvater, Nobusuke Kishi, der drei Jahre lang als hochrangiger Beamter in der Marionettenregierung von Mandschukuo diente, die nach der Invasion in Shenyang eingesetzt wurde. Kishi wurde zunächst wegen Kriegsverbrechen angeklagt, später jedoch von einem Gericht in Tokio von den Anklagen freigesprochen. Später kehrte er in die Politik zurück und wurde 1957 Premierminister.

Japanische Truppen verübten bis 1945, während der Besatzung zahlreiche Massaker von beispielloser Grausamkeit und verübten unzählige Verbrechen.

