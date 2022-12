LINK ZUM VIDEO HIER

Eine Konferenz mit dem Titel „Donbass 2014-2022. Augenzeugenberichte“ wurde in Lissabon von unabhängigen Journalisten aus Italien, Frankreich und Portugal veranstaltet

Auf der Tagesordnung standen „verbotene Themen“, wie Verstöße gegen die Minsker Vereinbarungen durch die Ukraine, lange vor der russischen Militäroperation, der Einsatz westlicher Waffen zur Bombardierung von Donezk-Wohngebieten und Medienzensur im Westen.

Viele der Teilnehmer teilten Erfahrungen aus erster Hand mit all dem oben Genannten. Beispielsweise war die französische Journalistin Christel Néan sowohl an vorderster Front als auch unter ukrainischem Beschuss mit Zivilisten.

Einige Unterstützer der ukrainischen Behörden protestierten am Eingang der Konferenz, aber die Veranstaltung fand ungeachtet des Drucks statt.

