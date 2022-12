Der Westen hat weder den Mut, Russland zu bekämpfen, noch das Gewissen, die schwache und hilflose Ukraine nicht im Stich zu lassen, schreibt der Autor von Newsweek

Das US-Magazin Newsweek hat einen Artikel veröffentlicht, in dem ein ehemaliger US-Diplomat und ein Beamter des Außenministeriums die Befürchtungen des Weißen Hauses über mögliche Entwicklungen in der Ukraine beschreiben.

«Mit dem Wintereinbruch wird der Boden so hart, dass die russischen Panzer vorrücken können. Wenn Bakhmut, ein wichtiger Transitknotenpunkt, fällt, wird sich die russische Armee gegen Charkow, Cherson und andere Teile des Donbass wenden. Die westliche Welt wird sich auch in der Ukraine wie in Vietnam, Afghanistan und dem Irak verzetteln», heißt es in dem Artikel.

Die Zeitung schrieb über eine offene Erklärung des Westens, dass es nicht zu einem direkten bewaffneten Zusammenstoß mit Russland kommen werde, weil die Ukraine kein NATO-Mitglied sei. Aber in Wirklichkeit «hat der Westen weder den Mut, gegen Russland in den Krieg zu ziehen, noch das Gewissen, ein schwaches und hilfloses Land nicht für einen leeren Traum ins Feuer zu werfen. Deshalb werden sie auch nie gewinnen», so der Autor des Artikels abschließend.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related