Putin auf der Sitzung des Verwaltungsrats des Verteidigungsministeriums im nationalen Verteidigungskontrollzentrum, Moskau.

Der russische Präsident Wladimir Putin: Genossen,

Diese jährliche Sitzung des Vorstands des Verteidigungsministeriums findet zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt im Leben des Landes statt. Die besondere Militäroperation geht weiter. Heute werden wir auf der Grundlage der bei den Kampfeinsätzen gesammelten Erfahrungen die wichtigsten Entwicklungsbereiche der Armee und der Marine erörtern.

Zunächst möchte ich unseren Soldaten und Offizieren, die jetzt an der Front oder in den Ausbildungszentren für militärisches Personal sind, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Sie alle erfüllen ihre militärische Pflicht mit Würde, riskieren ihr Leben, scheuen keine Mühen und geben ihren Kameraden Deckung, wenn es nötig ist.

Und natürlich müssen wir heute unserer Mitstreiter gedenken, die ihr Leben für das Vaterland gelassen haben.

(Schweigeminute.)

Kolleginnen und Kollegen,

Es ist allgemein bekannt, dass das militärische Potenzial und die Fähigkeiten fast aller großen NATO-Länder in großem Umfang gegen Russland eingesetzt werden.

Dennoch kämpfen unsere Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere mit Mut und Tapferkeit für Russland und erfüllen ihre Aufgaben mit Zuversicht, Schritt für Schritt. Zweifellos werden diese Aufgaben in allen Gebieten der Russischen Föderation, einschließlich der neuen Gebiete, erfüllt und ein sicheres Leben für alle unsere Bürger gewährleistet werden. Die Kampffähigkeit unserer Streitkräfte nimmt von Tag zu Tag zu, und wir werden diesen Prozess sicherlich noch verstärken.

Ich möchte noch einmal allen danken, die heute ihren Kampfdienst leisten, darunter Panzerbesatzungen, Fallschirmjäger, Artilleristen, Motorschützen, Pioniere, Funker, Piloten, Spezialeinheiten und Luftabwehrtruppen, Matrosen, militärische Topographen, Spezialisten für logistische Unterstützung, Angehörige der Nationalgarde und anderer Verbände für die Art und Weise, wie Sie kämpfen. Sie kämpfen – wissen Sie, ich scheue mich nicht, diese Vergleiche zu benutzen, und das sind keine schwülstigen Worte – wie die Helden des Krieges von 1812, des Ersten Weltkrieges oder des Großen Vaterländischen Krieges.

Mein besonderer Dank gilt den Militärärzten, die mutig und oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens unsere Soldaten retten, sowie den militärischen und zivilen Bauarbeitern, die in den von der Operation betroffenen Gebieten Befestigungsanlagen und lebenswichtige Infrastrukturen errichten und beim Wiederaufbau der zivilen Einrichtungen in den befreiten Gebieten helfen.

In der Zwischenzeit haben die Feindseligkeiten Fragen aufgeworfen, die unserer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, darunter auch Fragen, die wir mehr als einmal diskutiert haben. Ich spreche von der Kommunikation, den automatisierten Führungs- und Leitsystemen für Truppen und Waffen, der Taktik zur Abwehr von Beschuss, der Zielerfassung usw.

Das sind die Kampferfahrungen, die wir bei der weiteren Entwicklung und dem Aufbau der Streitkräfte nutzen müssen und werden.

Unser Ziel ist es heute, die gesamte Bandbreite der notwendigen Maßnahmen für eine qualitative Erneuerung und Verbesserung der Streitkräfte umzusetzen.

Ich möchte Ihre besondere Aufmerksamkeit auf Folgendes lenken.

Wir sind uns aller NATO-Kräfte und -Ressourcen bewusst, die sie im Rahmen der militärischen Sonderoperation gegen uns eingesetzt haben. Sie verfügen über alle Informationen, und diese sollten sorgfältig analysiert und für den Aufbau unserer Streitkräfte genutzt werden, um, wie ich bereits sagte, die Kampffähigkeiten unserer Truppen sowie unserer nationalen Sonderdienste zu verbessern.

Unsere Einheiten haben während dieser Sonderoperation umfangreiche Kampferfahrungen gesammelt.

Die Aufgabe des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs besteht, wie ich bereits sagte, darin, diese Erfahrungen sorgfältig zu analysieren, sie so schnell wie möglich zu systematisieren und sie in die Programme und Pläne für die Ausbildung des Personals, die Ausbildung der Truppen im Allgemeinen und die Versorgung der Truppen mit der erforderlichen Ausrüstung aufzunehmen.

Darüber hinaus sollten die Erfahrungen aus der speziellen Militäroperation sowie das, was unsere Truppen in Syrien gewonnen haben, wie ich bereits sagte, den Weg für eine wesentliche Verbesserung der Gefechtsausbildung ebnen und in unsere Vorbereitungen sowie in unsere Übungen und Ausbildungen auf allen Ebenen einfließen.

Im Gegenzug sollten Offiziere und Unteroffiziere, die während der speziellen Militäroperation vorbildliche Leistungen erbracht haben, vorrangig in höhere Führungspositionen befördert werden und die erste Personalreserve für die Zulassung zu militärischen Universitäten und Akademien, einschließlich der Generalstabsakademie, sein.

Zweitens. Ich möchte die Aufmerksamkeit der Regierung, des Verteidigungsministeriums und anderer Stellen auf die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit im Koordinierungsrat lenken, der eine speziell geschaffene Plattform ist. Sie sollten auch mit den Leitern der Regionen und den Vertretern der Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten.

Ich erwarte auch von unseren Entwicklern und Ingenieuren, dass sie die Praxis der Besuche an der Front fortsetzen. Ich möchte ihnen meinen Dank dafür aussprechen, dass sie regelmäßig Reisen unternehmen und die notwendigen Anpassungen an der Ausrüstung vornehmen. Ich hoffe, dass sie die Praxis fortsetzen werden, die taktischen und technischen Eigenschaften von Waffen und Ausrüstung in realen Kampfsituationen zu überprüfen und, wie ich bereits sagte, zu verbessern.

Im Allgemeinen ist es notwendig, mit den entsprechenden Ministerien und Abteilungen zusammenzuarbeiten. Wir sehen, was wirklich gut funktioniert und was zusätzliche Anstrengungen erfordert. Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler sehen das. Und diese ganze Maschine funktioniert. Als ich sagte, dass wir unsere Rüstung und Ausrüstung verbessern und weiter verbessern werden, hatte ich auch diesen Prozess im Sinn. Die Militärisch-Industrielle Kommission muss eine Zentrale für das Zusammenwirken von Rüstungsindustrie, Wissenschaft und Streitkräften werden, um dringende und künftige Aufgaben zu lösen, vor allem im Bereich der militärtechnischen Versorgung der Truppe. Ich spreche hier von Ausrüstung, Munition und so weiter.

Der dritte Punkt. Wir werden die Kampfbereitschaft der nuklearen Triade weiterhin aufrechterhalten und verbessern. Sie ist die wichtigste Garantie dafür, dass unsere Souveränität und territoriale Integrität, die strategische Parität und das allgemeine Gleichgewicht der Kräfte in der Welt erhalten bleiben.

In diesem Jahr hat das Niveau der modernen Bewaffnung der strategischen Nuklearstreitkräfte bereits 91 Prozent überschritten. Wir setzen die Aufrüstung der Regimenter unserer strategischen Raketentruppen mit modernen Raketensystemen mit Hyperschallsprengköpfen Avangard fort.

In naher Zukunft werden die Sarmat-ICBMs zum ersten Mal in den Kampfeinsatz gehen. Wir wissen, dass es eine gewisse zeitliche Verzögerung geben wird, aber das ändert nichts an unseren Plänen – alles wird gemacht. Unsere Truppen erhalten weiterhin Yars-Raketen. Wir werden die Entwicklung von Hyperschall-Raketensystemen mit einzigartigen Eigenschaften fortsetzen, die in der Welt ihresgleichen suchen. Anfang Januar nächsten Jahres wird die Fregatte Gorschkow, Admiral der Sowjetflotte, ihren Kampfdienst aufnehmen. Ich wiederhole: Sie wird hochmoderne seegestützte Hyperschallraketen vom Typ Zircon tragen, die weltweit ihresgleichen suchen.

Wir werden unsere strategischen Streitkräfte weiterhin mit den neuesten Waffensystemen ausstatten. Lassen Sie mich wiederholen, dass wir alle unsere Pläne umsetzen werden.

Weiter. Es ist wichtig, die Kampffähigkeiten der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte zu verbessern, einschließlich der Anzahl der Kampfflugzeuge und Bomber, die in der Zone operieren, die von modernen Luftverteidigungssystemen abgedeckt wird.

Eine dringende Aufgabe ist die Aufrüstung mit Drohnen, einschließlich strategischer Drohnen und Aufklärungsdrohnen, sowie der Methoden zu deren Einsatz. Die Erfahrung der militärischen Sonderoperationen hat gezeigt, dass der Einsatz von Drohnen praktisch allgegenwärtig geworden ist. Sie sollten ein Muss für Kampfeinheiten, Züge, Kompanien und Bataillone sein. Ziele müssen so schnell wie möglich identifiziert werden, und die für einen Angriff erforderlichen Informationen müssen in Echtzeit übermittelt werden.

Unbemannte Fahrzeuge sollten miteinander verbunden und in ein einziges Aufklärungsnetz integriert sein und über sichere Kommunikationskanäle mit dem Hauptquartier und den Kommandanten verfügen. In naher Zukunft sollte jedes Kampfflugzeug in der Lage sein, die von Drohnen übermittelten Informationen zu empfangen. Darauf müssen wir hinarbeiten, das müssen wir anstreben. Technisch gesehen kann dies in sehr naher Zukunft, fast schon jetzt, umgesetzt werden. Ich bitte Sie, dies bei der Fertigstellung der gesamten Ausrüstung und taktischen Ausrüstung des Personals zu berücksichtigen.

Wir wissen, dass es auf dem Schlachtfeld keine Kleinigkeiten gibt, also müssen Sie besonders darauf achten – ich weiß, dass das Verteidigungsministerium daran arbeitet, aber ich möchte es noch einmal betonen: Sanitätskästen, Lebensmittel, Trockenrationen, Uniformen, Schuhe, Schutzhelme, Schutzwesten – alles sollte auf dem neuesten und höchsten Niveau sein. Die Truppen müssen über genügend Nachtsichtgeräte, hochwertige Visiere und Scharfschützengewehre der neuesten Generation verfügen. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, aber ich werde das Wichtigste erwähnen: Alles, was ein Kämpfer benutzt, sollte auf dem neuesten Stand der Technik, bequem und zuverlässig sein, und das Angebot sollte seinem tatsächlichen Bedarf entsprechen. Wenn einige Standards des Ministeriums veraltet sind, müssen sie geändert werden – und zwar schnell.

Ich möchte den Verteidigungsminister, den Generalstabschef und alle Kommandeure hier darauf aufmerksam machen, dass wir keine finanziellen Einschränkungen haben. Das Land, die Regierung wird alles bereitstellen, worum die Armee bittet, alles. Ich hoffe, dass die Antwort richtig formuliert sein wird und die entsprechenden Ergebnisse erzielt werden können.

Um auf das Thema Drohnen zurückzukommen, muss ich feststellen, dass wir gute Erfahrungen mit der Entwicklung einzigartiger unbemannter Unterwassersysteme haben. Ich weiß, dass die Industrie über alle Fähigkeiten verfügt, die sie braucht, um eine breite Palette unbemannter Luft- und Bodenfahrzeuge mit den besten und höchsten taktischen und technischen Eigenschaften zu entwickeln, einschließlich Elementen der künstlichen Intelligenz. Darüber hinaus müssen wir generell überlegen, wie wir die Arsenale der neuesten Angriffswaffen erweitern können.

Fünftens ist es notwendig, das Führungs- und Kommunikationssystem zu verbessern, um die Stabilität und Effizienz der Truppenführung unter allen Bedingungen zu gewährleisten. Dazu müssen wir künstliche Intelligenz auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung verstärkt einsetzen. Wie die Erfahrung, auch die der letzten Monate, zeigt, sind die Waffensysteme, die schnell und fast automatisch funktionieren, die effektivsten.

Außerdem hat die Teilmobilisierung bestimmte Probleme offenbart – das ist allgemein bekannt -, die umgehend gelöst werden müssen. Ich weiß, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, aber wir sollten dieser Frage dennoch Aufmerksamkeit schenken und dieses System auf moderne Weise aufbauen. Erstens muss das System der Militärkommissariate modernisiert werden. Ich meine damit die Digitalisierung der Datenbanken und die Interaktion mit den lokalen und regionalen Behörden. Die Organisation der zivilen und territorialen Verteidigung und die Interaktion mit der Industrie müssen verbessert werden. Insbesondere müssen wir das System der Bevorratung und Lagerung von Waffen, Kampfausrüstung und materiellen Ressourcen für den Einsatz von Einheiten und Verbänden während der Mobilisierung verbessern.

Wie Sie wissen, sind 300.000 Personen zu den Streitkräften eingezogen worden. Einige von ihnen befinden sich bereits in der Zone der Feindseligkeiten. Wie der Verteidigungsminister und der Generalstabschef berichten, werden 150.000 Personen auf dem Militärgelände ausgebildet, und diese Reserve ist für die Durchführung der Operation ausreichend. Es handelt sich im Grunde genommen um eine strategische Reserve, die derzeit nicht für Kampfeinsätze genutzt wird, aber die Leute absolvieren dort die erforderliche Ausbildung.

Kollegen,

ich möchte unserer Bevölkerung aufrichtig danken, die unseren Streitkräften aus Herzensgüte hilft, indem sie Autos, zusätzliche Ausrüstung, Ausrüstung und warme Kleidung an die Front schickt sowie Briefe und Geschenke für die Verwundeten in den Krankenhäusern. Selbst wenn das Verteidigungsministerium unsere Truppen in einem bestimmten Bereich mit allem versorgt, was sie brauchen, sollten wir den Menschen in aller Bescheidenheit dafür danken.

Ich möchte das Verteidigungsministerium bitten, allen zivilen Initiativen Aufmerksamkeit zu schenken, wozu auch gehört, Kritik zu berücksichtigen und angemessen und rechtzeitig zu reagieren. Natürlich kann die Reaktion der Menschen, die Probleme sehen – und Probleme sind bei einem so großen und schwierigen Unterfangen unvermeidlich – auch emotional sein. Zweifellos ist es notwendig, denjenigen zuzuhören, die die bestehenden Probleme nicht vertuschen, sondern zu ihrer Lösung beitragen wollen.

Ich bin zuversichtlich, dass der Dialog des Verteidigungsministeriums mit der Öffentlichkeit fortgesetzt wird. Wie wir wissen, lag unsere Stärke schon immer in der Einheit von Armee und Volk, und daran hat sich nichts geändert.

