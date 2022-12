Präsident Wladimir Putin hatte am 20. Dezember 2022 ein Arbeitstreffen mit dem amtierenden Chef der Donezker Volksrepublik Denis Puschilin.

Wladimir Putin: … soweit ich verstanden habe, zielen die ukrainischen Streitkräfte auf Wohngebiete in Donezk.

Denis Puschilin: Ja, was wir sehen, ist der gezielte Beschuss großer Gebiete in Donezk, Makejewka und Horliwka mit Granaten. Allein in Donezk gab es zwischen dem 2. und dem 18. Dezember 21 Tote und 94 Verletzte, und 460 Gebäude wurden beschädigt.

Wladimir Putin: Sind diese Menschen Zivilisten?

Denis Pushilin: Ja, allesamt Zivilisten. Dies hat natürlich eine sehr ernsthafte Reaktion unsererseits zur Folge, und die russischen Streitkräfte tun ihr Bestes.

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, die Lieferung der neuesten Luftabwehrsysteme zu erhöhen. Dies und eine Verstärkung des Gegenbeschusses würden uns helfen, den Beschuss unserer großen Stadtgebiete zu beenden und den Feind zurückzudrängen. Wann immer er eine Chance hat, nutzt er sie. Sie schrecken vor nichts zurück.

Wladimir Putin: Ich möchte alle darauf aufmerksam machen, dass kein einziges ausländisches Medium oder eine Menschenrechtsorganisation ein Wort über diese Entwicklungen verloren hat.

Denis Puschilin: Das ist leider wahr, und damit müssen wir leben. Während des gesamten Verhandlungsprozesses im Jahr 2014 wurde mit zweierlei Maß gemessen.

Wladimir Putin: So war es in der Tat.

Denis Puschilin: Es ist so, als ob wir nicht existieren und die Entwicklungen ganz anders verlaufen würden.

Machen wir uns nichts vor: Der Donbass war für eine friedliche Lösung des Konflikts, und Russland als Garantieland war zweifellos auch dafür und hat alles getan, was möglich war, und mehr.

Wir hatten Befürchtungen, als wir sahen, wie sich die Gespräche entwickelten, aber leider hat Europa und der Westen im Allgemeinen deutlich gemacht, dass wir ihnen nicht trauen können, denn vor kurzem hat die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin… Ich kann mir Ihre Gefühle vorstellen, denn selbst für uns, die wir ihnen nicht wirklich vertrauten, war das ein Schock.

Wladimir Putin: Sie sagten, sie hätten nie vorgehabt, irgendetwas zu tun, und dass sie das Dokument nur unterzeichnet hätten, um Zeit zu gewinnen, um Waffen zu beschaffen und tatsächlich militärische Operationen durchzuführen.

Na gut, wir werden gleich noch ausführlicher darüber sprechen.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/70156#

