Mit Ihrer Hilfe können wir überall Friedensplakate aufstellen.

So finanzieren Sie sie .

So machen wir das Beste daraus .

Frohe Feiertage von World BEYOND War!

Danke für alles, was Sie das ganze Jahr tun!

https://worldbeyondwar.org

