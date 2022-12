Der ukrainische Präsident Selenskyj vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses

http://www.informationclearinghouse.info/57399.htm

Abschrift

Liebe Amerikanerinnen und Amerikaner in allen Bundesstaaten, Städten und Gemeinden, all diejenigen, die Freiheit und Gerechtigkeit schätzen, die uns in unseren Städten, in jeder einzelnen Familie genauso stark zujubeln wie wir Ukrainer, ich hoffe, dass meine Worte des Respekts und der Dankbarkeit in jedem amerikanischen Herzen widerhallen .

Frau Vizepräsidentin, ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen, der Ukraine zu helfen. Frau Sprecherin, Sie haben die Ukraine während des ausgewachsenen Krieges mutig besucht. Ich danke Ihnen sehr. Große Ehre. Danke schön.

Sehr privilegiert, hier zu sein. Sehr geehrte Mitglieder des Kongresses, Vertreter beider Parteien, die auch Kiew besucht haben, verehrte Kongressabgeordnete und Senatoren beider Parteien, die die Ukraine besuchen werden, da bin ich mir sicher, in Zukunft, liebe Vertreter der Diaspora – die in diesem Plenarsaal anwesend und über das ganze Land verteilt sind – meine Lieben Journalisten, es ist mir eine große Ehre, beim US-Kongress zu sein und zu Ihnen und allen Amerikanern zu sprechen.

Entgegen allen Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine lebt und tritt.

Und es gibt mir einen guten Grund, unseren ersten, ersten gemeinsamen Sieg mit Ihnen zu teilen. Wir haben Russland im Kampf um die Köpfe der Welt besiegt.

Wir haben keine Angst, und niemand auf der Welt sollte sie haben. Die Ukraine hat diesen Sieg errungen, und er gibt uns Mut, der die ganze Welt inspiriert.

Die Amerikaner haben diesen Sieg errungen, und deshalb ist es Ihnen gelungen, die Weltgemeinschaft zum Schutz der Freiheit und des Völkerrechts zu vereinen.

Die Europäer haben diesen Sieg errungen, und deshalb ist Europa jetzt stärker und unabhängiger denn je. Die russische Tyrannei hat die Kontrolle über uns verloren.

Und es wird nie wieder unseren Verstand beeinflussen. Dennoch müssen wir alles Erforderliche tun, um sicherzustellen, dass der Kongress des globalen Südens ebenfalls einen solchen Sieg erringt.

Ich weiß noch eine, glaube ich, sehr wichtige Sache. Die Russen haben nur dann eine Chance, frei zu werden, wenn sie den Kreml ihrer Meinung nach besiegen.

Doch der Kampf geht weiter und wir müssen den Kreml auf dem Schlachtfeld besiegen, ja. Diese Kämpfe nicht nur um das Territorium für diesen oder einen anderen Teil Europas. Der Kampf ist nicht nur um Leben, Freiheit und Sicherheit der Ukrainer oder irgendeiner anderen Nation, die Russland zu erobern versucht.

Dieser Kampf wird bestimmen, in welcher Welt unsere Kinder und Enkelkinder leben werden, und dann ihre Kinder und Enkelkinder. Es wird entscheiden, ob es eine Demokratie der Ukrainer und der Amerikaner für alle sein wird.

Dieser Kampf kann nicht eingefroren oder verschoben werden. Es kann nicht ignoriert werden, in der Hoffnung, dass der Ozean oder etwas anderes einen Schutz bieten wird. Von den Vereinigten Staaten bis China, von Europa bis Lateinamerika und von Afrika bis Australien ist die Welt zu stark miteinander verbunden und voneinander abhängig, als dass jemand abseits bleiben und sich gleichzeitig sicher fühlen könnte, wenn ein solcher Kampf weitergeht.

Unsere beiden Nationen sind Verbündete in diesem Kampf. Und das nächste Jahr wird ein Wendepunkt sein. Ich weiß es. Der Punkt, an dem ukrainischer Mut und amerikanische Entschlossenheit die Zukunft unserer gemeinsamen Freiheit garantieren müssen, der Freiheit der Menschen, die für ihre Werte stehen.

Meine Damen und Herren, Amerikaner, gestern, bevor ich hierher nach Washington, DC kam, war ich an vorderster Front in unserem Bakhmut, in unserer Festung im Osten der Ukraine im Donbass.

Seit Mai nehmen russische Militärs und Maschinenarbeiter Bakhmut ununterbrochen ein. Sie haben es Tag und Nacht genommen, aber Bakhmut steht.

Letztes Jahr, letztes Jahr lebten dort in Bakhmut, in dieser Stadt, 70.000 Menschen, und jetzt bleiben nur noch wenige Zivilisten. Jeder Zentimeter dieses Landes ist mit Blut getränkt. Brüllende Kanonen ertönen jede Stunde. Schützengräben im Donbass wechselten mehrmals täglich in erbitterten Kämpfen und sogar Handkämpfen den Besitzer. Aber der ukrainische Donbas steht.

Russen, Russen setzen alles, alles, was sie haben, gegen Bakhmut und andere unserer schönen Städte ein. Die Besatzer haben einen erheblichen Vorteil in der Artillerie. Sie haben einen Munitionsvorteil. Sie haben viel mehr Raketen und Flugzeuge als wir je hatten. Und es stimmt, aber unsere Verteidigungskräfte stehen.

Und wir, und wir alle sind stolz auf sie. Die Taktik der Russen ist primitiv. Sie brennen nieder und zerstören alles, was sie sehen. Sie schickten Schläger an die Front, sie schickten Sträflinge in den Krieg. Sie haben alles gegen uns geworfen, ähnlich wie die andere Tyrannei in der Ardennenoffensive.

Sie haben alles, was sie hatten, gegen die freie Welt geworfen, genau wie die tapferen amerikanischen Soldaten, die zu Weihnachten 1944 ihre Linien hielten und Hitlers Truppen zurückschlugen, tun die tapferen ukrainischen Soldaten dieses Weihnachten Putins Truppen dasselbe.

Ukraine, die Ukraine hält ihre Linien und wird niemals kapitulieren. Also, hier ist die Frontlinie, die Tyrannei, der es an Grausamkeit gegenüber dem Leben freier Menschen nicht mangelt, und Ihre Unterstützung ist entscheidend, um nicht nur in einem solchen Kampf zu bestehen, sondern um zum Wendepunkt zu gelangen, um auf dem Schlachtfeld zu gewinnen.

Wir haben Artillerie, ja. Danke schön. wir haben es. Reicht das? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Um sicherzustellen, dass Bakhmut nicht nur eine Festung ist, die die russische Armee zurückhält, sondern dass die russische Armee vollständig abziehen kann, werden mehr Kanonen und Granaten benötigt.

Es ist wahr. Genau wie die Schlacht von Saratoga wird der Kampf um Bakhmut die Flugbahn unseres Krieges für Unabhängigkeit und Freiheit verändern. Wenn Ihre Patrioten den russischen Terror gegen unsere Städte stoppen, werden die ukrainischen Patrioten mit vollem Einsatz daran arbeiten, unsere Freiheit zu verteidigen.

Wenn Russland, wenn Russland unsere Städte nicht mit seiner Artillerie erreichen kann, versucht es, sie mit Raketenangriffen zu zerstören. Mehr noch, Russland hat in dieser Völkermordpolitik einen Verbündeten gefunden: den Iran. Tödliche iranische Drohnen, die zu Hunderten und Aberhunderten nach Russland geschickt wurden, wurden zu einer Bedrohung für unsere kritische Infrastruktur. So hat ein Terrorist den anderen gefunden. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie gegen Ihre anderen Verbündeten vorgehen werden, wenn wir sie jetzt nicht aufhalten. Wir müssen es tun.

Ich glaube, ich glaube, es sollte keine Tabus zwischen uns in unserem Bündnis geben. Die Ukraine hat die amerikanischen Soldaten nie gebeten, an unserer Stelle auf unserem Land zu kämpfen. Ich versichere Ihnen, dass ukrainische Soldaten amerikanische Panzer und Flugzeuge perfekt selbst bedienen können.

Finanzielle Unterstützung ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, und ich möchte Ihnen danken, vielen Dank. Vielen Dank für die beiden Finanzierungspakete, die Sie uns bereits zur Verfügung gestellt haben, und für die Sie möglicherweise bereit sind, sich zu entscheiden. Ihr Geld ist keine Wohltätigkeit. Es ist eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, mit der wir auf verantwortungsvollste Weise umgehen.

Russland, Russland könnte seine Aggression wirklich stoppen, wenn es wollte, aber Sie können unseren Sieg beschleunigen. Ich weiß es. Und es wird jedem potenziellen Aggressor beweisen, dass es niemandem gelingen kann, nationale Grenzen zu durchbrechen, niemandem Gräueltaten zu begehen und Menschen gegen ihren Willen zu beherrschen, es wäre naiv, auf Friedensschritte von Russland zu warten, das es genießt, ein terroristischer Staat zu sein.

Russen werden immer noch vom Kreml vergiftet. Die Wiederherstellung der internationalen Rechtsordnung ist unsere gemeinsame Aufgabe. Wir brauchen Frieden, ja. Die Ukraine hat bereits Vorschläge gemacht, die ich gerade mit Präsident Biden besprochen habe, unsere Friedensformel, 10 Punkte, die für unsere gemeinsame Sicherheit umgesetzt werden sollten und müssen, garantiert für Jahrzehnte und den Gipfel, der abgehalten werden kann.

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Präsident Biden heute unsere Friedensinitiative unterstützt hat. Jeder von Ihnen, meine Damen und Herren, kann bei der Umsetzung behilflich sein, um sicherzustellen, dass die Führung der Amerikaner solide, zweikammerig und überparteilich bleibt. Danke schön.

Sie können die Sanktionen verstärken, um Russland das Gefühl zu geben, wie ruinös seine Aggression wirklich ist. Es liegt wirklich in Ihrer Macht, uns zu helfen, jeden vor Gericht zu bringen, der diesen unprovozierten und verbrecherischen Krieg begonnen hat. Machen wir das.

Lass Terroristen – lass den terroristischen Staat für seinen Terror und seine Aggression verantwortlich gemacht werden und kompensiere alle Verluste, die durch diesen Krieg verursacht wurden. Lassen Sie die Welt sehen, dass die Vereinigten Staaten hier sind.

Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, Amerikaner, in zwei Tagen feiern wir Weihnachten. Vielleicht Kerzenlicht. Nicht weil es romantischer wäre, nein, sondern weil es keinen – keinen Strom geben wird. Millionen werden weder Heizung noch fließendes Wasser haben. All dies wird das Ergebnis russischer Raketen- und Drohnenangriffe auf unsere Energieinfrastruktur sein. Aber wir klagen nicht. Wir urteilen und vergleichen nicht, wessen Leben einfacher ist. Ihr Wohlergehen ist das Produkt Ihrer nationalen Sicherheit, das Ergebnis Ihres Unabhängigkeitskampfes und Ihrer vielen Siege. Auch wir Ukrainer werden unseren Unabhängigkeits- und Freiheitskampf mit Würde und Erfolg führen.

Wir feiern Weihnachten, feiern Weihnachten und selbst wenn es keinen Strom gibt, wird das Licht unseres Glaubens an uns selbst nicht erlöschen. Wenn Russen – wenn russische Raketen uns angreifen, werden wir unser Bestes tun, um uns zu schützen. Wenn sie uns mit iranischen Drohnen angreifen und unsere Leute an Heiligabend in Luftschutzbunker müssen, werden sich die Ukrainer trotzdem an den Feiertagstisch setzen und sich gegenseitig aufheitern. Und wir müssen, müssen nicht den Wunsch aller kennen, da wir wissen, dass wir alle, Millionen Ukrainer, dasselbe wünschen: den Sieg. nur Sieg.

Wir haben bereits zusammen mit Ihnen eine starke Ukraine mit starken Menschen, einer starken Armee und starken Institutionen aufgebaut. Wir haben zusammen mit Ihnen starke Sicherheitsgarantien für unser Land und für ganz Europa und die Welt entwickelt und werden auch zusammen mit Ihnen jeden einsetzen, der sich der Freiheit widersetzt. Putin. Dies wird die Grundlage für den Schutz der Demokratie in Europa und weltweit sein.

Jetzt, zu dieser besonderen Weihnachtszeit, möchte ich Ihnen danken. Alles von Dir. Ich danke jeder amerikanischen Familie, die die Wärme ihres Zuhauses schätzt und anderen Menschen die gleiche Wärme wünscht. Ich danke Präsident Biden und beiden Parteien im Senat und im Repräsentantenhaus für Ihre unschätzbare Unterstützung. Ich danke Ihren Städten und Ihren Bürgern, die die Ukraine dieses Jahr unterstützt haben, die unsere Ukrainer aufgenommen haben, unser Volk, die unsere Nationalflaggen geschwenkt haben, die gehandelt haben, um uns zu helfen, danke, danke Ihnen allen, von allen, die jetzt an vorderster Front stehen, von allen der dem Sieg entgeht.

Wenn ich heute hier stehe, erinnere ich mich an die Worte des Präsidenten Franklin Delano Roosevelt, die ich für diesen Moment so gut finde: „Das amerikanische Volk wird in seiner gerechten Macht siegen – zum absoluten Sieg.“ Das ukrainische Volk wird auch gewinnen. Absolut.

Ich weiß, dass alles von uns abhängt, von den ukrainischen Streitkräften, aber so viel hängt von der Welt ab. So viel auf der Welt hängt von dir ab.

Als ich gestern in Bachmut war, gaben mir unsere Helden die Flagge, die Kampfflagge, die Flagge derer, die die Ukraine, Europa und die Welt auf Kosten ihres Lebens verteidigen. Sie bitten mich, diese Flagge zu Ihnen zu bringen, zum US-Kongress, zu Mitgliedern des Repräsentantenhauses und Senatoren, deren Entscheidungen Millionen von Menschen retten können. Also lasst diese Entscheidungen getroffen werden. Lassen Sie diese Flagge bei sich bleiben, meine Damen und Herren. Diese Flagge ist ein Symbol unseres Sieges in diesem Krieg. Wir stehen, wir kämpfen und wir werden siegen, weil wir vereint sind – die Ukraine, Amerika und die ganze freie Welt.

(Zelensky überreicht der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, eine von ukrainischen Truppen unterzeichnete Kampfflagge.)

Nur eine Sache, wenn ich kann, das letzte, vielen Dank, möge Gott unsere tapferen Truppen und Bürger beschützen. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika für immer segnen. Frohe Weihnachten und ein glückliches, siegreiches neues Jahr.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related