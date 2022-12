Chinesisches Außenministerium: Ausreichende medizinische Versorgung; Epidemische Lage innerhalb der Prognosen und beherrschbar (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202212/1282504.shtml

Insgesamt sei die medizinische Versorgung in China ausreichend und die epidemische Situation liege innerhalb der Prognosen und sei kontrollierbar, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Freitag und fügte hinzu, dass China diesbezügliche Informationen weiterhin mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der internationalen Gemeinschaft in verantwortungsvoller Weise teile.

Seit dem Ausbruch von COVID-19 hat die chinesische Regierung an dem Konzept festgehalten, Menschen und Leben an die erste Stelle zu setzen, und eine Politik zur Epidemieprävention formuliert, die auf der Situation des Landes basiert und den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung entspricht, so die Sprecherin des Außenministeriums bei der routinemäßigen Pressekonferenz am Freitag. Diese Richtlinien schützten das Leben und die Gesundheit der Menschen effektiv, als das Coronavirus seine höchste Bedrohungsstufe erreichte.

Während die Epidemie in eine neue Phase eintritt, hat China Präventions- und Kontrollmaßnahmen aktiv optimiert, um sicherzustellen, dass die Politik wissenschaftlicher, genauer und effektiver ist.

Derzeit steigen die Impfraten weiter, die Behandlungskapazität verbessert sich weiter, die Produktionskapazität für medizinische Versorgung wird weiter ausgebaut und die Gesamtversorgung ist ausreichend.

Nach offiziellen Angaben waren bis Anfang Dezember mehr als 90 Prozent der chinesischen Bevölkerung vollständig geimpft. Mehr als 86,6 Prozent der über 60-Jährigen und 66,4 Prozent der über 80-Jährigen haben ihre Impfungen abgeschlossen.

Die Sprecherin sagte weiterhin, dass die allgemeine Situation zur Prävention und Kontrolle von Epidemien in China innerhalb der Prognosen und kontrollierbar sei und dass eine neue Phase der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung auf der Grundlage der Einheit des chinesischen Volkes in seiner Reaktion auf die neue Situation eingeleitet werden könne.

China hat diesbezügliche Informationen auf verantwortungsvolle Weise mit der WHO und der internationalen Gemeinschaft geteilt und ist bereit, weiterhin solidarisch mit der Welt zusammenzuarbeiten, um besser auf die Herausforderungen der Epidemie zu reagieren, das Leben der Menschen besser zu schützen und gemeinsam die stetige Erholung der Epidemie voranzutreiben Wirtschaft und fördern den Aufbau einer Gemeinschaft der gemeinsamen Gesundheit für die Menschheit.

Nachdem China seine Strategie zur Seuchenbekämpfung angepasst und sich mehr auf die Verhinderung schwerer Fälle als auf Infektionen konzentriert hatte, haben viele westliche Medien die Situation im Land hochgespielt, einschließlich der Übertreibung des Mangels an medizinischer Versorgung und Personal, und die wirtschaftlichen Aussichten Chinas schlecht geredet.

Diese feindseligen Stimmen werden immer neue Blickwinkel finden, um Chinas Prävention und Kontrolle von COVID-19 anzugreifen, wie sie es in den letzten drei Jahren getan haben, sagten Analysten.

Die Chinesen stehen jedoch gemeinsam da, um der Welle massiver Infektionen standzuhalten, und bemühen sich, die Gelegenheit zur wirtschaftlichen Erholung zu nutzen, sagten sie und fügten hinzu, dass keine Angriffe von außen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Bewältigung der Herausforderungen erschüttern könnten.

Angesichts der Sorge vor einem Anstieg schwerer Fälle und Todesfälle in den folgenden Wochen, der normalerweise später als der Infektionsgipfel eintritt, betonten Gesundheitsexperten auch, dass die geringere Pathogenität der Omicron-Variante eine günstige Voraussetzung im Kampf gegen das Virus wäre.

Wu Zunyou, führender Spezialist für Infektionskrankheiten bei Chinas CDC, prognostizierte auf der Caijing-Jahreskonferenz am 17. Dezember, dass zwischen 10 und 30 Prozent der Chinesen in diesem Winter COVID-19 bekommen könnten, mit einem Sterberisiko zwischen 0,09 und 0,16 Prozent.

Die Global Times erfuhr von einer medizinischen Mitarbeiterin in Peking, die um Anonymität bat, dass sie und viele ihrer Kollegen sich von COVID-19 erholt haben und zur normalen Arbeit auf ihre Posten zurückgekehrt sind.

Andere Städte könnten später eine harte Zeit erleben, wenn die Infektionen ihren Höhepunkt erreichen, aber die Schwierigkeit könne überwunden werden, solange wir solidarisch seien, sagte sie.

