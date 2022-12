Wer Kiew hat, kann Rußland zwingen!‘ „Komm und sieh Orangen…“ ˆ «Иди и смотри…»

Über die historischen Hintergründe der in Deutschland, und in großen Teilen des Westens grassierenden Russophobie.

Hier weiterlesen:

https://bit.ly/3jbG13C

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related