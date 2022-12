„The Big Lie“, Weltpremiere einer Filmdokumentation über den Putsch gegen Jeremy Corbyn 

Die Tageszeitung junge Welt und das Kulturmagazin Melodie & Rhythmus veranstalten die Weltpremiere der Filmdokumentation über den Putsch gegen Jeremy Corbyn von Platfom Films

„OH, JEREMY CORBYN: THE BIG LIE“

Januar, Berlin, 14 Uhr

Babylon-Kino/Rosa-Luxemburg-Platz

Der Film wird in Originalfassung mit deutschen Untertiteln zu sehen sein.

Im Jahr 2017 stand der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, mit der Unterstützung einer außergewöhnlichen Graswurzelbewegung kurz davor, Premierminister zu werden. Das Establishment zitterte. Großbritannien stand an der Schwelle zu einem großen politischen Wandel. Doch innerhalb von drei Jahren schien alles verloren zu sein. Was war passiert und warum?

Produziert von den preisgekrönten radikalen Filmemachern von Platform Films, mit Beiträgen von Jackie Walker, Ken Loach, Andrew Murray, Graham Bash und Moshé Machover, erzählt von dem Schauspieler Alexei Sayle, geht dieser abendfüllende Dokumentarfilm einer finsteren wie schmutzigen Geschichte von politischer Täuschung und skandalösen Verleumdungen durch falsche Antisemitismusvorwürfe nach. Er deckt auch die verstörende Rolle auf, die der derzeitige Labour-Chef Keir Starmer dabei spielt.

Nähere Infos und Tickets gibt es hier: https://www.jungewelt.de/rlk/

Hier eine erste Rezension: https://www.jungewelt.de/artikel/440823.kino-die-gro%C3%9Fe-l%C3%BCge.html

Außerdem möchten wir auf eine interessante Veröffentlichung zur Herkunft, Ideologie und Erfolgsgeschichte der radikalsten Form zionistischer Herrschaft hinweisen:

„Kahanes Traum“

Der Kahanismus ist aggressiv antikommunistisch, fetischisiert den »totalen Krieg« und Gewalt, propagiert einen »jüdischen Kapitalismus« ist rassistisch, sexistisch, antidemokratisch – und predigt Hass gegen internationalistische Juden. Er ist ein Produkt des US-Imperialismus und die zionistische Erscheinungsform des Faschismus. Er wird in Israel bald mit an der Macht sein. Wer wissen möchte, wo »antideutsche« und andere Exlinke, die heute Neocons sind, ihre Ideologeme herhaben – der sollte diesen Artikel lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/440835.israels-rechte-kahanes-traum.html

Und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben:

Unsere Produktion

„Zeit der Verleumder“

ist seit einigen Monaten auf Youtube frei verfügbar:

Deutsche Originalfassung: https://www.youtube.com/watch?v=A6gkY0eUPXg&t=342s

Englische Fassung: https://www.youtube.com/watch?v=Yj_I_qnDPE0&t=4359s

Wir wünschen erholsame Feiertage!

Projekt Kritische Aufklärung

