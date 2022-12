Peru, Argentinien, México: Lektionen über Staatsstreiche und „Lawfare“ in Lateinamerika (Workers World)

von John Catalinotto , veröffentlicht in Workers World , 13. Dezember 2022

Putsch in Peru 7. Dez. „ Lawfare “ in Argentinien 6. Dez. Konfrontation in Mexiko 27. Nov. In den letzten Wochen haben die reaktionären Eliten Lateinamerikas, Juniorpartner des US- und des Weltimperialismus, linksgerichtete gewählte Beamte in diesen drei Ländern herausgefordert.

Diese Ereignisse veranschaulichen, was Karl Marx und Lenin vor langer Zeit darüber gelehrt haben, wie die herrschende Klasse den von ihr kontrollierten Staatsapparat– Polizei, Gerichte, Gefängnisse, Armee, Unternehmensmedien – nutzt, um Volksregierungen anzugreifen und sozialen Fortschritt zu verhindern.

Peru

Reaktionäre im peruanischen Kongress starteten ihren dritten Amtsenthebungsversuch in 18 Monaten gegen den populären Führer der Arbeiterklasse, Präsident Pedro Castillo. Castillo stammt aus einer indigenen Bauernfamilie und wurde Schullehrer und Gewerkschaftsführer, bevor er die korrupten Politiker Perus herausforderte. Er sah sich der offenen Feindseligkeit und dem Rassismus der Reichen Perus gegenüber, die die Banken, Medien, Polizei, Gerichte und Streitkräfte des Landes kontrollieren.

Um die dritte Amtsenthebung zu stoppen, ordnete Castillo die Auflösung des reaktionären Kongresses am 7. Dezember an und forderte eine provisorische Versammlung, um eine neue Verfassung zu schreiben. Dieser letzte verzweifelte Schritt schlug fehl, als das peruanische Verfassungsgericht es verurteilte und Castillos Schritte als „ Putschversuch “ verleumdete . Die nationale Polizei verhaftete Castillo, der sich heute im Gefängnis befindet, von wo aus er Mexiko um Asyl bat.

Die Weltkonzernmedien – zum Beispiel die New York Times und der in Großbritannien ansässige Economist – stellten die Wahrheit auf den Kopf und machten Castillo für den Putsch verantwortlich, den seine Feinde schon vor seinem Wahlsieg 2021 gegen Castillo geplant hatten.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro sagte deutlich, dass die extreme Rechte eine Botschaft senden wolle: „ Wir werden Ihnen nicht erlauben, zu regieren .“ (venezuelanalysis.com, 10. Dezember)

Argentinien

Argentiniens letzte Präsidentschaftswahl im Oktober 2019 hatte den neoliberalen, pro-imperialistischen amtierenden Präsidenten Mauricio Macri durch den Mitte-Links-Präsidenten Alberto Fernández ersetzt, dessen Vizepräsident die ehemalige Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner ist.

Da Cristina Fernández selbst Präsidentin und zuvor die Ehefrau des verstorbenen Präsidenten Néstor Kirchner war, identifiziert die Masse der Wähler aus der Arbeiterklasse sie – mehr als den Präsidenten – mit einer progressiven und prosouveränen Politik. Aus dem gleichen Grund wurde sie von Argentiniens Politikern der herrschenden Klasse mit „ Lawfare “ ins Visier genommen .

Lawfare bedeutet, dass die Elite die Richter und Gerichte, die sie kontrolliert, einsetzt, um das Gesetz gegen populäre Politiker wie Cristina Fernández zu verdrehen und sie aus dem Amt und ins Gefängnis zu drängen, wenn sie können. Sie wurde am 6. Dezember für schuldig befunden und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, gegen die sie kämpfen kann und wird.

Die größte Wirkung hatte Lawfare in Brasilien, wo es eingesetzt wurde, um Präsidentin Dilma Rousseff 2016 abzusetzen und Luis Ignacio „ Lula “ da Silva während der Wahlen 2018 im Gefängnis zu halten, wobei diese Wahl dem Ultrarechten Jair Bolsonaro übergeben wurde. Und Lawfare war eine Schlüsselwaffe bei der Unterdrückung der Linken in Ecuador.

Mexiko

Der rechte Flügel in Mexiko hat haltlose Korruptionsvorwürfe gegen Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) erhoben. In Erwartung der rechten Opposition riefen AMLO und seine Partei Moreno am 27. November zu ihrer eigenen Massendemonstration auf. Etwa 1,2 Millionen Menschen demonstrierten in Mexiko-Stadt und versammelten sich auf dem riesigen Zócalo-Platz, um die Forderungen der Regierung nach fortschrittlichen Reformen zu unterstützen. Auch wenn Massenproteste keine Garantie für den Sieg von AMLOs Programm sind, stärken sie seine Hand gegen diejenigen, die einen Putsch oder eine Anklage planen.

Denken Sie an Bolivien. Im Herbst 2019 stürzten die wohlhabenden 1% mit Polizei und Armee die linke Regierung unter Führung von Evo Morales. Im folgenden Jahr wurden die Massenaktionen innerhalb der indigenen Gemeinschaften Boliviens fortgesetzt und erzwangen Neuwahlen und einen Sieg der Morales-Partei am Ende des Jahres 2020.

Wahlen und Staatsmacht

In seiner Schrift „ Staat und Revolution “ zitierte Lenin Marx, um die Grenzen von Wahlsiegen bei der Herbeiführung einer Änderung der Klassenherrschaft aufzuzeigen: „ Besondere Aufmerksamkeit sollte der äußerst tiefgründigen Bemerkung von Marx geschenkt werden, dass die Zerstörung der bürokratisch-militärischen Staatsmaschine ist ‚die Voraussetzung für jede wirkliche Volksrevolution ‘.“

Wahlen können das politische Bewusstsein der Arbeiterklasse und der Armen anzeigen – sie zeigen, was die Massen wollen – und selbst das wird durch den Einfluss des Geldes und die Auswirkungen der reaktionären Ideologie begrenzt. Die Polizei, die Gerichte und die Armee können trotz der antikapitalistischen Massenmeinung eine kapitalistische Herrschaft durchsetzen, sodass ein linker Politiker sein Amt antreten kann, ohne wirklich die Macht zu übernehmen.

Massenmobilisierungen können illegale Aktionen einer kleinen Gruppe von Verschwörern verhindern, die mit den bewaffneten Organen des Staates zusammenarbeiten. Aber sie bieten unsicheren Schutz, wenn die Massen nicht bewaffnet und organisiert sind. Während die Wahlsiege für linke Kandidaten in Mexiko, Chile, Brasilien und Kolumbien ermutigend sind, bleiben der Imperialismus und seine lokalen Elite-Juniorpartner eine gefährliche Bedrohung und behalten in den meisten Ländern die Kontrolle.

Gegenbeispiele finden sich in Kuba und Venezuela, wo der Staatsapparat in den Händen der Linken ist. Trotz bösartiger Sanktionen und Blockaden, die der Bevölkerung massives Leid zugefügt haben, haben sich die linken Regierungen den Plänen der Imperialisten widersetzt, sie zu stürzen.

In beiden Ländern haben die Regierungen ihre eigene Kontrolle über den Staatsapparat genutzt – nicht mehr im Dienst der Reichen – und dies mit Massenmobilisierungen der Bevölkerung kombiniert, um imperialistische Putschversuche zu vereiteln. Revolutionäre sollten diese Geschichte im Hinterkopf behalten, wenn sie bewerten, was eine Regierung der Arbeiterklasse tun muss, um sich selbst und die Massen, die sie repräsentiert, zu verteidigen.

