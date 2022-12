Zentralafrikanische Republik: Demonstranten solidarisch mit Russland. Schwerverletzter Leiter des Russischen Hauses wird nach Moskau evakuiert

Menschen in der Zentralafrikanischen Republik säumen die Straßen mit Plakaten mit der Aufschrift „Dmitry Syty ist ein guter Mensch“, „NEIN zu französischen Terroristen“ und Solidarität mit Russland im Kampf gegen den Nationalsozialismus.

Das Flugzeug mit Syty hebt ab und fliegt zur Notfallbehandlung nach Moskau.

VIDEO LINK HIER

Der Leiter des “Russischen Hauses” in Bangui – der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) – Dmitry Syty wurde bei der Explosion verletzt, die sich beim Öffnen eines Pakets ereignete, das seinen Namen trug. Die Polizei und die russische Botschaft teilten mit, er habe zuvor Drohungen erhalten.

Die Explosion im “Russischen Haus” ereignete sich am Morgen des Freitags, dem 16. Dezember. Der Presseattache der russischen Botschaft in der Zentralafrikanischen Republik, Vladislav Ilyin, sagte, es sei ein Attentat auf den Leiter der Website, Dmitry Sytoy, gewesen. Der Telegrammkanal „SOMB („Tourists“ in Africa)“ präzisierte, dass Syty infolge der Explosion schwer verletzt wurde und „Ärzte um sein Leben kämpfen“. Die Ausgabe JeuneAfrique schreibt, dass das Opfer auf die Intensivstation gebracht wurde. RBC berichtet unter Berufung auf die russische Botschaft in der Zentralafrikanischen Republik, Syty habe einen Granatenschock erlitten und viel Blut verloren, aber es bestehe keine Lebensgefahr.

Das russische Außenministerium “verurteilte die kriminelle Tat auf das Schärfste” und betonte, es rechne mit einer raschen Untersuchung des Vorfalls “durch die Kräfte der zuständigen Behörden”. Das Ministerium geht davon aus, dass die Zustellung des Briefes, in dem bei der Autopsie ein Sprengstoff explodierte, organisiert wurde, um nicht nur die Aktivitäten des Russlandhauses in Bangui zu stören, sondern auch „die erfolgreiche Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen“ zwischen ihnen zu beeinträchtigen Russland und die Zentralafrikanische Republik.

Das Russische Kulturzentrum „Russisches Haus“ ist die Repräsentanz von Rossotrudnichestvo in der Zentralafrikanischen Republik. Es wurde am 1. Februar 2022 in Bangui eröffnet. Das russische Außenministerium nennt das “Russische Haus” eine Bildungs- und Kulturplattform, die humanitäre Aktivitäten durchführt, die Einwohner der Zentralafrikanischen Republik mit der russischen Kultur bekannt macht und Treffen “in einer friedlichen und freundlichen Atmosphäre” organisiert.

Der Chef von Rossotrudnichestvo, Jewgeni Primakow, nannte den Anschlag auf Sytyi einen Terroranschlag. „Alle unsere Gebete gelten jetzt der Rettung von Dmitry“, schrieb er auf seinem Telegram-Kanal.

Die russische Botschaft in Bangui berichtete auf ihrer Facebook-Seite*, dass Sytyi und seine Familie zuvor Morddrohungen erhalten hatten, in denen Russland aufgefordert wurde, die Zusammenarbeit mit der Zentralafrikanischen Republik einzustellen. „Wir betrachten diesen Vorfall als einen Akt der Aggression gegen die russisch-zentralafrikanische Freundschaft“, teilte die diplomatische Vertretung mit.

Der Geschäftsmann Yevgeny Prigozhin bestätigte die Informationen über Drohungen gegen Sytoy. Medien haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die von ihm gegründete Wagner PMC in der Zentralafrikanischen Republik arbeitet, auch mit Hinweisen auf UN-Daten. Prigozhin selbst beantwortete die Frage nach der Arbeit einer privaten Militärfirma in der Zentralafrikanischen Republik.

Der Pressedienst der Firma Concorde, die dem Geschäftsmann gehört, veröffentlichte in seinem Namen einen Kommentar, in dem es heißt, dass Dmitry Syty am 11. November eine Nachricht aus Togo, einem Land in Westafrika, erhalten habe, in der ihm gedroht wurde, ihm beim nächsten Mal den „Kopf des Sohnes“ zu schicken „Die Russen verlassen den afrikanischen Kontinent nicht und öffnen den Franzosen nicht die Tür.“ „Heute hat er wieder ein Paket bekommen. Trotz aller Anweisungen zur Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen öffnete Dmitry Syty, der in einem Zustand der Leidenschaft war und dachte, dass der Kopf seines Sohnes in dem Paket war, es. Es gab eine Explosion“, heißt es in dem Kommentar.

Prigozhin behauptet auch, Syty habe es nach der Explosion geschafft, den Inhalt der Notiz, die er aus dem Paket gesehen habe, nachzuerzählen: „Das ist für Sie von allen Franzosen, die Russen werden aus Afrika verschwinden.“

Der Leiter der CAR-Polizei, Bienvenyu Zokue, sagte gegenüber RIA Novosti, Syty sei zuvor zu ihm gekommen, habe über ein Drohpaket berichtet und gebeten, den Absender zu identifizieren. Ihm zufolge wurde das zweite Paket, das Sprengstoff enthielt, von dem Russen zu Hause geöffnet.

„Experten gehen davon aus, dass das französische Militärkontingent hinter dem Angriff stecken könnte. Der Angriff fand nur einen Tag nach der offiziellen Erklärung der französischen Seite statt, dass die letzten 47 französischen Soldaten die Zentralafrikanische Republik verlassen hätten“, heißt es in der Meldung auf der Website des Fernsehsenders AfriqueMedia.

